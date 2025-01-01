Меню
Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1991 году

Место проведения Италия
Дата проведения 3 сентября 1991 - 14 сентября 1991
Золотой лев / Golden Lion
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви Urga
Никита Михалков
Победитель
Все номинанты
I Can No Longer Hear the Guitar J'entends plus la guitare
Филипп Гаррель
Каменный крик 6.2
Каменный крик Cerro Torre: Schrei aus Stein
Вернер Херцог
Германия девять ноль 6.9
Германия девять ноль Allemagne 90 neuf zéro
Жан-Люк Годар
30 Door Key 30 Door Key
Ежи Сколимовский
The Divine Comedy A Divina Comédia
Мануэль де Оливейра
Мой личный штат Айдахо 7.0
Мой личный штат Айдахо My Own Private Idaho
Гас Ван Сент
Meeting Venus Meeting Venus
Иштван Сабо
Эвард II 6.4
Эвард II Edward II
Дерек Джармен
Mississippi Masala Mississippi Masala
Мира Наир
Chatarra Chatarra
Félix Rotaeta
The Beach of Lost Children Chateh al aftal ad-daï'ne
Jillali Ferhati
Книги Просперо 6.9
Книги Просперо Prospero's Books
Питер Гринуэй
Подними красный фонарь 8.1
Подними красный фонарь Da hong deng long gao gao gua
Чжан Имоу
Night and Day Nuit et jour
Шанталь Акерман
Jeszcze tylko ten las Jeszcze tylko ten las
Jan Lomnicki
L'amore necessario L'amore necessario
Fabio Carpi
Король-рыбак 7.3
Король-рыбак The Fisher King
Терри Гиллиам
The Invisible Wall Il muro di gomma
Марко Ризи
Скрытое лицо 6.9
Скрытое лицо Gizli yüz
Омер Кавур
Una storia semplice Una storia semplice
Emidio Greco
Кубок Вольпи / Лучший актер
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Мой личный штат Айдахо Unanimously.
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Эвард II Unanimously.
Победитель
Career Golden Lion
Марио Моничелли
Победитель
Джан Мария Волонте
Победитель
Grand Special Jury Prize
The Divine Comedy A Divina Comédia
Мануэль де Оливейра
Победитель
Little Golden Lion
Король-рыбак 7.3
Король-рыбак The Fisher King
Терри Гиллиам
Победитель
Elvira Notari Prize
Подними красный фонарь 8.1
Подними красный фонарь Da hong deng long gao gao gua
Чжан Имоу
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Подними красный фонарь 8.1
Подними красный фонарь Da hong deng long gao gao gua
Чжан Имоу
Победитель
FIPRESCI Prize / Critics Week
Drive Drive
Джефри Ливай
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Никчемный человек 7.0
Никчемный человек Muno no hito
Наото Такенака
Победитель
OCIC Award
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви Urga
Никита Михалков
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Витторио Меццоджорно
Каменный крик
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Мерседес Руэль
Мерседес Руэль
Король-рыбак
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви Urga
Никита Михалков
Победитель
Pietro Bianchi Award
Витторио Тавиани
Победитель
Паоло Тавиани
Паоло Тавиани
Победитель
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
Все номинанты
Nuvem Nuvem
Ana Luísa Guimarães
Золотая Озелла / Best Score
Германия девять ноль 6.9
Германия девять ноль Allemagne 90 neuf zéro
Победитель
Золотая Озелла / Golden Osella
Каменный крик 6.2
Каменный крик Cerro Torre: Schrei aus Stein
To the cast and crew. For the skill and the courage of the theme.
Победитель
Mississippi Masala Mississippi Masala
Суни Тарапоревала For the screenplay.
Победитель
Critics' Week Award / Best Film
Все номинанты
Bar des rails Bar des rails
Седрик Кан
OCIC Award - Honorable Mention
Waiting Waiting
Jackie McKimmie
Победитель
Notte di stelle Notte di stelle
Luigi Faccini
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Витторио Меццоджорно
Каменный крик
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Meeting Venus
Победитель
Golden Ciak / Best Film
Mississippi Masala Mississippi Masala
Мира Наир
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Германия девять ноль 6.9
Германия девять ноль Allemagne 90 neuf zéro
Жан-Люк Годар
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Король-рыбак 7.3
Король-рыбак The Fisher King
Терри Гиллиам Tied with Da hong denglong gaogao gua (1991) and J'entends plus la guitare (1991).
Победитель
I Can No Longer Hear the Guitar J'entends plus la guitare
Филипп Гаррель Tied with The Fisher King (1991) and Da hong denglong gaogao gua (1991).
Победитель
Подними красный фонарь 8.1
Подними красный фонарь Da hong deng long gao gao gua
Чжан Имоу Tied with The Fisher King (1991) and J'entends plus la guitare (1991).
Победитель
Photographers Award
Meeting Venus Meeting Venus
Гленн Клоуз
Победитель
