Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1954

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1954 году

Место проведения Италия
Дата проведения 22 августа 1954 - 7 сентября 1954
Золотой лев / Golden Lion
Romeo and Juliet Romeo and Juliet
Ренато Кастеллани
Победитель
Все номинанты
Punktchen and Anton Pünktchen und Anton
Thomas Engel
O Saci O Saci
Rodolfo Nanni
Cursed Mountain Sierra maldita
Antonio del Amo
Judas' Kiss El beso de Judas
Рафаэль Хиль
Приключения Робинзона Крузо 6.6
Приключения Робинзона Крузо Robinson Crusoe
Луис Бунюэль
Окно во двор 8.0
Окно во двор Rear Window
Альфред Хичкок
The Sixth Continent Sesto continente
Folco Quilici
Martin Luther Martin Luther
Ирвинг Пичел
Pesen za choveka Pesen za choveka
Борислав Шаралиев
Simon Menyhért születése Simon Menyhért születése
Карой Макк, Золтан Варкони
Som i drömmar Som i drömmar
Carl Gyllenberg
The Bastard Guacho
Lucas Demare
His Royal Highness Königliche Hoheit
Харальд Браун
Woman of Rome La romana
Луиджи Дзампа
Восстание Кейна 7.7
Восстание Кейна The Caine Mutiny
Эдвард Дмитрик
Река и смерть 6.8
Река и смерть El río y la muerte
Луис Бунюэль
Don't Touch the Loot Touchez pas au grisbi
Жак Беккер
Camelia Camelia
Роберто Гальвадон
The Detective Father Brown
Роберт Хеймер
Executive Suite Executive Suite
Роберт Уайз
Unsterblicher Mozart Unsterblicher Mozart
Alfred Stöger, Oscar Fritz Schuh
La rebelión de los colgados La rebelión de los colgados
Альфредо Б. Кревенна, Эмилио Фернандес
Управляющий Сансе 8.4
Управляющий Сансе Sansho dayu
Кэндзи Мидзогути
Three Coins in the Fountain Three Coins in the Fountain
Жан Негулеско
Дорога 7.2
Дорога La Strada
Федерико Феллини
Simon Menyhért születése Simon Menyhért születése
Карой Макк, Золтан Варкони
Семь самураев 8.4
Семь самураев Seven Samurai / Shichinin no samurai
Акира Куросава
Смотреть трейлер
Чувство 7.2
Чувство Senso
Лукино Висконти
Unsterblicher Mozart Unsterblicher Mozart
Alfred Stöger, Oscar Fritz Schuh
Air of Paris L'air de Paris
Марсель Карне
An Inn at Osaka Ôsaka no yado
Heinosuke Gosho
В порту 8.0
В порту On the Waterfront
Элиа Казан
Смотреть трейлер
The Magic City Magiki polis
Nikos Koundouros
Golden Key Maftayach Hazahav
Sasha Alexander
La quintrala La quintrala
Уго дель Карриль
Кубок Вольпи / Лучший актер
Жан Габен
Жан Габен
Don't Touch the Loot, Air of Paris
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
OCIC Award
В порту 8.0
В порту On the Waterfront
Элиа Казан
Победитель
Смотреть трейлер
Pasinetti Award
В порту 8.0
В порту On the Waterfront
Элиа Казан
Победитель
Смотреть трейлер
Absolute Grand Prize
The Back of Beyond The Back of Beyond
John Heyer
Победитель
Special Jury Prize
Executive Suite Executive Suite
Уильям Холден, Джун Аллисон, Нина Фош, Барбара Стэнвик, Шелли Уинтерс, Пол Дуглас, Mary Adams, Virginia Brissac, Луи Кэлхерн, Tim Considine, Дин Джаггер, Lucille Knox, Фредрик Марч, William Phipps, Уолтер Пиджон, Гарри Шэннон, Edgar Stehli For ensemble acting.
Победитель
Executive Suite Executive Suite
Уильям Холден, Джун Аллисон, Нина Фош, Барбара Стэнвик, Шелли Уинтерс, Пол Дуглас, Mary Adams, Virginia Brissac, Луи Кэлхерн, Tim Considine, Дин Джаггер, Lucille Knox, Фредрик Марч, William Phipps, Уолтер Пиджон, Гарри Шэннон, Edgar Stehli For ensemble acting.
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Дорога 7.2
Дорога La Strada
Федерико Феллини
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
В порту 8.0
В порту On the Waterfront
Элиа Казан
Победитель
Смотреть трейлер
Управляющий Сансе 8.4
Управляющий Сансе Sansho dayu
Кэндзи Мидзогути
Победитель
Дорога 7.2
Дорога La Strada
Федерико Феллини
Победитель
Семь самураев 8.4
Семь самураев Seven Samurai / Shichinin no samurai
Акира Куросава
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше