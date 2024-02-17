Оповещения от Киноафиши
Нет другой земли

Нет другой земли

No Other Land 18+
Страна Норвегия / Палестина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 ноября 2024
Премьера в мире 17 февраля 2024
Дата выхода
28 ноября 2024 Австралия M
24 января 2025 Австрия
27 февраля 2025 Бразилия
8 ноября 2024 Великобритания 15
14 ноября 2024 Германия 16
7 марта 2025 Индонезия
8 ноября 2024 Испания 16
16 января 2025 Италия
8 октября 2024 Литва N13
9 января 2025 Нидерланды 12
7 февраля 2025 Норвегия
6 ноября 2024 Сербия o.A.
13 ноября 2024 Франция TP
14 апреля 2024 Хорватия
1 ноября 2024 Швейцария 14
Сборы в мире $3 637 225
Производство Yabayay Media, Antipode Films
Другие названия
No Other Land, La Ard Ukhraa, Ainoa kotimaa, Edina zemlja, Gidecek Yer Yok, In Artz Achret, Jaz in sarzamin jayi nist, Jedina zemlja, Landlaus, Nav citas zemes, Nenhuma Outra Terra, Nie chcemy innej ziemi, Ninguna otra tierra, No Other Land - Nulle Autre Terre, Nulle Autre Terre, Sem Chão, Καμιά άλλη γη, Немає іншої землі, Нет другой земли, ノー・アザー・ランド, 你的國，我的家, 家不成家-我生於巴勒斯坦
Режиссер
Yuval Abraham
Basel Adra
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Интересные факты

Несмотря на то, что это самый награждаемый и наиболее признанный критиками документальный фильм 2024 года, номинированный на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» и нашедший дистрибьюторов в 24 странах, 'No Other Land (2024)' не сумел найти дистрибьютора в США из‑за своей тематики. Тем не менее фильм вышел в ограниченный кинопрокат в США 31 января 2025 года благодаря Cinetic Media, которая обеспечила бронирования через Michael Tuckman Media. Билеты можно приобрести на официальном сайте фильма.

