Корпорация «Еда», 2008

Первая часть фильма исследует промышленное производство мяса (курицы, говядины и свинины), открыто показывая его негуманность, его экономическую и экологическую неустойчивость. Вторая его часть рассматривает промышленное производство зерна и овощей, также вредящее окружающей среде и работникам. Последняя часть посвящена экономическому и правовому аспекту еды, в том числе правилам маркировки пищевых продуктов, и разоблачению крупных пищевых компаний, прибыль которых основана на поставках дешевых и вредных продуктов, а также использовании нефтяных химикатов и пропаганде нездоровой пищи в американском обществе.