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Постер фильма Ученик. Восхождение Трампа
6.5
Ученик. Восхождение Трампа - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Ученик. Восхождение Трампа
6.5

Ученик. Восхождение Трампа

, 2024
The Apprentice
США / биография, драма / 18+
История успеха амбициозного бизнесмена Дональда Трампа в мире манхэттенской элиты
Трейлеры
Постер фильма Ученик. Восхождение Трампа
6.5
Ученик. Восхождение Трампа - Дублированный трейлер
Ученик. Восхождение Трампа  Дублированный трейлер

О фильме

Молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов - бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует «взять за яйца» весь Нью-Йорк.

В ролях

Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Donald Trump
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Roy Cohn
Мария Бакалова
Мария Бакалова
Ivana Trump
Мартин Донован
Мартин Донован
Fred Trump
Чарли Каррик
Чарли Каррик
Freddy Trump
Марк Рендолл
Roger Stone
Кэтрин МакНолли
Mary Anne Trump
Бен Салливан
Russell Eldridge
Джо Пинг
Джо Пинг
Tony Salerno
Рон Лиа
Victor Palmieri
Режиссер Али Аббаси
Сценарист Гэбриэл Шерман
Композитор Martin Dirkov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 ноября 2024
Премьера в мире 20 мая 2024
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия Атмосфера Кино
10 октября 2024 Австралия MA 15+
24 октября 2024 Аргентина
16 октября 2024 Бельгия
17 октября 2024 Бразилия 14
18 октября 2024 Великобритания 15
17 октября 2024 Германия 12
28 ноября 2024 Гонконг IIB
17 октября 2024 Греция
17 октября 2024 Дания
24 октября 2024 Доминиканская Республика
17 октября 2024 Израиль All
18 октября 2024 Ирландия 15A
11 октября 2024 Испания
17 октября 2024 Италия
31 октября 2024 Казахстан 16+
11 октября 2024 Канада
24 октября 2024 Колумбия
31 октября 2024 Кыргызстан 16+
25 октября 2024 Латвия N16
25 октября 2024 Литва
24 октября 2024 Мексика C
24 октября 2024 Нидерланды 14
10 октября 2024 Новая Зеландия
17 октября 2024 ОАЭ TBC
24 октября 2024 Перу
18 октября 2024 Польша
17 октября 2024 Португалия M/14
18 октября 2024 Румыния
11 октября 2024 США R
24 октября 2024 Сербия o.A.
19 декабря 2024 Сингапур R21
31 октября 2024 Словакия 15
14 ноября 2024 Таиланд 18
10 января 2025 Тайвань
18 октября 2024 Турция
31 октября 2024 Узбекистан 16+
17 октября 2024 Украина
16 октября 2024 Филиппины
11 октября 2024 Финляндия Tulossa
9 октября 2024 Франция
7 декабря 2024 Хорватия o.A.
24 октября 2024 Черногория o.A.
31 октября 2024 Чехия
17 октября 2024 Чили 14
18 октября 2024 Швейцария 14
11 октября 2024 Швеция 11
11 октября 2024 Эстония
23 октября 2024 Южная Корея 19
17 января 2025 Япония
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $17 299 154
Производство Scythia Films, Gidden Media, Rocket Science
Другие названия
The Apprentice, The Apprentice: The Donald Trump Story, El Aprendiz, Ученик. Восхождение Трампа, Ha'Mitmakhe, L'apprenti, Māceklis, Mantlipärija: Trumpi lugu, Mokinys, O Aprendiz, Talaba. Trumpning ko'tarilishi, The Apprentice - A História de Trump, The Apprentice - A Trump-sztori, The Apprentice - Alle origini di Trump, The Apprentice - The Trump Story, The Apprentice (La historia de Trump), The Apprentice: Povestea originii lui Trump, The Trump Story, Trump'ın Hikayesi, Wybraniec, Учень. Історія Трампа, アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方, 学徒, 狂人法則, 誰是接班人, 飛黃騰達, 飞黄腾达, The Apprentice: Priča o Trumpu, 어프렌티스: 트럼프의 탄생

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 17 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 24 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ученик. Восхождение Трампа - Дублированный трейлер
Ученик. Восхождение Трампа Дублированный трейлер
Ученик. Восхождение Трампа - Трейлер
Ученик. Восхождение Трампа Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Бодрый байопик про молодого бизнесмена Дональда Трампа.
Бодрый байопик про молодого бизнесмена Дональда Трампа. Чего только нет в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, даже место биографической картине «Ученик» Али Аббаси про молодого Дональда Трампа, еще только желающего построить Trump Tower, нашлось. Некоторые такой кураторский выбор киносмотра могу посчитать странным и неправильным, особенно когда председателем жюри является Грета Гервиг, а ей там помогает Лили Гладстоун. Однако картина точно имеет место и может бороться за какую-нибудь награду, потому что у Аббаси получилось…
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