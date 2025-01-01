Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1990

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1990 году

Место проведения Италия
Дата проведения 4 сентября 1990 - 14 сентября 1990
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
There Were Days... and Moons Il y a des jours... et des lunes
Клод Лелуш
Золотой лев / Golden Lion
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы 7.6
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
Том Стоппард
Победитель
Все номинанты
No Fear, No Die S'en fout la mort
Клер Дени
The Moon in the Mirror La Luna en el Espejo
Silvio Caiozzi
The Gamblers Spieler
Доминик Граф
Decay Raspad
Михаил Беликов
Tracce di vita amorosa Tracce di vita amorosa
Peter Del Monte
Farewell to Autumn 6.3
Farewell to Autumn Pozegnanie jesieni
Мариуш Трелиньский
Я нанял убийцу по контракту 6.6
Я нанял убийцу по контракту I Hired a Contract Killer
Аки Каурисмяки
Мистер и миссис Бридж 6.6
Мистер и миссис Бридж Mr. & Mrs. Bridge
Джеймс Айвори
Sirup Sirup
Helle Ryslinge
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
L'africana L'africana
Маргарет фон Тротта
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Karartma Geceleri Karartma Geceleri
Yusuf Kurçenli
Martha et moi Martha et moi
Jirí Weiss
Mathilukal Mathilukal
Адур Гопалакришнан
The Last Love of Laura Adler Ahavata Ha'ahronah Shel Laura Adler
Avraham Heffner
Tales of a Golden Geisha Ageman
Дзюдзо Итами
Блюз о лучшей жизни 6.6
Блюз о лучшей жизни Mo' Better Blue
Спайк Ли
Boys on the Outside Ragazzi fuori
Марко Ризи
Edinstveniyat svidetel Edinstveniyat svidetel
Mihail Pandoursky
Серебряный лев / Лучший режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Славные парни
Победитель
Серебряный лев / Лучший сценарий
Sirup Sirup
Helle Ryslinge
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Олег Борисов
Олег Борисов
Edinstveniyat svidetel
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Глория Мюнхмайер
The Moon in the Mirror
Победитель
Career Golden Lion
Миклош Янчо
Победитель
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Победитель
Grand Special Jury Prize
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Победитель
Little Golden Lion
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Победитель
Elvira Notari Prize
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Mathilukal Mathilukal
Адур Гопалакришнан
Победитель
FIPRESCI Prize / Critics Week
La discrète La discrète
Кристиан Венсан Tied with La stazione (1990).
Победитель
The Station La stazione
Серджо Рубини Tied with La discrète (1990).
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Мартин Скорсезе Tied with An Angel at My Table (1990).
Победитель
Смотреть трейлер
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион Tied with Goodfellas (1990).
Победитель
OCIC Award
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Стефания Сандрелли
L'africana
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Мистер и миссис Бридж 6.6
Мистер и миссис Бридж Mr. & Mrs. Bridge
Джеймс Айвори
Победитель
UNICEF Award
Mathilukal Mathilukal
Адур Гопалакришнан
Победитель
Pietro Bianchi Award
Этторе Скола
Этторе Скола
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
I, the Worst of All Yo, la peor de todas
María Luisa Bemberg
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Блюз о лучшей жизни 6.6
Блюз о лучшей жизни Mo' Better Blue
Спайк Ли
Победитель
Echoes From a Somber Empire Echos aus einem düsteren Reich
Вернер Херцог
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Франческо Бениньо
Франческо Бениньо
Boys on the Outside
Победитель
Alessandra Di Sanzo
Boys on the Outside
Победитель
Alfredo Li Bassi
Boys on the Outside
Победитель
Roberto Mariano
Boys on the Outside
Победитель
Maurizio Prollo
Boys on the Outside
Победитель
Франческо Бениньо
Франческо Бениньо
Boys on the Outside
Победитель
Alessandra Di Sanzo
Boys on the Outside
Победитель
Alfredo Li Bassi
Boys on the Outside
Победитель
Roberto Mariano
Boys on the Outside
Победитель
Maurizio Prollo
Boys on the Outside
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Martha et moi
Победитель
Golden Ciak / Best Film
Мистер и миссис Бридж 6.6
Мистер и миссис Бридж Mr. & Mrs. Bridge
Джеймс Айвори
Победитель
Special Golden Ciak
Martha et moi Martha et moi
Мишель Пикколи For his performance.
Победитель
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Decay Raspad
Михаил Беликов
Победитель
Kodak-Cinecritica Award
The Station La stazione
Серджо Рубини
Победитель
Audience Award (Arena)
Славные парни 8.7
Славные парни Goodfellas
Мартин Скорсезе
Победитель
Смотреть трейлер
UCCA Venticittà Award
Cold Light of Day Cold Light of Day
Fhiona-Louise
Победитель
UCCA Venticittà Award - Special Mention
Under a Sky of Blue Pod nebom golubym
Виталий Дудин
Победитель
Silver Osella / Best Cinematography
Boys on the Outside Ragazzi fuori
Марко Ризи
Победитель
Silver Osella / Best Editing
No Fear, No Die S'en fout la mort
Dominique Auvray
Победитель
Silver Osella / Best Original Music
Edinstveniyat svidetel Edinstveniyat svidetel
Valeri Milovansky
Победитель
Gingerly Award
An Angel at My Table An Angel at My Table
Джейн Кэмпион
Победитель
Photographers Award
