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Спрятанный мальчик
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Il bambino nascosto

Спрятанный мальчик, 2021

2021 / Италия / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Габриэле Санторо — молчаливый интеллигентный мужчина в возрасте, заведующий кафедрой фортепиано в консерватории Неаполя. Одинокий профессор живёт замкнутой и однообразной жизнью в неблагополучном районе Форчеллa, резко контрастном его миру высокой культуры, ежедневно наблюдая из-за штор уличные разборки сомнительного вида соседей, вероятно, связанных с Каморрой. Однажды он обнаруживает в своей квартире прячущегося в испуге Чиро, сбежавшего из дома 10-летнего сына жильцов с верхнего этажа. После определённых колебаний, маэстро, рискуя жизнью, укрывает у себя мальчика от преступной группировки, вместе с отцом разыскивающей его за некий проступок, пытаясь ужиться с его трудным характером и грубым отпечатком взрастившего «волчонка» социума. Это неожиданное испытание станет для омертвевшего без общения Габриэле пробуждением к жизни, уроком любви и близости, ценности отцовства и семейных отношений, которых у него, избегавшего привязанностей, не случилось. Тем временем, дело принимает всё более опасный оборот, профессором начинают «интересоваться»…

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 11 сентября 2021
Режиссер
Роберто Андо
В ролях
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Лино Муселла
Лино Муселла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спрятанный мальчик 1 постер
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