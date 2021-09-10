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Латинская Америка, 2021

2021 / Италия / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Жизнь Массимо Систи удалась. Успешный профессионал, владелец стоматологической клиники, счастливый обладатель дружной, любящей семьи — ангелического вида жены Алессандры и дочерей Лауры и Илении, которым он обеспечил идиллию комфортного проживания в большой современной загородной вилле. Человек чести, примерный гражданин и хороший друг, всегда готовый оказать поддержку, казалось бы, вовсе не может иметь скелетов в шкафу. Но однажды, спустившись в подвал за заменой перегоревшей лампочке, Массимо сталкивается с неожиданной и жуткой находкой, разрушающей привычное самоощущение «нормальности». Герою предстоит складывать запутанный паззл, опираясь на ненадёжную память и сомнения в собственной адекватности, приводящие к прогрессирующей паранойе и нервному срыву. Спокойная жизнь в одночасье превращается в экзистенциальный психопатический хоррор, размывающий грань между реальностью и иллюзиями.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 10 сентября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Дамиано Д’Инноченцо
В ролях
Элио Джермано
Элио Джермано
Астрид Казали
Сара Чокка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Латинская Америка 1 постер
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