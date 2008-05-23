Рим. Рассвет, начало нового дня. Весь город погружен в сон, и лишь один человек не спит. Его зовут Джулио Андреотти и он самый влиятельный человек в Италии последних десятилетий. В начале 90-х годов Андреотти упорно и, не зная устали, добивается седьмого переизбрания на пост премьер-министра страны.

Приближаясь к семидесятилетнего возрасту, Андреоти по прежнему полон сил и уверен в себе. Кажется, что ничто не может задеть или изменить его, пока войну ему не объявляет власть важнее и сильнее той, что находится в его руках — мафия.