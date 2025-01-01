Уильям Холден, Джун Аллисон, Нина Фош, Барбара Стэнвик, Шелли Уинтерс, Пол Дуглас, Mary Adams, Virginia Brissac, Луи Кэлхерн, Tim Considine, Дин Джаггер, Lucille Knox, Фредрик Марч, William Phipps, Уолтер Пиджон, Гарри Шэннон, Edgar Stehli For ensemble acting.
Победитель
Executive SuiteExecutive Suite
Уильям Холден, Джун Аллисон, Нина Фош, Барбара Стэнвик, Шелли Уинтерс, Пол Дуглас, Mary Adams, Virginia Brissac, Луи Кэлхерн, Tim Considine, Дин Джаггер, Lucille Knox, Фредрик Марч, William Phipps, Уолтер Пиджон, Гарри Шэннон, Edgar Stehli For ensemble acting.