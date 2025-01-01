Меню
Название мероприятия Год Дата проведения
Венецианский кинофестиваль 2025 2025
Венецианский кинофестиваль 2024 2024 28 августа 2024 - 7 сентября 2024
Венецианский кинофестиваль 2023 2023 30 августа 2023 - 9 сентября 2023
Венецианский кинофестиваль 2022 2022 31 августа 2022 - 10 сентября 2022
Венецианский кинофестиваль 2021 2021 1 сентября 2021 - 11 сентября 2021
Венецианский кинофестиваль 2020 2020 2 сентября 2020 - 12 сентября 2020
Венецианский кинофестиваль 2019 2019 28 августа 2019 - 7 сентября 2019
Венецианский кинофестиваль 2018 2018 29 августа 2018 - 8 сентября 2018
Венецианский кинофестиваль 2017 2017 30 августа 2017 - 9 сентября 2017
Венецианский кинофестиваль 2016 2016 31 августа 2016 - 10 сентября 2016
Венецианский кинофестиваль 2015 2015 2 сентября 2015 - 12 сентября 2015
Венецианский кинофестиваль 2014 2014 27 августа 2014 - 6 сентября 2014
Венецианский кинофестиваль 2013 2013 28 августа 2013 - 7 сентября 2013
Венецианский кинофестиваль 2012 2012 29 августа 2012 - 8 сентября 2012
Венецианский кинофестиваль 2011 2011 31 августа 2011 - 10 сентября 2011
Венецианский кинофестиваль 2010 2010 1 сентября 2010 - 11 сентября 2010
Венецианский кинофестиваль 2009 2009 2 сентября 2009 - 12 сентября 2009
Венецианский кинофестиваль 2008 2008 27 августа 2008 - 6 сентября 2008
Венецианский кинофестиваль 2007 2007 29 августа 2007 - 8 сентября 2007
Венецианский кинофестиваль 2006 2006 30 августа 2006 - 9 сентября 2006
Венецианский кинофестиваль 2005 2005 31 августа 2005 - 10 сентября 2005
Венецианский кинофестиваль 2004 2004 1 сентября 2004 - 11 сентября 2004
Венецианский кинофестиваль 2003 2003 27 августа 2003 - 6 сентября 2003
Венецианский кинофестиваль 2002 2002 28 августа 2002 - 7 сентября 2002
Венецианский кинофестиваль 2001 2001 29 августа 2001 - 8 сентября 2001
Венецианский кинофестиваль 2000 2000 30 августа 2000 - 9 сентября 2000
Венецианский кинофестиваль 1999 1999 1 сентября 1999 - 11 сентября 1999
Венецианский кинофестиваль 1998 1998 3 сентября 1998 - 13 сентября 1998
Венецианский кинофестиваль 1997 1997 27 августа 1997 - 6 сентября 1997
Венецианский кинофестиваль 1996 1996 28 августа 1996 - 7 сентября 1996
Венецианский кинофестиваль 1995 1995 30 августа 1995 - 9 сентября 1995
Венецианский кинофестиваль 1994 1994 1 сентября 1994 - 12 сентября 1994
Венецианский кинофестиваль 1993 1993 31 августа 1993 - 11 сентября 1993
Венецианский кинофестиваль 1992 1992 1 сентября 1992 - 12 сентября 1992
Венецианский кинофестиваль 1991 1991 3 сентября 1991 - 14 сентября 1991
Венецианский кинофестиваль 1990 1990 4 сентября 1990 - 14 сентября 1990
Венецианский кинофестиваль 1989 1989 4 сентября 1989 - 15 сентября 1989
Венецианский кинофестиваль 1988 1988 29 августа 1988 - 9 сентября 1988
Венецианский кинофестиваль 1987 1987 29 августа 1987 - 9 сентября 1987
Венецианский кинофестиваль 1986 1986 30 августа 1986 - 10 сентября 1986
Венецианский кинофестиваль 1985 1985 26 августа 1985 - 6 сентября 1985
Венецианский кинофестиваль 1984 1984 1 сентября 1984 - 11 сентября 1984
Венецианский кинофестиваль 1983 1983 31 августа 1983 - 11 сентября 1983
Венецианский кинофестиваль 1982 1982 28 августа 1982 - 2 сентября 1982
Венецианский кинофестиваль 1981 1981 2 сентября 1981 - 11 сентября 1981
Венецианский кинофестиваль 1980 1980 28 августа 1980 - 8 сентября 1980
Венецианский кинофестиваль 1979 1979 24 августа 1979 - 5 сентября 1979
Венецианский кинофестиваль 1972 1972 21 августа 1972 - 3 сентября 1972
Венецианский кинофестиваль 1971 1971 25 августа 1971 - 6 сентября 1971
Венецианский кинофестиваль 1970 1970 19 августа 1970 - 1 сентября 1970
Венецианский кинофестиваль 1969 1969 23 августа 1969 - 5 сентября 1969
Венецианский кинофестиваль 1968 1968 25 августа 1968 - 7 сентября 1968
Венецианский кинофестиваль 1967 1967 26 августа 1967 - 8 сентября 1967
Венецианский кинофестиваль 1966 1966 28 августа 1966 - 10 сентября 1966
Венецианский кинофестиваль 1965 1965 24 августа 1965 - 6 сентября 1965
Венецианский кинофестиваль 1964 1964 27 августа 1964 - 10 сентября 1964
Венецианский кинофестиваль 1963 1963 24 августа 1963 - 7 сентября 1963
Венецианский кинофестиваль 1962 1962 25 августа 1962 - 8 сентября 1962
Венецианский кинофестиваль 1961 1961 20 августа 1961 - 3 сентября 1961
Венецианский кинофестиваль 1960 1960 24 августа 1960 - 7 сентября 1960
Венецианский кинофестиваль 1959 1959 23 августа 1959 - 6 сентября 1959
Венецианский кинофестиваль 1958 1958 24 августа 1958 - 7 сентября 1958
Венецианский кинофестиваль 1957 1957 25 августа 1957 - 8 сентября 1957
Венецианский кинофестиваль 1956 1956 28 августа 1956 - 9 сентября 1956
Венецианский кинофестиваль 1955 1955 25 августа 1955 - 9 сентября 1955
Венецианский кинофестиваль 1954 1954 22 августа 1954 - 7 сентября 1954
Венецианский кинофестиваль 1953 1953 20 августа 1953 - 4 сентября 1953
Венецианский кинофестиваль 1952 1952 20 августа 1952 - 12 сентября 1952
Венецианский кинофестиваль 1951 1951 20 августа 1951 - 10 сентября 1951
Венецианский кинофестиваль 1950 1950 20 августа 1950 - 10 сентября 1950
Венецианский кинофестиваль 1949 1949 11 августа 1949 - 1 сентября 1949
Венецианский кинофестиваль 1948 1948 19 августа 1948 - 4 сентября 1948
Венецианский кинофестиваль 1947 1947 23 августа 1947 - 15 сентября 1947
Венецианский кинофестиваль 1946 1946 31 августа 1946 - 15 сентября 1946
Венецианский кинофестиваль 1942 1942 30 августа 1942 - 5 сентября 1942
Венецианский кинофестиваль 1941 1941 30 августа 1941 - 14 сентября 1941
Венецианский кинофестиваль 1940 1940 8 августа 1940 - 1 сентября 1940
Венецианский кинофестиваль 1939 1939 8 августа 1939 - 1 сентября 1939
Венецианский кинофестиваль 1938 1938 8 августа 1938 - 14 августа 1938
Венецианский кинофестиваль 1937 1937 10 августа 1937 - 3 сентября 1937
Венецианский кинофестиваль 1936 1936 10 августа 1936 - 31 августа 1936
Венецианский кинофестиваль 1935 1935 10 августа 1935 - 1 сентября 1935
Венецианский кинофестиваль 1934 1934 1 августа 1934 - 20 августа 1934
Венецианский кинофестиваль 1932 1932 6 августа 1932 - 21 августа 1932
