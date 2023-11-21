The Velveteen Rabbit, El conejo de peluche, Le lapin de velours, Aksamitny królik, Der kleine Samthase, El conejo de terciopelo, Il coniglietto di velluto, O Coelhinho de Veludo, Вельветовый кролик, द वेल्वेटीन रैबिट, ビロードのうさぎ, 天鹅绒兔, 天鹅绒兔子, 绒布小兔子, 绒毛兔, 벨벳 토끼, 絨毛兔
Playroom FairyНастоящим ты становишься не из-за того, как тебя сделали... Настоящим ты становишься тогда, когда тебя любят. Когда ребёнок любит тебя долго-долго, не просто играет с тобой, а по-настоящему любит, тогда ты становишься Настоящим
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