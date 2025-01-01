Меню
Венецианский кинофестиваль 2004

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2004 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 сентября 2004 - 11 сентября 2004
Золотой лев / Golden Lion
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Майк Ли
Победитель
Все номинанты
The Intruder L'intrus
Клер Дени
5x2 6.2
5x2
Франсуа Озон
The World Shijie
Цзя Чжанкэ
Короли и королева 7.0
Короли и королева Rois et reine
Арно Деплешен
Море внутри 6.8
Море внутри Mar adentro / The Sea Inside
Алехандро Аменабар
Земля изобилия 6.2
Земля изобилия Land of Plenty
Вим Вендерс
The Keys to the House Le chiavi di casa
Джанни Амелио
Working Slowly (Radio Alice) Lavorare con lentezza
Гуидо Кьеза
Пустой дом 7.4
Пустой дом Bin-jip
Ким Ки Дук
Another Life Ovunque sei
Микеле Плачидо
Delivery Delivery
Nikos Panayotopoulos
Ярмарка тщеславия 6.7
Ярмарка тщеславия Vanity Fair
Мира Наир
Ходячий замок 8.5
Ходячий замок Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle
Хаяо Миядзаки
Смотреть трейлер
Яростные годы 6.1
Яростные годы Haryu insaeng
Им Квон Тэк
Рождение 5.9
Рождение Birth
Джонатан Глейзер
Stray Dogs Sag-haye velgard
Марзия Махмальбаф
Remote Access Udalyonnyy dostup
Светлана Проскурина
Promised Land Ha'aretz hamuvtakhat
Амос Гитай
Перевертыши 5.4
Перевертыши Palindromes
Тодд Солондз
Кафе Люмьер 6.9
Кафе Люмьер Kôhî jikô
Хоу Сяосянь
Tout un hiver sans feu Tout un hiver sans feu
Грег Зглински
Серебряный лев / Лучший режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
Пустой дом
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
Signe d'appartenance Signe d'appartenance
Kamel Cherif
Победитель
Все номинанты
The Arsonist The Arsonist
Myles Sorensen
Кубок Вольпи / Лучший актер
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Море внутри
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Вера Дрэйк
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
The Great Journey Le grand voyage
Ismaël Ferroukhi
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Marco Luisi
Working Slowly (Radio Alice)
Победитель
Tommaso Ramenghi
Working Slowly (Radio Alice)
Победитель
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
The Grand Sons Les petits fils
Илан Дюран Коэн
Победитель
Все номинанты
A Less Bad World Un mundo menos peor
Алехандро Агрести
Agnes and His Brothers Agnes und seine Brüder
Оскар Рёлер
Вчера 7.6
Вчера Yesterday
Даррелл Рудт
Saimir Saimir
Франческо Мунци
Vital 6.8
Vital
Синья Цукамото
Загадочная кожа 7.2
Загадочная кожа Mysterious Skin
Грегг Араки
Три комнаты меланхолии 7.1
Три комнаты меланхолии Melancholian 3 huonetta
Пирьо Хонкасало
I Can See It in Your Eyes Te lo leggo negli occhi
Valia Santella
Женщина Жиля 6.7
Женщина Жиля La Femme de Gilles
Фредерик Фонтейн
Rolling Family Familia rodante
Пабло Траперо
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra
Аферисты 6.4
Аферисты Criminal
Грегори Джейкобс
Любовная лихорадка 7.4
Любовная лихорадка A Love Song for Bobby Long
Шэйни Гэйбл
Ambassadors Seek Country Ambasadori, cautam patrie
Mircea Daneliuc
They Came Back Les revenants
Робен Кампийо
L'enfant endormi L'enfant endormi
Yasmine Kassari
Zulu Love Letter Lettre d'amour zoulou
Ramadan Suleman
Izo Izo
Такаси Миике
Stryker Stryker
Noam Gonick
Лучший европейский короткометражный фильм
Goodbye Goodbye
Стив Хадсон
Победитель
Career Golden Lion
Стэнли Донен
Победитель
Мануэль де Оливейра
Победитель
Grand Special Jury Prize
Море внутри 6.8
Море внутри Mar adentro / The Sea Inside
Алехандро Аменабар
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Майкл Манн
Победитель
Смотреть трейлер
Little Golden Lion
Пустой дом 7.4
Пустой дом Bin-jip
Ким Ки Дук
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film in Competition
The Keys to the House Le chiavi di casa
Джанни Амелио
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best First Work
Tout un hiver sans feu Tout un hiver sans feu
Грег Зглински
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace
Promised Land Ha'aretz hamuvtakhat
Амос Гитай
Победитель
FEDIC Award
To Sleep Next to Her Volevo solo dormirle addosso
Эудженио Каппуччо
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Пустой дом 7.4
Пустой дом Bin-jip
Ким Ки Дук
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra
Победитель
Isvema Award
И взять себе жену 6.8
И взять себе жену Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ронит Элькабец, Шломи Элькабец
Победитель
И взять себе жену 6.8
И взять себе жену Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ронит Элькабец, Шломи Элькабец
Победитель
Laterna Magica Prize
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Марк Форстер
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Ким Росси Стюарт
Ким Росси Стюарт
The Keys to the House
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
5x2
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
The Keys to the House Le chiavi di casa
Джанни Амелио
Победитель
Sergio Trasatti Award
The Keys to the House Le chiavi di casa
Джанни Амелио
Победитель
UNESCO Award
Земля изобилия 6.2
Земля изобилия Land of Plenty
Вим Вендерс
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Дино Аббрешия, Паоло Бригулья, Пьерфранческо Фавино, Сабрина Импаччииаторе, Maddalena Maggi, Карлотта Натоли, Marit Nissen, Totò Onnis, Виттория Пуччини, Паоло Сассанелли, Luciano Scarpa, Томас Трабакки, Giuseppe Loconsole, Carla Buttarazzi, Emanuele Trevi To the ensemble cast.
Победитель
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Дино Аббрешия, Паоло Бригулья, Пьерфранческо Фавино, Сабрина Импаччииаторе, Maddalena Maggi, Карлотта Натоли, Marit Nissen, Totò Onnis, Виттория Пуччини, Паоло Сассанелли, Luciano Scarpa, Томас Трабакки, Giuseppe Loconsole, Carla Buttarazzi, Emanuele Trevi To the ensemble cast.
Победитель
How We Got the Italian Movie Business Into Trouble: The True Story of Franco and Ciccio Come inguaiammo il cinema italiano - La vera storia di Franco e Ciccio
Daniele Ciprì, Франко Мареско
Победитель
SIGNIS Award
Tout un hiver sans feu Tout un hiver sans feu
Грег Зглински
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Пустой дом 7.4
Пустой дом Bin-jip
Ким Ки Дук
Победитель
Award of the City of Rome / Best Film
A Less Bad World Un mundo menos peor
Алехандро Агрести
Победитель
Lina Mangiacapre Award
Три комнаты меланхолии 7.1
Три комнаты меланхолии Melancholian 3 huonetta
Пирьо Хонкасало
Победитель
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Saimir Saimir
Франческо Мунци
Победитель
Open Prize
Stray Dogs Sag-haye velgard
Марзия Махмальбаф
Победитель
"Lino Miccichè" First Feature Award
Nemmeno il destino Nemmeno il destino
Даниэле Гальяноне
Победитель
Audience Award (Critics' Week)
И взять себе жену 6.8
И взять себе жену Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ронит Элькабец, Шломи Элькабец
Победитель
И взять себе жену 6.8
И взять себе жену Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ронит Элькабец, Шломи Элькабец
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Женщина Жиля 6.7
Женщина Жиля La Femme de Gilles
Фредерик Фонтейн
Победитель
Digital Cinema Award
20 Fingers 20 Fingers
Мания Акбари
Победитель
EIUC Award
Вчера 7.6
Вчера Yesterday
Даррелл Рудт
Победитель
EIUC Award - Special Mention
Три комнаты меланхолии 7.1
Три комнаты меланхолии Melancholian 3 huonetta
Пирьо Хонкасало
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Un silenzio particolare Un silenzio particolare
Stefano Rulli
Победитель
Human Rights Film Network Award
Три комнаты меланхолии 7.1
Три комнаты меланхолии Melancholian 3 huonetta
Пирьо Хонкасало
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Yizo yizo Yizo yizo
Эндрю Досунму, Angus Gibson, Teboho Mahlatsi For the third season.
Победитель
Yizo yizo Yizo yizo
Эндрю Досунму, Angus Gibson, Teboho Mahlatsi For the third season.
Победитель
Venice Horizons Award - Special Mention
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra
Победитель
Young Cinema Award / Best Digital Film
Un silenzio particolare Un silenzio particolare
Stefano Rulli
Победитель
Young Cinema Award / Best International Film
Море внутри 6.8
Море внутри Mar adentro / The Sea Inside
Алехандро Аменабар
Победитель
Young Cinema Award / Best Italian Film
Nemmeno il destino Nemmeno il destino
Даниэле Гальяноне
Победитель
International Peace Award
Jerusalemski sindrom Jerusalemski sindrom
Яков Седлар
Победитель
Label Europa Cinemas
Darwin's Nightmare Darwin's Nightmare
Hubert Sauper
Победитель
Best Short Film / Short Film
Все номинанты
Il dio della pioggia Il dio della pioggia
Angelo Amoroso D'Aragona, Silvana Leonardi, Samantha Cito
Sous le bleu Sous le bleu
Дэвид Оельхоффен
Il dio della pioggia Il dio della pioggia
Angelo Amoroso D'Aragona, Silvana Leonardi, Samantha Cito
Золотая Озелла / Golden Osella
Ходячий замок 8.5
Ходячий замок Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle
For the animation.
Победитель
Смотреть трейлер
Digital Cinema Award - Special Mention
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Лучио Пеллегрини, Gianni Zanasi
Победитель
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Лучио Пеллегрини, Gianni Zanasi
Победитель
Special Pasinetti Award
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra For an innovative film.
Победитель
Best Short Film - Special Mention
The Carpenter and His Clumsy Wife The Carpenter and His Clumsy Wife
Питер Футт
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Darwin's Nightmare Darwin's Nightmare
Hubert Sauper
Победитель
Все номинанты
Dead Man's Shoes Dead Man's Shoes
Шэйн Медоуз
The Murmuring Coast A Costa dos Murmúrios
Маргарид Кардозо
Suburbs Predmestje
Vinko Moderndorfer
Il giorno del falco Il giorno del falco
Rodolfo Bisatti
Нити 6.9
Нити Strings
Андерс Рённов Кларлунд
Четыре 6.2
Четыре Four
Илья Хржановский
L'oeil de l'autre L'oeil de l'autre
John Lvoff
Nemmeno il destino Nemmeno il destino
Даниэле Гальяноне
Tartarughe sul dorso Tartarughe sul dorso
Stefano Pasetto
Caro Vittorio Caro Vittorio
Марко Ризи
Sweet Jam Confituur
Ливан Деброэр
