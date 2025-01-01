Меню
Венецианский кинофестиваль 2024

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2024 году

Место проведения Италия
Дата проведения 28 августа 2024 - 7 сентября 2024
Золотой лев / Лучший фильм
Комната по соседству 6.8
Комната по соседству The Room Next Door
Педро Альмодовар
Победитель
Все номинанты
Harvest Harvest
Афина Рахель Цангари
April April
Dea Kulumbegashvili
Мария 6.4
Мария Maria
Пабло Ларраин
Безмолвное братство 6.5
Безмолвное братство The Order
Джастин Курзель
Youth (Homecoming) Qingchun: Gui
Ван Бин
Глаза незнакомца 6.6
Глаза незнакомца Mò shì lù
Siew Hua Yeo
Дива будущего 6.1
Дива будущего Diva Futura
Giulia Louise Steigerwalt
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Уолтер Саллес
Love Kjærlighet
Даг Йохан Хаугеруд
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Горная невеста 7.0
Горная невеста Vermiglio
Maura Delpero
Плохая девочка 5.8
Плохая девочка Babygirl
Халина Рейн
Поле боя 6.2
Поле боя Campo di battaglia
Джанни Амелио
Убейте жокея 6.4
Убейте жокея El Jockey
Луис Ортега
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет
And Their Children After Them Leurs enfants après eux
Зоран Букерма, Людовик Букерма
Квир 6.2
Квир Queer
Лука Гуаданьино
And Their Children After Them Leurs enfants après eux
Зоран Букерма, Людовик Букерма
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Три подруги 6.7
Три подруги Trois amies
Эмманюэль Муре
Джокер: Безумие на двоих 5.4
Джокер: Безумие на двоих Joker: Folie à Deux
Тодд Филлипс
Golden Lion for Lifetime Achievement
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Победитель
Питер Уир
Победитель
Питер Уир
Победитель
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Победитель
Liberatum Pioneer Award
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Победитель
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Победитель
Label Europa Cinemas / Label Europa Cinemas Award
Alpha. Alpha.
Jan-Willem van Ewijk
Победитель
Квир-лев / Queer Lion Award
Alma del desierto Alma del desierto
Monica Taboada Tapia
Победитель
Peaches Goes Bananas Peaches Goes Bananas
Marie Losier
Love Kjærlighet
Даг Йохан Хаугеруд
Убейте жокея 6.4
Убейте жокея El Jockey
Луис Ортега
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Квир 6.2
Квир Queer
Лука Гуаданьино
Pooja, Sir Pooja, Sir
Deepak Rauniyar
Diciannove Diciannove
Giovanni Tortorici
Marcello Mastrioanno Award / Best Young Actor
Пол Кирхер
Пол Кирхер
And Their Children After Them
Победитель
Verona Film Club Award / Verona Film Club Award for Most Innovative Film
Don't Cry, Butterfly Don't Cry, Butterfly
Duong Dieu Linh
Победитель
Grand Prize Venice International Critics' Week / Special Mention
No Sleep Till No Sleep Till
Alexandra Simpson
Победитель
Giornate degli Autori Director's Award
Manas Manas
Marianna Brennand Fortes
Победитель
Alpha. Alpha.
Jan-Willem van Ewijk
To Kill a Mongolian Horse Yi pi bai ma de re meng
Xiaoxuan Jiang
Taxi Monamour Taxi Monamour
Ciro De Caro
The Antique Antikvariati
Русудан Глурджидзе
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Boomerang Boomerang
Shahab Fotouhi
The Book of Joy Selon Joy
Camille Lugan
Super Happy Forever Super Happy Forever
Кохэй Игараси
Sanatorium Under the Sign of the Hourglass Sanatorium Under the Sign of the Hourglass
Стивен Куэй, Тимоти Куэй
Giornate degli Autori Audience Award
Taxi Monamour Taxi Monamour
Ciro De Caro
Победитель
Basileia Basileia
Isabella Torre
Possibility of Paradise Possibility of Paradise
Mladen Kovacevic
Critics' Week Audience Award
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Победитель
Interfilm Award / Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Quiet Life Quiet Life
Александрос Авранас
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Chief Electrician
Горная невеста 7.0
Горная невеста Vermiglio
Kristian De Martiis
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Designer
Поле боя 6.2
Поле боя Campo di battaglia
Antonella Bachini
Победитель
Fanheart3 Award / XR Special Mention
Nightmara: Episode 3 Nightmara: Episode 3
Gianpaolo Gonzalez
Победитель
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Centro Nazionale del Cortometraggio Award
The Eggregores' Theory The Eggregores' Theory
Andrea Gatopoulos
Победитель
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
Новый год, который так и не наступил 7.6
Новый год, который так и не наступил The New Year That Never Came
Boroka Biro, Tudor Platon
Победитель
Новый год, который так и не наступил 7.6
Новый год, который так и не наступил The New Year That Never Came
Boroka Biro, Tudor Platon
Победитель
Green Drop Award - Special Mention / Green Drop Award
Release Nuclear Contaminated Water Release Nuclear Contaminated Water
Yiwen Cao
Luciano Sovena Award / International Film Critics Week
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Roberto De Paolis, Carla Altieri, Marta Donzelli, Gregorio Paonessa
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Prop Maker
Босс 6.0
Босс Iddu
Italo Maurizi
Победитель
Rotella Award
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Edipo Re Award - Special Mention
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Победитель
Premio Speciale Film Impresa Award
My Everything Mon inséparable
Anne-Sophie Bailly
Победитель
Серебряный лев / Лучший режиссер
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Бруталист
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
Горная невеста 7.0
Горная невеста Vermiglio
Maura Delpero
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Венсан Линдон
Венсан Линдон
The Quiet Son
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Николь Кидман
Николь Кидман
Плохая девочка
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Murilo Hauser, Heitor Lorega
Победитель
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Murilo Hauser, Heitor Lorega
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Familiar Touch Familiar Touch
Sarah Friedland
Победитель
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Квир-лев
Alma del desierto Alma del desierto
Monica Taboada Tapia
Победитель
Peaches Goes Bananas Peaches Goes Bananas
Marie Losier
Pooja, Sir Pooja, Sir
Deepak Rauniyar
Diciannove Diciannove
Giovanni Tortorici
Убейте жокея 6.4
Убейте жокея El Jockey
Луис Ортега
Love Kjærlighet
Даг Йохан Хаугеруд
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Квир 6.2
Квир Queer
Лука Гуаданьино
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Новый год, который так и не наступил 7.6
Новый год, который так и не наступил The New Year That Never Came
Bogdan Muresanu
Победитель
Pavements Pavements
Алекс Росс Перри
Марко 6.9
Марко Marco
Jon Garaño, Aitor Arregi
Happyend Happyend
Neo Sora
Of Dogs and Men Al klavim veanashim
Дэни Розенберг
Изгоняющая любовниц 7.1
Изгоняющая любовниц Mistress Dispeller
Elizabeth Lo
One of Those Days When Hemme Dies One of Those Days When Hemme Dies
Murat Firatoglu
Diciannove Diciannove
Giovanni Tortorici
Feeling Better Nonostante
Валерио Мастандреа
Quiet Life Quiet Life
Александрос Авранас
Семья 6.9
Семья Familia
Francesco Costabile
Happy Holidays Happy Holidays
Скандар Копти
Carissa Carissa
Devon Delmar, Jason Jacobs
Pooja, Sir Pooja, Sir
Deepak Rauniyar
My Everything Mon inséparable
Anne-Sophie Bailly
Aïcha Aïcha
Мехди Барсауи
The Ties That Bind Us L'attachement
Карин Тардьё
Familiar Touch Familiar Touch
Sarah Friedland
Wishing on a Star 6.0
Wishing on a Star
Peter Kerekes
FEDIC Award / Best Film
Vittoria Vittoria
Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет
Победитель
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
Новый год, который так и не наступил 7.6
Новый год, который так и не наступил The New Year That Never Came
Bogdan Muresanu
Победитель
Netpac Award
Изгоняющая любовниц 7.1
Изгоняющая любовниц Mistress Dispeller
Elizabeth Lo
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано
Победитель
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано
The Time It Takes
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Семья 6.9
Семья Familia
Франческо Ди Лива, Барбара Рончи, Франческо Геги, Marco Cicalese
Победитель
Семья 6.9
Семья Familia
Франческо Ди Лива, Барбара Рончи, Франческо Геги, Marco Cicalese
Победитель
SIGNIS Award
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Уолтер Саллес
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Семья 6.9
Семья Familia
Francesco Costabile
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Франческо Геги
Франческо Геги
Семья
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Кэтлин Чэлфэнт
Familiar Touch
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Sarah Friedland
Familiar Touch
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
Happy Holidays Happy Holidays
Скандар Копти
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Who Loves the Sun Who Loves the Sun
Arshia Shakiba
Победитель
My Mother Is A Cow Minha Mãe é Uma Vaca
Moara Passoni
Almost Certainly False Neredeyse Kesinlikle Yanlis
Cansu Baydar
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Il burattino e la balena Il burattino e la balena
Roberto Catani
Moon Lake Moon Lake
Jeannie Sui Wonders
The Poison Cat The Poison Cat
Tian Guan
O O
Рунар Рунарссон
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
One of Those Days When Hemme Dies One of Those Days When Hemme Dies
Murat Firatoglu
Победитель
Best Short Film / Short Film
Ajar Ajar
Ajar Ajar
Critics' Week Award / Best Film
Don't Cry, Butterfly Don't Cry, Butterfly
Duong Dieu Linh
Победитель
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Павлин 7.1
Павлин Peacock
Bernhard Wenger
Homegrown Homegrown
Michael Premo
Perfumed with Mint Perfumed with Mint
Muhammad Hamdy
No Sleep Till No Sleep Till
Alexandra Simpson
Special Jury Prize
April April
Dea Kulumbegashvili
Победитель
International Critics' Week Award / Best Film
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Brian Award
Комната по соседству 6.8
Комната по соседству The Room Next Door
Педро Альмодовар
Победитель
Green Drop Award
Горная невеста 7.0
Горная невеста Vermiglio
Maura Delpero
Победитель
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Уолтер Саллес
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Corto Cortissimo Short Film Competition
Invisible War Invisible War
Yiwen Cao
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Chain Reactions Chain Reactions
Александр О. Филипп
Победитель
I Will Revenge This World With Love - S. Paradjanov 6.1
I Will Revenge This World With Love - S. Paradjanov I will revenge this world with Love - S. Paradjanov
Zara Jian
Miyazaki: Spirit of Nature Miyazaki: L'Esprit de la Nature
Léo Favier
Constel·lació Portabella Constel·lació Portabella
Claudio Zulian
Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema
Enzo Monteleone, Mario Canale
From Darkness to Light From Darkness to Light
Eric Friedler, Michael Lurie
Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema
Enzo Monteleone, Mario Canale
Volonté: L'uomo dai mille volti Volonté: L'uomo dai mille volti
Francesco Zippel
From Darkness to Light From Darkness to Light
Eric Friedler, Michael Lurie
Maroun Returns to Beirut Maroun Returns to Beirut
Feyrouz Serhal
Le cinéma de Jean-Pierre Léaud Le cinéma de Jean-Pierre Léaud
Cyril Leuthy
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Это бомба 7.0
Это бомба Ecce bombo
Победитель
Это бомба 7.0
Это бомба Ecce bombo
Победитель
Его девушка Пятница 7.9
Его девушка Пятница His Girl Friday
Ночь 8.1
Ночь La notte
Его девушка Пятница 7.9
Его девушка Пятница His Girl Friday
Model Model
Goldflakes Goldflocken
Золото Неаполя 7.3
Золото Неаполя L'oro di Napoli
Сильная жара 7.9
Сильная жара The Big Heat
Blood and Sand Blood and Sand
Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры Jeux Interdits
Goldflakes Goldflocken
Ночь 8.1
Ночь La notte
Нежная кожа 7.5
Нежная кожа La peau douce
Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры Jeux Interdits
Peter Brook's the Mahabharata Peter Brook's the Mahabharata
Bend of the River Bend of the River
Model Model
Swept Away Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
История, рассказанная после токийской войны 6.9
История, рассказанная после токийской войны Tôkyô sensô sengo hiwa
Swastika Manji
Blood and Sand Blood and Sand
Peter Brook's the Mahabharata Peter Brook's the Mahabharata
Bend of the River Bend of the River
Дилер 7.2
Дилер Pusher
Swastika Manji
Swept Away Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Сильная жара 7.9
Сильная жара The Big Heat
Золото Неаполя 7.3
Золото Неаполя L'oro di Napoli
The Hour and Turn of Augusto Matraga A Hora e Vez de Augusto Matraga
История, рассказанная после токийской войны 6.9
История, рассказанная после токийской войны Tôkyô sensô sengo hiwa
The Ritual Ghatashraddha
Нежная кожа 7.5
Нежная кожа La peau douce
The Ritual Ghatashraddha
The Hour and Turn of Augusto Matraga A Hora e Vez de Augusto Matraga
Дилер 7.2
Дилер Pusher
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Семья 6.9
Семья Familia
Francesco Costabile
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
Vittoria Vittoria
Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Победитель
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
The Fisherman The Fisherman
Zoey Martinson
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Джокер: Безумие на двоих 5.4
Джокер: Безумие на двоих Joker: Folie à Deux
Hildur Guðnadóttir
Победитель
Босс 6.0
Босс Iddu
Colapesce
Победитель
Soundtrack Stars Award / Special Mention
The Time It Takes Il tempo che ci vuole
Fabio Massimo Capogrosso
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
My Everything Mon inséparable
Anne-Sophie Bailly
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Горная невеста 7.0
Горная невеста Vermiglio
Maura Delpero
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Tecla Insolia
Семья
Победитель
Martina Scrinzi
Горная невеста
Победитель
Campari Passion for the Cinema Award
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
King Ivory King Ivory
Джон Своб
Победитель
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Убейте жокея 6.4
Убейте жокея El Jockey
Луис Ортега
Победитель
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Homegrown Homegrown
Michael Premo
Победитель
Lanterna Magica Award
La storia del Frank e della Nina La storia del Frank e della Nina
Паола Ранди
Победитель
Lizzani Award
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Босс 6.0
Босс Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Битлджус Битлджус 7.4
Битлджус Битлджус Beetlejuice Beetlejuice
Тим Бертон
Победитель
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Одинокие волки 6.6
Одинокие волки Wolfs
Брэд Питт, Джордж Клуни
Победитель
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Uncanny Alley: A New Day Uncanny Alley: A New Day
Stephen Butchko, Rick Treweek
Победитель
Uncanny Alley: A New Day Uncanny Alley: A New Day
Stephen Butchko, Rick Treweek
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Павлин 7.1
Павлин Peacock
Bernhard Wenger
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Победитель
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Победитель
RB Casting Award
Семья 6.9
Семья Familia
Франческо Геги
Победитель
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Don't Cry, Butterfly Don't Cry, Butterfly
Duong Dieu Linh
Победитель
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Perfumed with Mint Perfumed with Mint
Muhammad Hamdy
No Sleep Till No Sleep Till
Alexandra Simpson
Павлин 7.1
Павлин Peacock
Bernhard Wenger
Homegrown Homegrown
Michael Premo
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
The Witness Shahed
Nader Saeivar
Победитель
5 сентября 6.8
5 сентября September 5
Тим Фелбаум
King Ivory King Ivory
Jeremy M. Rosen, Джон Своб
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Francesco Manzato
Nero Argento
Победитель
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Things That My Best Friend Lost Things That My Best Friend Lost
Marta Innocenti
Победитель
The Eggregores' Theory The Eggregores' Theory
Andrea Gatopoulos
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
At Least I Will Be 8 294 400 Pixel At Least I Will Be 8 294 400 Pixel
Marco Talarico
Победитель
Giornate degli Autori Award
Alpha. Alpha.
Jan-Willem van Ewijk
Победитель
Taxi Monamour Taxi Monamour
Ciro De Caro
Победитель
Manas Manas
Marianna Brennand Fortes
Победитель
To Kill a Mongolian Horse Yi pi bai ma de re meng
Xiaoxuan Jiang
The Antique Antikvariati
Русудан Глурджидзе
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Клод Лелуш
Клод Лелуш
Победитель
Клод Лелуш
Клод Лелуш
Победитель
Venice Immersive / Grand Jury Prize
The Guardians of Jade Mountain The Guardians of Jade Mountain
Хаюн Квон
Play Life Play Life
Донатас Улвидас, Zilvinas Naujokas, Algis Krisciunas, Vilius Petrauskas, Darius Zickus, Mantas Pronckus
Ito Meikyu Ito Meikyu
Boris Labbé
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Impulse: Playing with Reality Impulse: Playing with Reality
May Abdalla, Barry Gene Murphy
Победитель
Venice Immersive / Special Jury Prize
Oto's Planet Oto's Planet
Gwenael François
Победитель
Premio CinemaSarà Award
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет
Победитель
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
To Kill a Mongolian Horse Yi pi bai ma de re meng
Xiaoxuan Jiang
Победитель
Authors under 40 Award / Best Director
Elizabeth Lo
Изгоняющая любовниц
Победитель
Anne-Sophie Bailly
My Everything
Победитель
Venice Immersive Grand Prize
Ito Meikyu Ito Meikyu
Boris Labbé
Победитель
A Simple Silence A Simple Silence
Quintero Craig
The Art of Change The Art of Change
Vincent Rooijers, Simone Fougnier
Un soir avec les Impressionnistes. Paris 1874 Un soir avec les Impressionnistes. Paris 1874
Pierre Gable
Bodies of Water Bodies of Water
Caroline Laurin-Beaucage, Chélanie Beaudin-Quintin
Uncanny Alley: A New Day Uncanny Alley: A New Day
Stephen Butchko, Rick Treweek
Pudica Pudica
Keisuke Itoh
Champ De Bataille Champ De Bataille
François Vautier
Symbiosis/Dysbiosis: Sentience Symbiosis/Dysbiosis: Sentience
Andrei Gravelle, Tosca Terán, Sven Steffens, Brendan Lehman
Project_Y: Working Title Project_Y: Working Title
Yuzo Sugano, Shingo Yoshimura, Toshiaki Sakamoto, Taro Hirai
Mobile Suit Gundam: Silver Phantom Kido senshi Gandamu: Ginhai no Gen'ei
Kenichi Suzuki
The Guardians of Jade Mountain The Guardians of Jade Mountain
Хаюн Квон
Symbiosis/Dysbiosis: Sentience Symbiosis/Dysbiosis: Sentience
Andrei Gravelle, Tosca Terán, Sven Steffens, Brendan Lehman
Play Life Play Life
Донатас Улвидас, Zilvinas Naujokas, Algis Krisciunas, Vilius Petrauskas, Darius Zickus, Mantas Pronckus
All I Know About Teacher Li All I Know About Teacher Li
Zhuzmo
The Art of Change The Art of Change
Vincent Rooijers, Simone Fougnier
Project: Lost Worlds Project: Lost Worlds
Fins
Ceci Est Mon Coeur Ceci Est Mon Coeur
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies
Play Life Play Life
Донатас Улвидас, Zilvinas Naujokas, Algis Krisciunas, Vilius Petrauskas, Darius Zickus, Mantas Pronckus
Ceci Est Mon Coeur Ceci Est Mon Coeur
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies
Fragile Home Fragile Home
Ondrej Moravec, Victoria Lopukhina
Project_Y: Working Title Project_Y: Working Title
Yuzo Sugano, Shingo Yoshimura, Toshiaki Sakamoto, Taro Hirai
Address Unknown: Fukushima Now Address Unknown: Fukushima Now
Arif Khan
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Убейте жокея 6.4
Убейте жокея El Jockey
Луис Ортега
Победитель
Ca' Foscari Young Jury Award
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Победитель
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет
Победитель
ImpACT Award
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Победитель
Cinema & Arts Award
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Победитель
Riefenstahl Riefenstahl
Андрес Файель
Победитель
