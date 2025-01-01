Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1992

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1992 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 сентября 1992 - 12 сентября 1992
Золотой лев / Golden Lion
Цю Цзю идет в суд 7.6
Цю Цзю идет в суд Qiu Ju da guan si
Чжан Имоу
Победитель
Все номинанты
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Клод Соте
Aclà La discesa di Aclà a Floristella
Аурелио Гримальди
Death of a Neapolitan Mathematician Morte di un matematico napoletano
Марио Мартоне
Luxury Hotel 6.9
Luxury Hotel Hotel de lux
Dan Pita
Прорва 6.3
Прорва Moscow Parade
Иван Дыховичный
The Absence L'absence
Петер Хандке
The Waltz on the Petschora Valsi Pechoraze
Lana Gogoberidze
The Last Dive O Último Mergulho
Жуан Сезар Монтейру
Ветчина, ветчина 6.7
Ветчина, ветчина Jamón, jamón
Бигас Луна
Guelwaar Guelwaar
Усман Сембен
Воскрешение Каина 6.1
Воскрешение Каина Raising Cain
Брайан Де Пальма
Охота на бабочек 7.1
Охота на бабочек La Chasse Aux Papillons
Отар Иоселиани
Оливье, Оливье 7.5
Оливье, Оливье Olivier, Olivier
Агнешка Холланд
L.627 L.627
Бертран Тавернье
The Well Kaivo
Пекка Лехто
Американцы 7.7
Американцы Glengarry Glen Ross
Джеймс Фоули
The Plague La peste
Луис Пуэнцо
The Sentimental Policeman Chuvstvitelnyy militsioner
Кира Муратова
Fratelli e sorelle Fratelli e sorelle
Пупи Авати
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Салли Поттер
Me and Veronica Me and Veronica
Дон Скардино
В супе 7.1
В супе In the Soup
Александр Рокуэлл
Кубок Вольпи / Лучший актер
Джек Леммон
Джек Леммон
Американцы
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Гун Ли
Гун Ли
Цю Цзю идет в суд
Победитель
Career Golden Lion
Жанна Моро
Победитель
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
Победитель
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Победитель
Grand Special Jury Prize
Death of a Neapolitan Mathematician Morte di un matematico napoletano
Марио Мартоне
Победитель
Little Golden Lion
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Клод Соте
Победитель
Elvira Notari Prize
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Салли Поттер
Победитель
FIPRESCI Prize
Heimat II: A Chronicle of a Generation Die zweite Heimat: Chronik einer Jugend
Edgar Reitz
Победитель
Leon the Pig Farmer Leon the Pig Farmer
Вадим Жан, Гэри Синьор
Победитель
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Клод Соте
Победитель
OCIC Award
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Салли Поттер
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Карло Чекки
Карло Чекки
Death of a Neapolitan Mathematician
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
A Heart in Winter
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Охота на бабочек 7.1
Охота на бабочек La Chasse Aux Papillons
Отар Иоселиани
Победитель
UNICEF Award
Цю Цзю идет в суд 7.6
Цю Цзю идет в суд Qiu Ju da guan si
Чжан Имоу
Победитель
Audience Award
Tango Argentino Tango argentino
Горан Паскалевич
Победитель
Pietro Bianchi Award
Марко Феррери
Марко Феррери
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Охота на бабочек 7.1
Охота на бабочек La Chasse Aux Papillons
Отар Иоселиани
Победитель
Золотая Озелла / Golden Osella
OCIC Award - Honorable Mention
Данс 7.5
Данс Daens
Стиин Конинкс
Победитель
Цю Цзю идет в суд 7.6
Цю Цзю идет в суд Qiu Ju da guan si
Чжан Имоу
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Джек Леммон
Джек Леммон
Американцы
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Гун Ли
Гун Ли
Цю Цзю идет в суд
Победитель
Golden Ciak / Best Film
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Салли Поттер
Победитель
Special Golden Ciak
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Jacques Fieschi, Клод Соте For the screenplay.
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Guelwaar Guelwaar
Усман Сембен
Победитель
Kodak-Cinecritica Award
Death of a Neapolitan Mathematician Morte di un matematico napoletano
Марио Мартоне Tied with Nizamettin Ariç for Klamek ji bo Beko (1992).
Победитель
Klamek ji bo Beko Klamek ji bo Beko
Nizamettin Ariç Tied with Mario Martone for Morte di un matematico napoletano (1992).
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Клод Соте Tied with Jamón Jamón (1992) and Hotel de lux (1992).
Победитель
Luxury Hotel 6.9
Luxury Hotel Hotel de lux
Dan Pita Tied with Jamón Jamón (1992) and Un coeur en hiver (1992).
Победитель
Ветчина, ветчина 6.7
Ветчина, ветчина Jamón, jamón
Бигас Луна Tied with Hotel de lux (1992) and Un coeur en hiver (1992).
Победитель
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Heimat: A Chronicle of Germany Heimat - Eine Chronik in elf Teilen
Edgar Reitz
Победитель
Heimat II: A Chronicle of a Generation Die zweite Heimat: Chronik einer Jugend
Edgar Reitz
Победитель
