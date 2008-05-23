Номинация на Оскар 2010 в категории "Лучшая работа гримера"
Приз жюри в Каннах’2008
7 наград Давида ди Донателло – в категориях "Лучшая мужская роль" (Тони Сервилло), "Лучшая операторская работа" (Люка Бигацци), "Лучшая работа стилиста" (Альдо Синьоретто), "Лучший грим" (Витторио Содано), "Лучшая женская роль второго плана" (Пиера Дельи Эспости), "Лучшие спецэффекты" (Никола Сганга, Родольфо Мильяри)
Рим. Рассвет, начало нового дня. Весь город погружен в сон, и лишь один человек не спит. Его зовут Джулио Андреотти и он самый влиятельный человек в Италии последних десятилетий. В начале 90-х годов Андреотти упорно и, не зная устали, добивается седьмого переизбрания на пост премьер-министра страны.
Приближаясь к семидесятилетнего возрасту, Андреоти по прежнему полон сил и уверен в себе. Кажется, что ничто не может задеть или изменить его, пока войну ему не объявляет власть важнее и сильнее той, что находится в его руках — мафия.
|20 марта 2009
|Великобритания
|16 апреля 2009
|Германия
|13 ноября 2008
|Греция
|12 декабря 2008
|Испания
|28 мая 2008
|Италия
|26 февраля 2009
|Нидерланды
|19 июля 2018
|Словакия
|31 декабря 2008
|Франция