Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2002

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2002 году

Место проведения Италия
Дата проведения 28 августа 2002 - 7 сентября 2002
Золотой лев / Golden Lion
Сестры Магдалины 7.2
Сестры Магдалины The Magdalene Sisters
Питер Муллан
Победитель
Все номинанты
Дом дураков 7.5
Дом дураков House of Fools
Андрей Кончаловский
My Voice Nha Fala
Flora Gomes
Грязные прелести 6.5
Грязные прелести Dirty Pretty Things
Стивен Фрирз
Вдали от рая 5.7
Вдали от рая Far from Heaven
Тодд Хейнс
Julie Walking Home Julie Walking Home
Агнешка Холланд
The Tracker The Tracker
Рольф Де Хир
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Daniele Vicari
Куклы 7.3
Куклы Dolls
Такеши Китано
Un monde presque paisible Un monde presque paisible
Мишель Девиль
A Scandalous Journey Un viaggio chiamato amore
Микеле Плачидо
Naked Nackt
Дорис Дёрри
Проклятый путь 7.6
Проклятый путь Road to Perdition
Сэм Мендес
The Best of Times Mei li shi guang
Tso-chi Chang
Человек с поезда 7.1
Человек с поезда L'homme du train
Патрис Леконт
Наци 5.8
Наци Fuhrer Ex
Уинфрид Боненгель
Медвежий поцелуй 6.4
Медвежий поцелуй Bear's Kiss
Сергей Бодров
Nearest to Heaven Au plus près du paradis
Тони Маршалл
Оазис 6.4
Оазис Oasis
Ли Чхан-дон
The Power of the Past La forza del passato
Piergiorgio Gay
Фрида 7.3
Фрида Frida
Джули Тэймор
Серебряный лев / Лучший режиссер
Ли Чхан-дон
Ли Чхан-дон
Оазис
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
Clown Clown
Ирина Евтеева
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
A Scandalous Journey
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Вдали от рая
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Любимец женщин 6.6
Любимец женщин Roger Dodger
Дилан Кидд
Победитель
Two Friends Due amici
Spiro Scimone, Francesco Sframeli
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Мун Со-Ри
Мун Со-Ри
Оазис
Победитель
Лучший европейский короткометражный фильм
Lover of Pirates Kalózok szeretöje
Zsófia Péterffy
Победитель
Career Golden Lion
Дино Ризи
Победитель
Grand Special Jury Prize
Дом дураков 7.5
Дом дураков House of Fools
Андрей Кончаловский
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Luigi De Laurentiis Award
Two Friends Due amici
Spiro Scimone, Francesco Sframeli Tied with Roger Dodger (2002).
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Кровавая работа 6.4
Кровавая работа Blood Work
Клинт Иствуд
Победитель
Little Golden Lion
Последнее солнце 7.6
Последнее солнце Abril Despedaçado
Arthur Cohn, Уолтер Саллес
Победитель
Последнее солнце 7.6
Последнее солнце Abril Despedaçado
Arthur Cohn, Уолтер Саллес
Победитель
Don Quixote Award
Любимец женщин 6.6
Любимец женщин Roger Dodger
Дилан Кидд
Победитель
Elvira Notari Prize
FEDIC Award
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Daniele Vicari
Победитель
FIPRESCI Prize / Best Short Film
11 сентября 6.7
11 сентября 11'09''01 - September 11
Кен Лоуч For the clarity and passion with which challenging ideas are presented.
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Оазис 6.4
Оазис Oasis
Ли Чхан-дон
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Любимец женщин 6.6
Любимец женщин Roger Dodger
Дилан Кидд For the wit and precision of its depiction of the education of a jaded roue by a young ingenue.
Победитель
Isvema Award
Two Friends Due amici
Spiro Scimone, Francesco Sframeli
Победитель
Laterna Magica Prize
My Voice Nha Fala
Flora Gomes
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award
Фрида 7.3
Фрида Frida
Джули Тэймор
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Pasinetti Award / Best Actress
Pasinetti Award / Best Film
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Daniele Vicari
Победитель
Rota Soundtrack Award
The Dancer Upstairs The Dancer Upstairs
Alberto Iglesias
Победитель
Sergio Trasatti Award
Грязные прелести 6.5
Грязные прелести Dirty Pretty Things
Стивен Фрирз
Победитель
UNESCO Award
11 сентября 6.7
11 сентября 11'09''01 - September 11
Шон Пенн, Юссеф Шахин, Амос Гитай, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Сёхэй Имамура, Клод Лелуш, Кен Лоуч, Самира Махмальбаф, Мира Наир, Идрисса Уэдраого, Данис Танович
Победитель
11 сентября 6.7
11 сентября 11'09''01 - September 11
Шон Пенн, Юссеф Шахин, Амос Гитай, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Сёхэй Имамура, Клод Лелуш, Кен Лоуч, Самира Махмальбаф, Мира Наир, Идрисса Уэдраого, Данис Танович
Победитель
UNICEF Award
Дом дураков 7.5
Дом дураков House of Fools
Андрей Кончаловский
Победитель
Wella Prize
Soul Mate L'anima gemella
Валентина Черви, Виоланте Плачидо
Победитель
Soul Mate L'anima gemella
Валентина Черви, Виоланте Плачидо
Победитель
Audience Award / Best Actor
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Человек с поезда
Победитель
Audience Award / Best Actress
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Вдали от рая
Победитель
Audience Award / Best Film
Человек с поезда 7.1
Человек с поезда L'homme du train
Патрис Леконт
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
My Name Is Tanino My Name Is Tanino
Паоло Вирдзи
Победитель
Kinematrix Film Award / Feature Films
Июньский змей 6.9
Июньский змей Rokugatsu no hebi / Snake of June, A
Синья Цукамото
Победитель
Kinematrix Film Award / Other Formats
Goldfish Game Goldfish Game
Jan Lauwers
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Валерио Мастандреа For his performance.
Победитель
SIGNIS Award
Оазис 6.4
Оазис Oasis
Ли Чхан-дон
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
The Tracker The Tracker
Рольф Де Хир
Победитель
Вдали от рая 5.7
Вдали от рая Far from Heaven
Тодд Хейнс
Победитель
San Marco Prize
Springtime in a Small Town Xiao cheng zhi chun
Тянь Чжуанчжуан
Победитель
San Marco Prize - Special Mention
The Virgin of Lust La virgen de la lujuria
Артуро Рипстейн
Победитель
Общественный туалет 5.5
Общественный туалет Public Toilet / Hwajangshil eodieyo?
Фрут Чань
Победитель
San Marco Special Jury Award
Июньский змей 6.9
Июньский змей Rokugatsu no hebi / Snake of June, A
Синья Цукамото
Победитель
Upstream Prize / Best Film
Все номинанты
Lilly's Story Lilly's Story
Roviros Manthoulis
Лиля навсегда 7.4
Лиля навсегда Lilya 4-Ever
Лукас Мудиссон
Women's Prison Zendan-e zanan
Manijeh Hekmat
Rosa la China Rosa la China
Валерия Сармиенто
Nizhalkkuthu Nizhalkkuthu
Адур Гопалакришнан
Springtime in a Small Town Xiao cheng zhi chun
Тянь Чжуанчжуан
Кен Парк 5.2
Кен Парк Ken Park
Эдвард Лэчмен, Ларри Кларк
Soul Mate L'anima gemella
Серджо Рубини
The Lease Nuomos sutartis
Кристийонас Вилджюнас
Общественный туалет 5.5
Общественный туалет Public Toilet / Hwajangshil eodieyo?
Фрут Чань
The Virgin of Lust La virgen de la lujuria
Артуро Рипстейн
Кен Парк 5.2
Кен Парк Ken Park
Эдвард Лэчмен, Ларри Кларк
Июньский змей 6.9
Июньский змей Rokugatsu no hebi / Snake of June, A
Синья Цукамото
The Missing Gun Xun qiang
Лу Чуань
Friday Night Vendredi soir
Клер Дени
Во всей красе 5.0
Во всей красе Full Frontal
Стивен Содерберг
Untouched by the West Un homme sans l'Occident
Раймон Депардон
Poniente Poniente
Chus Gutiérrez
Music for Weddings and Funerals Musikk for bryllup og begravelser
Unni Straume
Pietro Bianchi Award
Софи Лорен
Софи Лорен
Победитель
Золотая Озелла / Best Cinematography
Вдали от рая 5.7
Вдали от рая Far from Heaven
Эдвард Лэчмен
Победитель
New Cinema Award / Best Film
Все номинанты
Silencio Nuclear Silencio Nuclear
Iván Mora Manzano
Best Short Film - Special Mention
Tempo Tempo
Per Carleson
Победитель
