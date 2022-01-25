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Ли Дэниелс
Ли Дэниелс
Lee Daniels
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Ли Дэниелс
Lee Daniels
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Дата рождения
24 декабря 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Ли Дэниелс
Родился 24 декабря 1959 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Ли Дэниелс
Соединённые Штаты против Билли Холидей
биография, драма, музыка
2021, США
6.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Газетчик
триллер
2012, США
7.0
Сокровище
драма
2009, США
6.0
Война теней
триллер, криминал, драма
2005, США
6.0
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25 января 2022 12:56
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