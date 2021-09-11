Спрятанный мальчик, 2021

Габриэле Санторо — молчаливый интеллигентный мужчина в возрасте, заведующий кафедрой фортепиано в консерватории Неаполя. Одинокий профессор живёт замкнутой и однообразной жизнью в неблагополучном районе Форчеллa, резко контрастном его миру высокой культуры, ежедневно наблюдая из-за штор уличные разборки сомнительного вида соседей, вероятно, связанных с Каморрой. Однажды он обнаруживает в своей квартире прячущегося в испуге Чиро, сбежавшего из дома 10-летнего сына жильцов с верхнего этажа. После определённых колебаний, маэстро, рискуя жизнью, укрывает у себя мальчика от преступной группировки, вместе с отцом разыскивающей его за некий проступок, пытаясь ужиться с его трудным характером и грубым отпечатком взрастившего «волчонка» социума. Это неожиданное испытание станет для омертвевшего без общения Габриэле пробуждением к жизни, уроком любви и близости, ценности отцовства и семейных отношений, которых у него, избегавшего привязанностей, не случилось. Тем временем, дело принимает всё более опасный оборот, профессором начинают «интересоваться»…