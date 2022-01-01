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Лор Калами
Лор Калами
Laure Calamy
О персоне
Фильмография
Лор Калами
Laure Calamy
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Дата рождения
22 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Орлеан, Франция
Биография Лор Калами
Родилась 22 марта 1975 года. Орлеан, Франция.
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Фильмография Лор Калами
Ослик, любовник и я
приключения, комедия, мелодрама
2020, Франция / Бельгия
6.0
Магия зверя
триллер
2019, Франция / Германия
6.0
Соблазн
триллер, драма
2019, Франция
5.0
Ава
драма, мелодрама
2018, Франция
6.0
В постели с Викторией
драма, мелодрама
2016, Франция
6.0
Стоять прямо
драма, комедия
2016, Франция
6.0
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