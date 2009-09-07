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Постер фильма Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
6.9
Киноафиша Фильмы Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
6.9

Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс

, 2009
The Last Truck: Closing of a GM Plant
США / документальный / 18+
Постер фильма Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
6.9

О фильме

23 декабря 2008 года, за два дня до Рождества, сборочный автомобильный завод в Морене в штате Огайо закрыл свои двери. 2500 рабочих и 200 управленцев остались без мест, в то время как сам факт закрытия неминуемо повлек потерю тысяч других, связанных с компанией рабочих мест и организаций. Однако сотрудники GM потеряли гораздо больше. Они лишись того чувства единения и духа товарищества, которые они разделяли на протяжении многих лет. Для уроженцев Морены и большей части региона Дейтон GM был не просто автомобильным заводом – это была жизненная основа сообщества. Фильм рассказывает о последних месяцах перед закрытием завода, показывая их глазами самих рабочих, в то время как те размышляют о своем труде и прогнозируют, чем займутся дальше. При помощи интервью, которые они берут у людей, считавших себя частью одной большой семьи, авторы картины показывают, сколь глубоки оказались эмоциональные потери сотрудников предприятия.

В ролях

Popeye Hurst
Self
Kim Clay
Self
Kate Geiger
Self
Kathe Day
Self
Joyce Gilbert
Self
Louis Carter
Self
Darlene Henson
Self
Rick Stacy
Self
Kevin Claypool
Self
Dana Baker
Dana Baker
Режиссер Стивен Богнар, Джулия Райхерт
Сценарист Стивен Богнар, Джулия Райхерт
Композитор Tim Berger
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 29 ноября 2012
Премьера в мире 7 сентября 2009

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство Home Box Office (HBO)
Другие названия
The Last Truck: Closing of a GM Plant, Az utolsó kocsi: Egy General Motors telep bezárása, El último coche: adiós a la General Motors, Ostatni SUV zjeżdża z taśmy, Το τελευταίο φορτηγό: Το κλείσιμο ενός εργοστασίου της Τζένεραλ Μότορς, 最後一輛車：通用汽車工廠的關閉

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс - смотреть в онлайн-кинотеатре

Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс

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