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Правда обо мне Правда обо мне
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True Things

Правда обо мне, 2021

2021 / Великобритания
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Кейт, одинокая женщина чуть за тридцать, от утомительной работы в офисе сбегает в Интернет, рассматривая картинки идиллического отдыха. Легкий флирт с клиентом поначалу кажется обычным невинным эпизодом её рутины. Но когда мужчина появляется вновь с предложением встретиться с Кейт после работы, она оказывается втянутой в странные отношения, которые вытесняют все остальные приоритеты. Начинаются ссоры с подругой, ложь начальству – и всё ради того, чтобы сохранить спонтанный и непредсказуемый союз с мужчиной, о котором она почти ничего не знает, и даже в телефоне он у неё записан просто как «Блондин»...

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 4 сентября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Гарри Вутлифф
Гарри Вутлифф
В ролях
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Том Бёрк
Том Бёрк
Хейли Сквайрс
Хейли Сквайрс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Правда обо мне 2 постера
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Фестиваль «Новое британское кино» закрывает свои двери уже в это воскресенье, 21 ноября. В качестве последнего показа, условного закрытия, будут демонстрировать вторую режиссерскую работу Гарри Вутлифф «Правда обо мне» с Рут Уилсон и Томом Бёрком в главных ролях. Рассказываем, почему в свой выходной вы должны обязательно дойти до фестиваля и увидеть это кино на большом экране. Кейт около тридцати лет, она проводит все свои рабочие будни за компьютером в каком-то…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рут Уилсон заводит отношения с таинственным мужчиной в трейлере эротического триллера «Правда обо мне» Ведущую мужскую роль сыграл Том Берк.
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27 января 2022 12:14
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