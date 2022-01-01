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Максин Пик
Максин Пик
Maxine Peake
О персоне
Фильмография
Максин Пик
Maxine Peake
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Дата рождения
14 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Болтон, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Максин Пик
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Фильмография Максин Пик
История Фанни Лай
драма, исторический, триллер
2019, Германия
6.0
Гвен
мистика, драма, исторический
2018, Великобритания
6.0
Смешная корова
комедия, драма
2017, Великобритания
6.0
Падение
детектив, драма
2015, Великобритания
5.0
Гамлет
спектакль
2015, Великобритания
6.0
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