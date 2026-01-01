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Лор Калами
Laure Calamy
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Персоны
Лор Калами
Лор Калами
Laure Calamy
Дата рождения
22 марта 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Орлеан, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Лор Калами
Родилась 22 марта 1975 года. Орлеан, Франция.
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8.2
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2022, Бельгия / Франция / Греция
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