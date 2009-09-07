Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс, 2009

23 декабря 2008 года, за два дня до Рождества, сборочный автомобильный завод в Морене в штате Огайо закрыл свои двери. 2500 рабочих и 200 управленцев остались без мест, в то время как сам факт закрытия неминуемо повлек потерю тысяч других, связанных с компанией рабочих мест и организаций. Однако сотрудники GM потеряли гораздо больше. Они лишись того чувства единения и духа товарищества, которые они разделяли на протяжении многих лет. Для уроженцев Морены и большей части региона Дейтон GM был не просто автомобильным заводом – это была жизненная основа сообщества. Фильм рассказывает о последних месяцах перед закрытием завода, показывая их глазами самих рабочих, в то время как те размышляют о своем труде и прогнозируют, чем займутся дальше. При помощи интервью, которые они берут у людей, считавших себя частью одной большой семьи, авторы картины показывают, сколь глубоки оказались эмоциональные потери сотрудников предприятия.