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Постер фильма Латинская Америка
6.5
Киноафиша Фильмы Латинская Америка
6.5

Латинская Америка

, 2021
America Latina
Италия, Франция / драма, триллер / 18+
Постер фильма Латинская Америка
6.5

О фильме

Жизнь Массимо Систи удалась. Успешный профессионал, владелец стоматологической клиники, счастливый обладатель дружной, любящей семьи — ангелического вида жены Алессандры и дочерей Лауры и Илении, которым он обеспечил идиллию комфортного проживания в большой современной загородной вилле. Человек чести, примерный гражданин и хороший друг, всегда готовый оказать поддержку, казалось бы, вовсе не может иметь скелетов в шкафу. Но однажды, спустившись в подвал за заменой перегоревшей лампочке, Массимо сталкивается с неожиданной и жуткой находкой, разрушающей привычное самоощущение «нормальности». Герою предстоит складывать запутанный паззл, опираясь на ненадёжную память и сомнения в собственной адекватности, приводящие к прогрессирующей паранойе и нервному срыву. Спокойная жизнь в одночасье превращается в экзистенциальный психопатический хоррор, размывающий грань между реальностью и иллюзиями.

В ролях

Элио Джермано
Элио Джермано
Massimo Sisti
Астрид Казали
Астрид Казали
Alessandra Sisti
Сара Чокка
Сара Чокка
Lucia
Маурицио Ластрико
Маурицио Ластрико
Simone
Карлотта Гамба
Laura Sisti
Federica Pala
Ilenia Sisti
Филиппо Дини
Филиппо Дини
Roberto
Массимо Вертмюллер
Padre
Roberta Crolle
Assistente studio dentistico
Dacia D'Acunto
Assistente studio dentistico
Режиссер Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Роберто Д’Инноченцо
Сценарист Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Роберто Д’Инноченцо
Композитор Verdena
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 10 сентября 2021
Дата выхода
13 января 2022 Италия
17 августа 2022 Франция
Бюджет €6 500 000
Сборы в мире $716 948
Производство The Apartment, Vision Distribution, Le Pacte
Другие названия
America Latina, America Latină, América Latina, Латинская Америка, 아메리카 라티나, アメリカ・ラティーナ, 暗室疑雲

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 24 февраля 2022

Отзывы о фильме

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