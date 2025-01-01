Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1937

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1937 году

Место проведения Италия
Дата проведения 10 августа 1937 - 3 сентября 1937
Кубок Вольпи / Лучший актер
Эмиль Яннингс
Der Herrscher
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Бетт Дэвис
Кид Гэлэхэд, Меченая женщина
Победитель
Бетт Дэвис
Кид Гэлэхэд, Меченая женщина
Победитель
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Бальная записная книжка 7.9
Бальная записная книжка Un carnet de bal
Жюльен Дювивье
Победитель
Все номинанты
The Flying Doctor The Flying Doctor
Майлз Мандер
Processies en karnavals Processies en karnavals
Charles Dekeukeleire
The Pearls of the Crown Les perles de la couronne
Саша Гитри
Um Freiheit und Liebe Die Warschauer Zitadelle
Fritz Peter Buch
Меченая женщина 7.1
Меченая женщина Marked Woman
Ллойд Бэйкон
Elephant Boy Elephant Boy
Роберт Дж. Флаэрти, Золтан Корда
Край света 7.3
Край света The Edge of the World
Майкл Пауэлл
The Messenger Le messager
Раймон Руло
Batalión Batalión
Miroslav Cikán
Wenn wir alle Engel wären Wenn wir alle Engel wären
Карл Фрелих
Кид Гэлэхэд 7.7
Кид Гэлэхэд Kid Galahad
Майкл Кертиц
Wings of the Morning Wings of the Morning
Харольд Д. Шустер
Winterset Winterset
Alfred Santell
Az aranyember Az aranyember
Бела Гааль
Давайте потанцуем 7.5
Давайте потанцуем Shall We Dance
Марк Сэндрич
Theodora Goes Wild Theodora Goes Wild
Richard Boleslawski
Агент президента 6.7
Агент президента This Is My Affair
Уильям А. Сайтер
Mária növér Mária növér
Viktor Gertler
Lidé na kre Lidé na kre
Мартин Фрич
Versprich mir nichts! Versprich mir nichts!
Wolfgang Liebeneiner
Victoria the Great Victoria the Great
Herbert Wilcox
Lloyd's of London Lloyds of London
Генри Кинг
Три милые девушки 6.7
Три милые девушки Three Smart Girls
Генри Костер
To New Shores Zu neuen Ufern
Дуглас Сирк
Patriots Patrioten
Karl Ritter
Troopship Farewell Again
Тим Уилан
Seventh Heaven Seventh Heaven
Генри Кинг
Артисты цирка 6.9
Артисты цирка Truxa
Ганс Церлетт
Kôjô no tsuki Kôjô no tsuki
Keisuke Sasaki
Two Merry Adventurers Der Mann, der Sherlock Holmes war
Карл Хартл
Великая иллюзия 8.3
Великая иллюзия Illusion grande, La
Жан Ренуар
Hélène Hélène
Jean Benoît-Lévy
Sant Tukaram Sant Tukaram
Vishnupant Govind Damle, Sheikh Fattelal
Der Herrscher Der Herrscher
Veit Harlan
Барбара Радзивилл 5.9
Барбара Радзивилл Barbara Radziwillówna
Joseph Lejtes
King Solomon's Mines King Solomon's Mines
Роберт Стивенсон
Звезда родилась 7.6
Звезда родилась A Star Is Born
Уильям А. Уэллмен
Mussolini Cup / Best Italian Film
Scipione l'africano Scipione l'africano
Кармине Галлоне
Победитель
Все номинанты
Mister Max Il signor Max
Марио Камерини
Sentinels of Bronze Sentinelle di bronzo
Romolo Marcellini
Condottieri Condottieri
Джакомо Джентиломо, Антон Джулио Маджано, Луиз Тренкер
Best Cinematography
Winterset Winterset
J. Peverell Marley
Победитель
Best Scientific Film
Röntgenstrahlen Röntgenstrahlen
Победитель
Special Recommendation
The Flying Doctor The Flying Doctor
Майлз Мандер
Победитель
Kôjô no tsuki Kôjô no tsuki
Keisuke Sasaki
Победитель
Sant Tukaram Sant Tukaram
Vishnupant Govind Damle, Sheikh Fattelal
Победитель
Batalión Batalión
Miroslav Cikán
Победитель
Mária növér Mária növér
Viktor Gertler
Победитель
Best Overall Artistic Contribution
Великая иллюзия 8.3
Великая иллюзия Illusion grande, La
Жан Ренуар
Победитель
Honorable Mention
Trzy etiudy Chopina Trzy etiudy Chopina
Eugeniusz Cekalski, Stanislaw Wohl
Победитель
Барбара Радзивилл 5.9
Барбара Радзивилл Barbara Radziwillówna
Joseph Lejtes
Победитель
Fascist Party Cup
Mannesmann - Ein Film der Mannesmannröhren-Werke Mannesmann - Ein Film der Mannesmannröhren-Werke
Вальтер Руттман
Победитель
Best Animation
Best Colonial Film
Sentinels of Bronze Sentinelle di bronzo
Romolo Marcellini
Победитель
Best Foreign Screenplay
The Pearls of the Crown Les perles de la couronne
Кристиан-Жак, Саша Гитри
Победитель
Best World Premiere
Victoria the Great Victoria the Great
Herbert Wilcox
Победитель
Popular Culture Ministry Cup / Best Foreign Director
Роберт Дж. Флаэрти
Elephant Boy
Победитель
Золтан Корда
Elephant Boy
Победитель
Popular Culture Ministry Cup / Best Italian Director
Марио Камерини
Mister Max
Победитель
Год проведения
Номинации

