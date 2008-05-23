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Постер фильма Изумительный
7.0
Изумительный - Трейлер с субтитрами
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7.0

Изумительный

, 2008
Il divo
Франция, Италия / биография, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Изумительный
7.0
Изумительный - Трейлер с субтитрами
Изумительный  Трейлер с субтитрами

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О фильме

Номинация на Оскар 2010 в категории "Лучшая работа гримера"

Приз жюри в Каннах’2008

7 наград Давида ди Донателло – в категориях "Лучшая мужская роль" (Тони Сервилло), "Лучшая операторская работа" (Люка Бигацци), "Лучшая работа стилиста" (Альдо Синьоретто), "Лучший грим" (Витторио Содано), "Лучшая женская роль второго плана" (Пиера Дельи Эспости), "Лучшие спецэффекты" (Никола Сганга, Родольфо Мильяри)

Рим. Рассвет, начало нового дня. Весь город погружен в сон, и лишь один человек не спит. Его зовут Джулио Андреотти и он самый влиятельный человек в Италии последних десятилетий. В начале 90-х годов Андреотти упорно и, не зная устали, добивается седьмого переизбрания на пост премьер-министра страны.

Приближаясь к семидесятилетнего возрасту, Андреоти по прежнему полон сил и уверен в себе. Кажется, что ничто не может задеть или изменить его, пока войну ему не объявляет власть важнее и сильнее той, что находится в его руках — мафия.

В ролях

Тони Сервилло
Тони Сервилло
Giulio Andreotti
Анна Бонаюто
Анна Бонаюто
Livia Danese
Джулио Бозетти
Eugenio Scalfari
Флавио Буччи
Franco Evangelisti
Карло Буччироссо
Карло Буччироссо
Paolo Cirino Pomicino
Джорджо Коланджели
Salvo Lima
Альберто Кракко
Don Mario
Пьера Дельи Эспости
Пьера Дельи Эспости
Signora Enea
Лоренцо Джоиелли
Лоренцо Джоиелли
Mino Pecorelli
Паоло Грациози
Aldo Moro
Режиссер Паоло Соррентино
Сценарист Паоло Соррентино
Композитор Тео Теардо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 20 марта 2009
Премьера в мире 23 мая 2008
Дата выхода
20 марта 2009 Великобритания
16 апреля 2009 Германия
13 ноября 2008 Греция
12 декабря 2008 Испания
28 мая 2008 Италия
26 февраля 2009 Нидерланды
19 июля 2018 Словакия
31 декабря 2008 Франция
Бюджет €5 700 000
Сборы в мире $11 260 366
Производство Indigo Film, Lucky Red, Parco Film
Другие названия
Il divo, Boski, Božský, Div, Il divo - A megfoghatatlan, Il Divo - A Vida Espectacular de Giulio Andreotti, Il Divo - Der Göttliche, Il divo - La spettacolare vita di Giulio Andreotti, Il Divo: Giulio Andreottin merkillinen elämä, Il divo: La spettacolare vita di Giulio Andreotti, Il Divo: Η συναρπαστική ζωή του Τζούλιο Αντρεότι, O Divo, The Deity, Звездата, Изумительный, イル・ディーヴォ　魔王と呼ばれた男, 大牌明星, 黑金教父, نخست وزیر, 일 디보

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Изумительный - Трейлер с субтитрами
Изумительный Трейлер с субтитрами
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