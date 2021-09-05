Сломить Франка, 2021

Жанр: драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Венгрия, 1983 год. После резких высказываний в адрес тоталитарного режима певца панк-группы отправляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Там Франк находит себе союзницу, молчаливую противницу системы. Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 5 сентября 2021 Режиссер Габор Фабрициус В ролях Кинчо Бленези Иштван Ленарт Андраш Пал Жолт Зайзон Бенджамин Фукс Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат