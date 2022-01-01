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Лор Калами

Laure Calamy
Лор Калами
Лор Калами Laure Calamy
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Дата рождения
22 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Орлеан, Франция
Биография Лор Калами

Родилась 22 марта 1975 года. Орлеан, Франция.

Фильмография Лор Калами
Ослик, любовник и я
Ослик, любовник и я
приключения, комедия, мелодрама 2020, Франция / Бельгия
6.0
Магия зверя
Магия зверя
триллер 2019, Франция / Германия
6.0
Соблазн
Соблазн
триллер, драма 2019, Франция
5.0
Ава
Ава
драма, мелодрама 2018, Франция
6.0
В постели с Викторией
В постели с Викторией
драма, мелодрама 2016, Франция
6.0
Стоять прямо
Стоять прямо
драма, комедия 2016, Франция
6.0
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