Правда обо мне, 2021

Кейт, одинокая женщина чуть за тридцать, от утомительной работы в офисе сбегает в Интернет, рассматривая картинки идиллического отдыха. Легкий флирт с клиентом поначалу кажется обычным невинным эпизодом её рутины. Но когда мужчина появляется вновь с предложением встретиться с Кейт после работы, она оказывается втянутой в странные отношения, которые вытесняют все остальные приоритеты. Начинаются ссоры с подругой, ложь начальству – и всё ради того, чтобы сохранить спонтанный и непредсказуемый союз с мужчиной, о котором она почти ничего не знает, и даже в телефоне он у неё записан просто как «Блондин»...