Несмотря на то, что это самый награждаемый и наиболее признанный критиками документальный фильм 2024 года, номинированный на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» и нашедший дистрибьюторов в 24 странах, 'No Other Land (2024)' не сумел найти дистрибьютора в США из‑за своей тематики. Тем не менее фильм вышел в ограниченный кинопрокат в США 31 января 2025 года благодаря Cinetic Media, которая обеспечила бронирования через Michael Tuckman Media. Билеты можно приобрести на официальном сайте фильма.