Корпорация «Еда», 2008

Первая часть фильма исследует промышленное производство мяса (курицы, говядины и свинины), открыто показывая его негуманность, его экономическую и экологическую неустойчивость. Вторая его часть рассматривает промышленное производство зерна и овощей, также вредящее окружающей среде и работникам. Последняя часть посвящена экономическому и правовому аспекту еды, в том числе правилам маркировки пищевых продуктов, и разоблачению крупных пищевых компаний, прибыль которых основана на поставках дешевых и вредных продуктов, а также использовании нефтяных химикатов и пропаганде нездоровой пищи в американском обществе.
Этот фильм раскрывает так тщательно скрываемые технологии создания ежедневных продуктов питания, показывая, как большие компании без колебаний используют любую возможность сделать себестоимость продукции дешевле, несмотря на последствия для окружающей среды и здоровья потребителей. Так же затронута проблема манипуляции сознанием, создание ошибочных установок и иллюзий у покупателей.