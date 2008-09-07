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Food, Inc.

Корпорация «Еда», 2008

2008 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Первая часть фильма исследует промышленное производство мяса (курицы, говядины и свинины), открыто показывая его негуманность, его экономическую и экологическую неустойчивость. Вторая его часть рассматривает промышленное производство зерна и овощей, также вредящее окружающей среде и работникам. Последняя часть посвящена экономическому и правовому аспекту еды, в том числе правилам маркировки пищевых продуктов, и разоблачению крупных пищевых компаний, прибыль которых основана на поставках дешевых и вредных продуктов, а также использовании нефтяных химикатов и пропаганде нездоровой пищи в американском обществе.

  • В отличие от большей части американских документальных фильмов, где приглашают чтецов из числа голливудских знаменитостей, в этой картине закадровый текст читают журналисты Майкл Поллан и Эрик Шлоссер, авторы экологических исследований. 
  • На создание фильма ушло три года. Режиссер картины Роберт Кеннер утверждает, что он потратил большую часть своего бюджета на судебные издержки, чтобы попытаться защитить себя и фильм от судебных исков со стороны крупнейших производителей продуктов питания, производителей пестицидов и удобрений, а также многих других компаний, подвергшихся критике в этом фильме. Тем не менее, когда представителям этих компаний предложили составить опровержения, они отказались.

Этот фильм раскрывает так тщательно скрываемые технологии создания ежедневных продуктов питания, показывая, как большие компании без колебаний используют любую возможность сделать себестоимость продукции дешевле, несмотря на последствия для окружающей среды и здоровья потребителей. Так же затронута проблема манипуляции сознанием, создание ошибочных установок и иллюзий у покупателей.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 сентября 2008
Возраст 0+
Режиссер
Роберт Кеннер
В ролях
Эрик Шлоссер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Корпорация «Еда» 2 постера
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Документальный фильм «Корпорация «Еда» получит сиквел Авторы продолжат раскрывать темные тайны американской пищевой промышленности.
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19 января 2023 17:01
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