Латинская Америка, 2021

Жизнь Массимо Систи удалась. Успешный профессионал, владелец стоматологической клиники, счастливый обладатель дружной, любящей семьи — ангелического вида жены Алессандры и дочерей Лауры и Илении, которым он обеспечил идиллию комфортного проживания в большой современной загородной вилле. Человек чести, примерный гражданин и хороший друг, всегда готовый оказать поддержку, казалось бы, вовсе не может иметь скелетов в шкафу. Но однажды, спустившись в подвал за заменой перегоревшей лампочке, Массимо сталкивается с неожиданной и жуткой находкой, разрушающей привычное самоощущение «нормальности». Герою предстоит складывать запутанный паззл, опираясь на ненадёжную память и сомнения в собственной адекватности, приводящие к прогрессирующей паранойе и нервному срыву. Спокойная жизнь в одночасье превращается в экзистенциальный психопатический хоррор, размывающий грань между реальностью и иллюзиями.