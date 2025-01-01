Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1955

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1955 году

Место проведения Италия
Дата проведения 25 августа 1955 - 9 сентября 1955
Золотой лев / Лучший фильм
Слово 7.7
Слово Ordet
Карл Теодор Дрейер
Победитель
Все номинанты
The Woman in the Painting Amici per la pelle
Франко Росси
John and Julie John and Julie
William Fairchild
Из моей жизни 6.3
Из моей жизни Z mého zivota
Václav Krska
Doctor at Sea Doctor at Sea
Ральф Томас
Jhanak Jhanak Payal Baaje Jhanak Jhanak Payal Baaje
Shantaram Rajaram Vankudre
The Kentuckian The Kentuckian
Берт Ланкастер
The Little Rebels Chiens perdus sans collier
Жан Деланнуа
Герои устали 6.7
Герои устали Heros sont fatigues, Les
Ив Чампи
8 X 8: A Chess Sonata in 8 Movements 8 X 8: A Chess Sonata in 8 Movements
Жан Кокто, Hans Richter
Mãos Sangrentas Mãos Sangrentas
Carlos Hugo Christensen
The Big Knife The Big Knife
Роберт Олдрич
Bad Liaisons Les mauvaises rencontres
Alexandre Astruc
Blekitny krzyz Blekitny krzyz
Анджей Мунк
Борис Годунов 7.7
Борис Годунов Boris Godunov
Вера Строева
Ciske de Rat Ciske de Rat
Вольфганг Штаудте
Princess Yang Kwei-fei Yôkihi
Кэндзи Мидзогути
Gan Gan
Shirô Toyoda
Orgullo Orgullo
Manuel Mur Oti
Le Amiche Le amiche
Микеланджело Антониони
The Devil's General Des Teufels General
Хельмут Койтнер
12 пар глаз 7.3
12 пар глаз Nijushi-no hitomi
Кэйскэ Киносита
Interrupted Melody Interrupted Melody
Кёртис Бернхардт
After the Storm Después de la tormenta
Роберто Гальвадон
Moments of Decision Trenutki odlocitve
Frantisek Cáp
Takekurabe Takekurabe
Heinosuke Gosho
Nespokoen pat Nespokoen pat
Dako Dakovski
The Mask of Destiny Shuzenji monogatari
Noboru Nakamura
The Deep Blue Sea The Deep Blue Sea
Анатоль Литвак
Попрыгунья 7.1
Попрыгунья Poprygunya
Самсон Самсонов
Поймать вора 7.4
Поймать вора To Catch a Thief
Альфред Хичкок
The Naked Dawn The Naked Dawn
Эдгар Дж. Улмер
Мошенничество 7.2
Мошенничество Il bidone
Федерико Феллини
El canto del gallo El canto del gallo
Рафаэль Хиль
La Tierra del Fuego se apaga La Tierra del Fuego se apaga
Эмилио Фернандес
Abandoned Gli sbandati
Франческо Мазелли
Uz jauno krastu Uz jauno krastu
Леонид Луков
Кубок Вольпи / Лучший актер
Курд Юргенс
The Devil's General, Герои устали Tied with Kenneth More for The Deep Blue Sea (1955).
Победитель
Кеннет Мор
The Deep Blue Sea Tied with Curd Jürgens for Les héros sont fatigués (1955) and Des Teufels General (1955).
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
OCIC Award
The Woman in the Painting Amici per la pelle
Франко Росси
Победитель
Pasinetti Award
Попрыгунья 7.1
Попрыгунья Poprygunya
Самсон Самсонов
Победитель
Best Short Film
The Bespoke Overcoat The Bespoke Overcoat
Джек Клейтон
Победитель
Most Promising New Director
Bad Liaisons Les mauvaises rencontres
Alexandre Astruc
Победитель
Blekitny krzyz Blekitny krzyz
Анджей Мунк
Победитель
Abandoned Gli sbandati
Франческо Мазелли
Победитель
John and Julie John and Julie
William Fairchild
Победитель
Из моей жизни 6.3
Из моей жизни Z mého zivota
Václav Krska
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Ciske de Rat Ciske de Rat
Вольфганг Штаудте
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Le Amiche Le amiche
Микеланджело Антониони
Победитель
Ciske de Rat Ciske de Rat
Вольфганг Штаудте
Победитель
The Big Knife The Big Knife
Роберт Олдрич
Победитель
Попрыгунья 7.1
Попрыгунья Poprygunya
Самсон Самсонов
Победитель
Год проведения
Номинации

