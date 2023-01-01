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Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
Киноафиша Фильмы Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
The Last Truck: Closing of a GM Plant

Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс, 2009

2009 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

23 декабря 2008 года, за два дня до Рождества, сборочный автомобильный завод в Морене в штате Огайо закрыл свои двери. 2500 рабочих и 200 управленцев остались без мест, в то время как сам факт закрытия неминуемо повлек потерю тысяч других, связанных с компанией рабочих мест и организаций. Однако сотрудники GM потеряли гораздо больше. Они лишись того чувства единения и духа товарищества, которые они разделяли на протяжении многих лет. Для уроженцев Морены и большей части региона Дейтон GM был не просто автомобильным заводом – это была жизненная основа сообщества. Фильм рассказывает о последних месяцах перед закрытием завода, показывая их глазами самих рабочих, в то время как те размышляют о своем труде и прогнозируют, чем займутся дальше. При помощи интервью, которые они берут у людей, считавших себя частью одной большой семьи, авторы картины показывают, сколь глубоки оказались эмоциональные потери сотрудников предприятия.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2009
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Богнар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс 2 постера
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Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
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