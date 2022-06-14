Содержание:

Дэвид Теннант - Фильмы

- Дэвид Теннант - «Доктор Кто»

- Дэвид Теннант - «Гарри Поттер и Кубок огня»

- Дэвид Теннант - «Джессика Джонс»

Дэвид Теннант - Личная жизнь

Дэвид Теннант родился 18 апреля 1971 года в городе Батгейт, Шотландия, в семье пресвитерианского священника Александра Макдональда. Будущий актер рос вместе со старшим братом Блэром и старшей сестрой Карен. Он с детства интересовался театром и после окончания школы поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Сразу после окончания начал играть в театре, в том числе в постановках Королевской шекспировской кампании, а также начал сниматься на телевидении.



Дэвид Теннант - Фильмы

Актер начал карьеру в 1994 году, но до картины Мики Каурисмяки «Лос-Анжелес без карты» ограничивался небольшими ролями. В этом фильме он сыграл наивного парня из Шотландии, который отправляется в Лос-Анжелес за начинающей актрисой Барбарой, не зная даже ее адреса. В 2004 году Теннант попал на глаза продюсерам канала Би-би-си и начал сниматься в его телесериалах и фильмах. Успех актеру принесло телешоу «Блэкпул», в котором он сыграл полицейского, расследующего убийство в казино. После этого он получил главную роль в телевизионном фильме «Казанова», которое сделало его популярным в Великобритании и принесло зрительское признание.



В 2005 году Теннант был утвержден на роль Десятого Доктора Кто в культовом сериале, который обожал с самого детства. За пределами родины актера стали узнавать по роли Барти Крауча-младшего в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», снятом в этом же году. В 2015 году Теннант начал сниматься в американском сериале по вселенной Marvel «Джессика Джонс», где сыграл главного антагониста героини по имени Килгрейв, который стал причиной ее посттравматического расстройства. В 2016 году актер озвучил Скруджа Макдака в перезапущенном мультсериале «Утиные истории». В 2018 году Теннанта утвердили на роль демона Кроули в мини-сериале «Благие знамения» по Терри Пратчетту, а также на роль священника Джона Нокса в фильме Джози Рурк «Мария - королева Шотландии».



Дэвид Теннант - «Доктор Кто»

С 2005 по 2010 год Теннант исполнял роль Десятого Доктора Кто в культовом научно-фантастическом британском телесериале. Сюжет строится вокруг того, что Доктор, обладая способностью путешествовать во времени, вместе со своими спутниками перемещается между странами и эпохами и спасает людей и даже целые цивилизации. Сам герой является инопланетным пришельцем, он принадлежит к расе Повелителей Времени с планеты Галлифрей, он много раз погибал и регенерировал, при этом обретая новую внешность. Сериал внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал».



Дэвид Теннант - «Гарри Поттер и Кубок огня»

Четвертый фильм в серии экранизаций книг Джоан Роулинг, снятый в 2005 году. Дэвид Теннант исполняет роль одного из приспешников Волан-де-Морта - Барти Крауча-младшего. Сюжет начинается с того, что Гарри (Дэниел Рэдклифф) гостит в доме Уизли и ему снится сон о Волан-де-Морте, после чего он вместе с Гермионой (Эмма Уотсон) и Роном (Руперт Гринт) отправляется на чемпионат по квиддичу. Там на лагерь зрителей нападают Пожиратели Смерти, и неизвестный человек создает Черную метку с помощью волшебной палочки Гарри. После начала учебного года в Хогвартсе стартует международный Турнир Трех Волшебников, для участия в котором ученики должны бросить бумажку со своим именем в волшебный Кубок Огня. Шоком для Гарри и всей школы становится то, что Кубок выбирает его, хотя он не подавал заявку на участие.



Дэвид Теннант - «Джессика Джонс»

В 2015 году Теннант начал сниматься в телесериале «Джессика Джонс» по комиксам вселенной Marvel. Актер исполняет роль Килгрейва - суперзлодея, который способен манипулировать сознанием людей и становится главным врагом Джессики (Кристен Риттер). В свою очередь она после короткой карьеры супергероини пытается устроиться в нормальной повседневной жизни и начинает карьеру частного детектива. Она много пьет и пребывает в одиночестве, потому что страдает от посттравматического стрессового расстройства. Однажды к Джессике приходит супружеская пара, у которой похитили дочь, и детектив начинает поиски девушки - но расследование снова приводит ее к Килгрейву, и Джессика понимает, что противостояние еще не окончено.



Дэвид Теннант - Личная жизнь

В 2011 году актер женился на английской актрисе Джорджии Моффет. У пары родилось трое детей: Оливия, Уилфред и Дорис. Кроме того, Теннант усыновил внебрачного сына Моффет Тайлера.