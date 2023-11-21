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Постер мультфильма Плюшевый кролик
6.9
Плюшевый кролик - Трейлер
Киноафиша Фильмы Плюшевый кролик
6.9

Плюшевый кролик

, 2023
The Velveteen Rabbit
Великобритания / анимация, драма, семейный / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Плюшевый кролик
6.9
Плюшевый кролик - Трейлер
Плюшевый кролик  Трейлер

О фильме

Получив на Рождество новую любимую игрушку, семилетний Уильям обретает друга на всю жизнь и открывает мир волшебства.

В ролях

Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Никола Кохлан
Никола Кохлан
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Velveteen Rabbit
Пэтерсон Джозеф
Пэтерсон Джозеф
Саманта Колли
Саманта Колли
Mother
Phoenix Laroche
William
Ellie Mejia
Miss Forrester
Леонард Бакли
Father
Conor Hamill
William's Friend
Paul Sparkes
Removal Man
Тилли Восберг
Mary (Momo)
Kiefer Moriarty
Adult at Party
Режиссер Jennifer Perrott
Сценарист Том Байдвелл, Margery Williams
Композитор Энн Дадли
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 ноября 2023
Премьера в мире 21 ноября 2023
Производство Magic Light Pictures
Другие названия
The Velveteen Rabbit, El conejo de peluche, Le lapin de velours, Aksamitny królik, Der kleine Samthase, El conejo de terciopelo, Il coniglietto di velluto, O Coelhinho de Veludo, Вельветовый кролик, द वेल्वेटीन रैबिट, ビロードのうさぎ, 天鹅绒兔, 天鹅绒兔子, 绒布小兔子, 绒毛兔, 벨벳 토끼, 絨毛兔

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 13 ноября 2023

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Плюшевый кролик - Трейлер
Плюшевый кролик Трейлер
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Цитаты

Playroom Fairy Настоящим ты становишься не из-за того, как тебя сделали... Настоящим ты становишься тогда, когда тебя любят. Когда ребёнок любит тебя долго-долго, не просто играет с тобой, а по-настоящему любит, тогда ты становишься Настоящим

Отзывы о мультфильме

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