Молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов - бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует «взять за яйца» весь Нью-Йорк.
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Роджер Стоун, давний соратник как Дональда Трампа, так и Роя М. Коэна, признал, что изображение Коэна Джереми Стронгом было «поразительно точным».