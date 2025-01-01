Меню
Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2003 году

Место проведения Италия
Дата проведения 27 августа 2003 - 6 сентября 2003
Золотой лев / Лучший фильм
Возвращение 7.7
Возвращение Vozvrashcheniye
Андрей Звягинцев
Победитель
Все номинанты
Code 46 Code 46
Майкл Уинтерботтом
Rosenstrasse Rosenstrasse
Маргарет фон Тротта
The Miracle Il miracolo
Эдоардо Винспеаре
A Talking Picture Um Filme Falado
Мануэль де Оливейра
29 пальм 5.3
29 пальм Twentynine Palms
Брюно Дюмон
Goodbye, Dragon Inn Bu san
Цай Минлян
Alila Alila
Амос Гитай
Raja Raja
Жак Дуайон
Мечтая об Аргентине 6.7
Мечтая об Аргентине Imagining Argentina
Кристофер Хэмптон
Pornography Pornografia
Ян Якуб Кольский
Затоiчи 7.5
Затоiчи Zatoichi
Такеши Китано
Здравствуй, ночь 7.1
Здравствуй, ночь Buongiorno, notte
Марко Беллоккьо
The Floating Landscape Luen ji fung ging
Miu-Suet Lai
A Good Lawyer's Wife Baramnan gajok
Им Санг Су
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Feelings Les sentiments
Ноэми Львовски
Loving Glances Sjaj u ocima
Srdjan Karanovic
Secret File Segreti di stato
Paolo Benvenuti
21 грамм 7.6
21 грамм 21 Grams
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Серебряный лев / Лучший режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
Затоiчи
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
The Oil Neft
Мурад Ибрагимбеков
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Шон Пенн
Шон Пенн
21 грамм
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Катя Риман
Катя Риман
Rosenstrasse
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Здравствуй, ночь 7.1
Здравствуй, ночь Buongiorno, notte
Марко Беллоккьо
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Возвращение 7.7
Возвращение Vozvrashcheniye
Андрей Звягинцев
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Najat Benssallem
Raja
Победитель
Лучший европейский короткометражный фильм
The Trumouse Show The Trumouse Show
Julio Robledo
Победитель
Career Golden Lion
Dino De Laurentiis
Победитель
Омар Шариф
Омар Шариф
Победитель
Grand Special Jury Prize
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Затоiчи 7.5
Затоiчи Zatoichi
Такеши Китано
Победитель
Little Golden Lion
Здравствуй, ночь 7.1
Здравствуй, ночь Buongiorno, notte
Марко Беллоккьо
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Здравствуй, ночь 7.1
Здравствуй, ночь Buongiorno, notte
Марко Беллоккьо
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best First Film
Возвращение 7.7
Возвращение Vozvrashcheniye
Андрей Звягинцев
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Победитель
'Cult Network Italia' Prize
Three-Step Dance Ballo a tre passi
Salvatore Mereu
Победитель
FEDIC Award
The Miracle Il miracolo
Эдоардо Винспеаре
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Goodbye, Dragon Inn Bu san
Цай Минлян A memorable film about a way of cinema-going that is coming to an end all over the world.
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Matrubhoomi: A Nation Without Women Matrubhoomi: A Nation Without Women
Manish Jha For it's important theme on women's issues and female infanticide handled with sensitivity by a first-time director.
Победитель
Isvema Award
Three-Step Dance Ballo a tre passi
Salvatore Mereu
Победитель
Laterna Magica Prize
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Роберто Херлицка
Роберто Херлицка
Здравствуй, ночь
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Майя Санса
Майя Санса
Здравствуй, ночь
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Rota Soundtrack Award
The Dog, the General, and the Birds Le chien, le général et les oiseaux
Andrea Guerra
Победитель
Sergio Trasatti Award
Возвращение 7.7
Возвращение Vozvrashcheniye
Андрей Звягинцев
Победитель
UNESCO Award
Mud Çamur
Дервиш Заим
Победитель
UNICEF Award
Rosenstrasse Rosenstrasse
Маргарет фон Тротта
Победитель
Wella Prize
Развод 5.6
Развод Divorce, Le
Джеймс Айвори
Победитель
Развод 5.6
Развод Divorce, Le
Наоми Уоттс
Победитель
21 грамм 7.6
21 грамм 21 Grams
Наоми Уоттс
Победитель
Audience Award / Best Actor
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
21 грамм Tied with Omar Sharif for Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2003).
Победитель
Омар Шариф
Омар Шариф
Monsieur Ibrahim Tied with Benicio Del Toro for 21 Grams (2003).
Победитель
Audience Award / Best Actress
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
21 грамм
Победитель
Audience Award / Best Film
Затоiчи 7.5
Затоiчи Zatoichi
Такеши Китано
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
The Water... the Fire L'acqua... il fuoco
Luciano Emmer
Победитель
Il ritorno di Cagliostro Il ritorno di Cagliostro
Luigi Maria Burruano For his performance.
Победитель
Break Free Liberi
Luigi Maria Burruano For his performance.
Победитель
Il ritorno di Cagliostro Il ritorno di Cagliostro
Luigi Maria Burruano For his performance.
Победитель
Break Free Liberi
Luigi Maria Burruano For his performance.
Победитель
SIGNIS Award
A Talking Picture Um Filme Falado
Мануэль де Оливейра Tied with Vozvrashchenie (2003).
Победитель
Возвращение 7.7
Возвращение Vozvrashcheniye
Андрей Звягинцев Tied with Um Filme Falado (2003).
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Rosenstrasse Rosenstrasse
Маргарет фон Тротта
Победитель
San Marco Prize
Водка Лимон 6.8
Водка Лимон Vodka Lemon
Хинер Салеем
Победитель
San Marco Prize - Special Mention
The Chimera of Heroes La quimera de los héroes
Daniel Rosenfeld
Победитель
San Marco Special Jury Award
Шульце играет блюз 7.0
Шульце играет блюз Schultze Gets the Blues
Майкл Шорр For the direction.
Победитель
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
Ana and the Others Ana y los otros
Celina Murga
Победитель
Award of the City of Rome / Best Debut Director
Daniel Rosenfeld
The Chimera of Heroes
Победитель
Award of the City of Rome / Best Film
The Miracle Il miracolo
Эдоардо Винспеаре
Победитель
Award of the City of Rome - Special Mention
Retour à Kotelnitch Retour à Kotelnitch
Эммануэль Каррере
Победитель
Lina Mangiacapre Award
Трудности перевода 7.4
Трудности перевода Lost in Translation
София Коппола
Победитель
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Three-Step Dance Ballo a tre passi
Salvatore Mereu
Победитель
6.6
Последний поезд Posledniy poezd
Алексей Герман-младший
Победитель
Open Prize
Затоiчи 7.5
Затоiчи Zatoichi
Такеши Китано
Победитель
Upstream Prize / Best Actor
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Последняя жизнь во Вселенной
Победитель
Upstream Prize / Best Actress
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Трудности перевода
Победитель
Upstream Prize / Best Film
Все номинанты
The First Letter Abjad
Abolfazl Jalili
Шульце играет блюз 7.0
Шульце играет блюз Schultze Gets the Blues
Майкл Шорр
Le soleil assassiné Le soleil assassiné
Abdelkrim Bahloul
Последняя жизнь во Вселенной 6.4
Последняя жизнь во Вселенной Last Life in the Universe
Пен-Ек Ратанарыанг
Водка Лимон 6.8
Водка Лимон Vodka Lemon
Хинер Салеем
The Chimera of Heroes La quimera de los héroes
Daniel Rosenfeld
The Python Pitons
Laila Pakalnina
In the Forest... Again Abar Aranye
Goutam Ghose
A Place Among the Living Une place parmi les vivants
Рауль Руис
Antena Antena
Кадзуёси Кумакири
Break Free Liberi
Джанлука Мария Таварелли
Casa de los babys Casa de los babys
Джон Сейлз
Трудности перевода 7.4
Трудности перевода Lost in Translation
София Коппола
Il ritorno di Cagliostro Il ritorno di Cagliostro
Daniele Ciprì, Франко Мареско
Mud Çamur
Дервиш Заим
Пять препятствий 6.2
Пять препятствий The Five Obstructions
Ларс фон Триер, Йорген Лет
Маги и странники 7.4
Маги и странники Travellers and Magicians
Кхьенце Норбу
Best Short Film / Short Film
Все номинанты
Zippo Zippo
Стефано Соллима
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Joy of Madness Lezate divanegi
Хана Махмальбаф
Победитель
Special Pasinetti Award
The Water... the Fire L'acqua... il fuoco
Luciano Emmer
Победитель
Best Short Film - Special Mention
Nuts & Bolts Hochbetrieb
Andreas Krein For having paid a tribute to Harold Lloyd, who shall not be forgotten, by means of modern technology.
Победитель
