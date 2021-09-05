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Сломить Франка
Eltörölni Frankot
Сломить Франка, 2021
2021 / Венгрия
5.9
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10
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Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Венгрия, 1983 год. После резких высказываний в адрес тоталитарного режима певца панк-группы отправляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Там Франк находит себе союзницу, молчаливую противницу системы.
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
5 сентября 2021
Режиссер
Габор Фабрициус
В ролях
Кинчо Бленези
Иштван Ленарт
Андраш Пал
Жолт Зайзон
Бенджамин Фукс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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