Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1979

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1979 году

Место проведения Италия
Дата проведения 24 августа 1979 - 5 сентября 1979
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
Свет женщины 6.4
Свет женщины Clair de femme
Коста-Гаврас
FIPRESCI Prize
Mountain Pass Passe montagne
Жан-Франсуа Стевенен Tied with La nouba des femmes du mont Chenoua (1979).
Победитель
La nouba des femmes du mont Chenoua La nouba des femmes du mont Chenoua
Assia Djebar Tied with Passe montagne (1978).
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Осенний марафон
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Нобуко Отова
The Strangling
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Saint Jack Saint Jack
Питер Богданович Tied with Osenniy marafon (1979).
Победитель
Осенний марафон 8.1
Осенний марафон Osenniy marafon
Георгий Данелия Tied with Saint Jack (1979).
Победитель
Pietro Bianchi Award
Чезаре Дзаваттини
Победитель
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Le vieil Anaï Le vieil Anaï
Жан Руш
Победитель
Год проведения
Номинации

