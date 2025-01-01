Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2007

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2007 году

Место проведения Италия
Дата проведения 29 августа 2007 - 8 сентября 2007
Золотой лев / Лучший фильм
Вожделение 7.2
Вожделение Se jie / Lust, Caution
Энг Ли
Победитель
Все номинанты
Поезд на Дарджилинг 7.1
Поезд на Дарджилинг The Darjeeling Limited
Уэс Андерсон
Сукияки вестерн Джанго 6.7
Сукияки вестерн Джанго Sukiyaki Western Django
Такаси Миике
Майкл Клейтон 7.1
Майкл Клейтон Michael Clayton
Тони Гилрой
Кус-кус и барабулька 7.1
Кус-кус и барабулька Graine et le mulet, La
Абделатиф Кешиш
Fallen Heroes Nessuna qualità agli eroi
Paolo Franchi
Эрос, помоги! 4.8
Эрос, помоги! Bang bang wo ai shen
Ли Кан-Шен
Любовный роман Астреи и Селадона 5.8
Любовный роман Астреи и Селадона Amours d'Astrée et de Céladon, Les
Эрик Ромер
Там меня нет 7.2
Там меня нет I'm Not There
Тодд Хейнс
Кисло-сладкая жизнь 6.4
Кисло-сладкая жизнь Il dolce e l'amaro
Андреа Порпорати
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса 7.4
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
Эндрю Доминик
Сыщик 6.7
Сыщик Sleuth
Кеннет Брана
Без цензуры 6.6
Без цензуры Redacted
Брайан Де Пальма
12 7.5
12
Никита Михалков
The Sun Also Rises Tai yang zhao chang sheng qi
Цзянь Вэнь
Это свободный мир 6.1
Это свободный мир It's a Free World...
Кен Лоуч
The Trial Begins L'ora di punta
Vincenzo Marra
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Джо Райт
В долине Эла 7.2
В долине Эла In the Valley of Elah
Пол Хаггис
Безумный следователь 7.1
Безумный следователь Sun taam / Mad Detective
Джонни То, Вай Ка-Фай
Chaos, This Is Heya fawda
Юссеф Шахин
Безумный следователь 7.1
Безумный следователь Sun taam / Mad Detective
Джонни То, Вай Ка-Фай
В городе Сильвии 6.8
В городе Сильвии En la ciudad de Sylvia
Хосе Луис Герин
Золотой лев / Golden Lion
Все номинанты
Тайны ночного дозора 5.7
Тайны ночного дозора Nightwatching
Питер Гринуэй
Серебряный лев / Лучший режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
Без цензуры
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Брэд Питт
Брэд Питт
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Там меня нет
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Это свободный мир 6.1
Это свободный мир It's a Free World...
Paul Laverty
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
The Zone La Zona
Родриго Пла
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Афсия Эрси
Афсия Эрси
Кус-кус и барабулька
Победитель
Квир-лев
The Speed of Life The Speed of Life
Ed Radtke
Победитель
Все номинанты
Das Phänomen der Oper Das Phänomen der Oper
Александр Клюге
Кисло-сладкая жизнь 6.4
Кисло-сладкая жизнь Il dolce e l'amaro
Андреа Порпорати
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса 7.4
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
Эндрю Доминик
Callas assoluta Callas assoluta
Philippe Kohly
Тайны ночного дозора 5.7
Тайны ночного дозора Nightwatching
Питер Гринуэй
Сыщик 6.7
Сыщик Sleuth
Кеннет Брана
Там меня нет 7.2
Там меня нет I'm Not There
Тодд Хейнс
24 Bars 24 mesures
Жалиль Леспер
Эрос, помоги! 4.8
Эрос, помоги! Bang bang wo ai shen
Ли Кан-Шен
Любовный роман Астреи и Селадона 5.8
Любовный роман Астреи и Селадона Amours d'Astrée et de Céladon, Les
Эрик Ромер
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Useless Wuyong
Цзя Чжанкэ
Победитель
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Осенний бал 6.9
Осенний бал Sugisball
Вейко Ыунпуу
Победитель
Все номинанты
With the Girl of Black Soil Geomen tangyi sonyeo oi
Чон Су Иль
Sad Vacation Sad Vacation
Shinji Aoyama
Medea Miracle Médée miracle
Tonino De Bernardi
Mothers Madri
Барбара Куписти
Cochochi Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Umbrella San
Haibin Du
Anabazys Anabazys
Joel Pizzini, Paloma Rocha
История Ришара О 5.1
История Ришара О Histoire de Richard O., L'
Дамьен Одуль
Searchers 2.0 Searchers 2.0
Алекс Кокс
Misbegotten Mal Nascida
Жуан Канижу
Anabazys Anabazys
Joel Pizzini, Paloma Rocha
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Джонатан Демме
The Silence Before Bach Die Stille vor Bach
Пере Портабелья
Useless Wuyong
Цзя Чжанкэ
Crossing the Line Il passaggio della linea
Пьетро Марчелло
Death in the Land of Encantos Kagadanan sa banwaan ning mga engkanto
Лав Диас
Drifter Andarilho
Cao Guimarães
Staub Staub
Hartmut Bitomsky
6.4
Любимая L’Aimee
Арно Деплешен
Lou Reed: Berlin Lou Reed: Berlin
Джулиан Шнабель
The Obscure Xiao shuo
Yue Lü
Cochochi Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Конкурс короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
Dog Altogether Dog Altogether
Пэдди Консидайн
Победитель
Все номинанты
Fritt fall Fritt fall
Caroline Cowan
Coffee and Allah Coffee and Allah
Sima Urale
Guodao Guodao
Yue Zhang
Dragonflies Wazki
Justyna Nowak
Adil e Yusuf Adil e Yusuf
Клаудио Ноче
Stone People Lyudi iz kamnya
Леонид Рыбаков
Cargo Cargo
Leo Woodhead
Crossbow Crossbow
Дэвид Мишо
Um Ano Mais Longo Um Ano Mais Longo
Tony Zoreil Tony Zoreil
Valentin Potier
Skyggen af tvivl Skyggen af tvivl
Эсбен Тоннесен
Blind Man's Eye Blind Man's Eye
Matthew Talbot-Kelly
Dans la peau Dans la peau
Zoltán Horváth
Lightborne Alumbramiento
Эдуардо Чаперо-Джексон
What Do I Know Sta ja znam
Sejla Kameric, Timur Makarevic
With a Little Patience Türelem
Ласло Немеш
Fish Mul-go-gi
Jai-hong Juhn
Friends Forever Friends Forever
Маркаль Форес
Конкурс короткометражных фильмов / Особое упоминание
Stone People Lyudi iz kamnya
Леонид Рыбаков
Победитель
Лучший европейский короткометражный фильм
Все номинанты
Dragonflies Wazki
Justyna Nowak
Career Golden Lion
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
Победитель
Тим Бертон
Тим Бертон
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Без цензуры 6.6
Без цензуры Redacted
Брайан Де Пальма
Победитель
Little Golden Lion
Поезд на Дарджилинг 7.1
Поезд на Дарджилинг The Darjeeling Limited
Уэс Андерсон
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Там меня нет 7.2
Там меня нет I'm Not There
Тодд Хейнс
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
The Zone La Zona
Родриго Пла
Победитель
FEDIC Award
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Кус-кус и барабулька 7.1
Кус-кус и барабулька Graine et le mulet, La
Абделатиф Кешиш
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Джонатан Демме
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
A Girl Cut in Two La fille coupée en deux
Клод Шаброль
Победитель
Isvema Award
Девушка у озера 6.5
Девушка у озера Ragazza del lago, La
Андреа Молайоли
Победитель
Laterna Magica Prize
Трюки 7.2
Трюки Sztuczki
Анджей Якимовский
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award
Тайны ночного дозора 5.7
Тайны ночного дозора Nightwatching
Питер Гринуэй
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Девушка у озера
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Валерия Соларино
Валерия Соларино
Valzer
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Valzer Valzer
Salvatore Maira
Победитель
SIGNIS Award
В долине Эла 7.2
В долине Эла In the Valley of Elah
Пол Хаггис
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Кус-кус и барабулька 7.1
Кус-кус и барабулька Graine et le mulet, La
Абделатиф Кешиш
Победитель
Это свободный мир 6.1
Это свободный мир It's a Free World...
Кен Лоуч
Победитель
Award of the City of Rome / Best Film
The Zone La Zona
Родриго Пла
Победитель
Lina Mangiacapre Award
With the Girl of Black Soil Geomen tangyi sonyeo oi
Чон Су Иль
Победитель
Open Prize
Тайны ночного дозора 5.7
Тайны ночного дозора Nightwatching
Питер Гринуэй
Победитель
C.I.C.A.E. Award
With the Girl of Black Soil Geomen tangyi sonyeo oi
Чон Су Иль
Победитель
EIUC Award
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Победитель
Это свободный мир 6.1
Это свободный мир It's a Free World...
Кен Лоуч
Победитель
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Джонатан Демме
Победитель
Venice Horizons Award - Special Mention
Death in the Land of Encantos Kagadanan sa banwaan ning mga engkanto
Лав Диас
Победитель
Young Cinema Award / Alternatives
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Победитель
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Кус-кус и барабулька 7.1
Кус-кус и барабулька Graine et le mulet, La
Абделатиф Кешиш
Победитель
Young Cinema Award / Best Italian Film
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
Победитель
Label Europa Cinemas
Трюки 7.2
Трюки Sztuczki
Анджей Якимовский
Победитель
Doc/It Award
6.4
Любимая L’Aimee
Арно Деплешен
Победитель
Золотая Озелла / Outstanding Technical Contribution
Вожделение 7.2
Вожделение Se jie / Lust, Caution
Rodrigo Prieto For the cinematography.
Победитель
Biografilm Award
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Джонатан Демме
Победитель
Critics' Week Award
The Most Distant Course Zui yao yuan de ju li
Jing-Jie Lin
Победитель
Special Jury Prize
Кус-кус и барабулька 7.1
Кус-кус и барабулька Graine et le mulet, La
Абделатиф Кешиш Tied with I'm Not There (2007).
Победитель
Там меня нет 7.2
Там меня нет I'm Not There
Тодд Хейнс Tied with La graine et le mulet (2007).
Победитель
Queer Lion - Special Mention
Сыщик 6.7
Сыщик Sleuth
Кеннет Брана
Победитель
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Джо Райт
Победитель
Doc/It Award - Special Mention
Crossing the Line Il passaggio della linea
Пьетро Марчелло
Победитель
Brian Award
Le ragioni dell'aragosta Le ragioni dell'aragosta
Sabina Guzzanti
Победитель
Venice Authors Prize
Все номинанты
Falkenberg Farewell Farväl Falkenberg
Йеспер Гансландт
Special Lion for the Overall Work
Никита Михалков
Никита Михалков
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Аббас Киаростами
Победитель
Persol Award
Ферзан Озпетек
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Трюки 7.2
Трюки Sztuczki
Анджей Якимовский
Победитель
Все номинанты
Plum Rain La pluie des prunes
Frédéric Fisbach
Le ragioni dell'aragosta Le ragioni dell'aragosta
Sabina Guzzanti
Head Under Water Freischwimmer
Андреас Клайнерт
Континенталь - фильм, в котором нет ружья 6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья Continental, un film sans fusil
Стефан Лафлёр
Давайте поцелуемся 6.8
Давайте поцелуемся Un baiser s'il vous plaît
Эмманюэль Муре
Born Without Nacido sin
Eva Norvind
Груз 200 7.0
Груз 200 Freight 200
Алексей Балабанов
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
The Zone La Zona
Родриго Пла
Bianciardi! Bianciardi!
Массимо Коппола, Alberto Piccinini
Andalucia Andalucia
Ален Гомис
Valzer Valzer
Salvatore Maira
Bianciardi! Bianciardi!
Массимо Коппола, Alberto Piccinini
The Speed of Life The Speed of Life
Ed Radtke
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
