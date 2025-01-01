Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1981

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1981 году

Место проведения Италия
Дата проведения 2 сентября 1981 - 11 сентября 1981
Золотой лев / Golden Lion
Свинцовые времена 7.4
Свинцовые времена Die bleierne Zeit
Маргарет фон Тротта
Победитель
Все номинанты
Sweet Pea Piso pisello
Peter Del Monte
True Confessions True Confessions
Улу Гросбард
Помнишь ли ты Долли Белл? 7.4
Помнишь ли ты Долли Белл? Do You Remember Dolly Bell?
Эмир Кустурица
Beirut the Encounter Beyroutou el lika
Borhane Alaouié
Золотые грезы 6.9
Золотые грезы Sogni d'oro
Нанни Моретти
La caduta degli angeli ribelli La caduta degli angeli ribelli
Марко Туллио Джордана
The Kaleidoscope Chaalchitra
Мринал Сен
The Games of Countess Dolingen Les jeux de la comtesse Dolingen de Gratz
Catherine Binet
Silvestre Silvestre
Жуан Сезар Монтейру
В старые добрые времена 7.7
В старые добрые времена Postriziny
Иржи Мензель
The Witch Hunt Forfølgelsen
Аня Брейен
Kargus Kargus
Juan Miñón, Miguel Ángel Trujillo
Le occasioni di Rosa Le occasioni di Rosa
Salvatore Piscicelli
Принц города 7.5
Принц города Prince of the City
Сидни Люмет
The Tyrant's Heart A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon
Миклош Янчо
Звездопад 6.6
Звездопад Zvezdopad
Игорь Таланкин
The Fall of Italy Pad Italije
Lordan Zafranovic
Kargus Kargus
Juan Miñón, Miguel Ángel Trujillo
Bosco d'amore Bosco d'amore
Alberto Bevilacqua
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman
FIPRESCI Prize
Помнишь ли ты Долли Белл? 7.4
Помнишь ли ты Долли Белл? Do You Remember Dolly Bell?
Эмир Кустурица
Победитель
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman
Победитель
Свинцовые времена 7.4
Свинцовые времена Die bleierne Zeit
Маргарет фон Тротта
Победитель
OCIC Award
Свинцовые времена 7.4
Свинцовые времена Die bleierne Zeit
Маргарет фон Тротта
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
True Confessions
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Lil Terselius
The Witch Hunt
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Принц города 7.5
Принц города Prince of the City
Сидни Люмет
Победитель
UNICEF Award
Sweet Pea Piso pisello
Peter Del Monte
Победитель
Pietro Bianchi Award
Эдуардо Де Филиппо
Победитель
Special Jury Prize
Золотые грезы 6.9
Золотые грезы Sogni d'oro
Нанни Моретти Tied with Eles Não Usam Black-Tie (1981).
Победитель
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman Tied with Sogni d'oro (1981).
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Помнишь ли ты Долли Белл? 7.4
Помнишь ли ты Долли Белл? Do You Remember Dolly Bell?
Эмир Кустурица Tied with From a Far Country (1981).
Победитель
From a Far Country From a Far Country
Кшиштоф Занусси Tied with Sjecas li se, Dolly Bell (1981).
Победитель
New Cinema Award
Свинцовые времена 7.4
Свинцовые времена Die bleierne Zeit
Маргарет фон Тротта
Победитель
Best First Work
Помнишь ли ты Долли Белл? 7.4
Помнишь ли ты Долли Белл? Do You Remember Dolly Bell?
Эмир Кустурица
Победитель
Special Mention
В старые добрые времена 7.7
В старые добрые времена Postriziny
Иржи Мензель For humor, taste and optimistic vitality.
Победитель
The Witch Hunt Forfølgelsen
Аня Брейен For historical reconstruction.
Победитель
Звездопад 6.6
Звездопад Zvezdopad
Georgi Rerberg For the cinematography
Победитель
Honorable Mention / Acting
Kudrat Kudrat
Rajesh Khanna
Победитель
Golden Phoenix / Best Actor
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
True Confessions
Победитель
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
True Confessions
Победитель
Golden Phoenix / Best Actress
Ута Лампе
Свинцовые времена
Победитель
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Свинцовые времена
Победитель
AGIS Award
Помнишь ли ты Долли Белл? 7.4
Помнишь ли ты Долли Белл? Do You Remember Dolly Bell?
Эмир Кустурица
Победитель
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman
Победитель
Свинцовые времена 7.4
Свинцовые времена Die bleierne Zeit
Маргарет фон Тротта
Победитель
Alitalia Award / Best Actor
Anjan Dutt
The Kaleidoscope Tied with Rodolfo Bigotti for Bosco d'amore (1981).
Победитель
Rodolfo Bigotti
Bosco d'amore Tied with Anjan Dutt for Chaalchitra (1981).
Победитель
Alitalia Award / Best Actress
Marina Suma
Le occasioni di Rosa Tied with Patti Hansen for They All Laughed (1981).
Победитель
Патти Хансен
Все они смеялись Tied with Marina Suma for Le occasioni di Rosa (1981).
Победитель
