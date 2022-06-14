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Дэвид Теннант

David Tennant
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
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Дата рождения
18 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Батгейт, Шотландия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Дэвида Теннанта

Содержание:
Дэвид Теннант - Фильмы
  - Дэвид Теннант - «Доктор Кто»
  - Дэвид Теннант - «Гарри Поттер и Кубок огня»
  - Дэвид Теннант - «Джессика Джонс»
Дэвид Теннант - Личная жизнь

Дэвид Теннант родился 18 апреля 1971 года в городе Батгейт, Шотландия, в семье пресвитерианского священника Александра Макдональда. Будущий актер рос вместе со старшим братом Блэром и старшей сестрой Карен. Он с детства интересовался театром и после окончания школы поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Сразу после окончания начал играть в театре, в том числе в постановках Королевской шекспировской кампании, а также начал сниматься на телевидении.


Дэвид Теннант - Фильмы

Актер начал карьеру в 1994 году, но до картины Мики Каурисмяки «Лос-Анжелес без карты» ограничивался небольшими ролями. В этом фильме он сыграл наивного парня из Шотландии, который отправляется в Лос-Анжелес за начинающей актрисой Барбарой, не зная даже ее адреса. В 2004 году Теннант попал на глаза продюсерам канала Би-би-си и начал сниматься в его телесериалах и фильмах. Успех актеру принесло телешоу «Блэкпул», в котором он сыграл полицейского, расследующего убийство в казино. После этого он получил главную роль в телевизионном фильме «Казанова», которое сделало его популярным в Великобритании и принесло зрительское признание.

В 2005 году Теннант был утвержден на роль Десятого Доктора Кто в культовом сериале, который обожал с самого детства. За пределами родины актера стали узнавать по роли Барти Крауча-младшего в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», снятом в этом же году. В 2015 году Теннант начал сниматься в американском сериале по вселенной Marvel «Джессика Джонс», где сыграл главного антагониста героини по имени Килгрейв, который стал причиной ее посттравматического расстройства. В 2016 году актер озвучил Скруджа Макдака в перезапущенном мультсериале «Утиные истории». В 2018 году Теннанта утвердили на роль демона Кроули в мини-сериале «Благие знамения» по Терри Пратчетту, а также на роль священника Джона Нокса в фильме Джози Рурк «Мария - королева Шотландии».


Дэвид Теннант - «Доктор Кто»

С 2005 по 2010 год Теннант исполнял роль Десятого Доктора Кто в культовом научно-фантастическом британском телесериале. Сюжет строится вокруг того, что Доктор, обладая способностью путешествовать во времени, вместе со своими спутниками перемещается между странами и эпохами и спасает людей и даже целые цивилизации. Сам герой является инопланетным пришельцем, он принадлежит к расе Повелителей Времени с планеты Галлифрей, он много раз погибал и регенерировал, при этом обретая новую внешность. Сериал внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал».


Дэвид Теннант - «Гарри Поттер и Кубок огня»

Четвертый фильм в серии экранизаций книг Джоан Роулинг, снятый в 2005 году. Дэвид Теннант исполняет роль одного из приспешников Волан-де-Морта - Барти Крауча-младшего. Сюжет начинается с того, что Гарри (Дэниел Рэдклифф) гостит в доме Уизли и ему снится сон о Волан-де-Морте, после чего он вместе с Гермионой (Эмма Уотсон) и Роном (Руперт Гринт) отправляется на чемпионат по квиддичу. Там на лагерь зрителей нападают Пожиратели Смерти, и неизвестный человек создает Черную метку с помощью волшебной палочки Гарри. После начала учебного года в Хогвартсе стартует международный Турнир Трех Волшебников, для участия в котором ученики должны бросить бумажку со своим именем в волшебный Кубок Огня. Шоком для Гарри и всей школы становится то, что Кубок выбирает его, хотя он не подавал заявку на участие.


Дэвид Теннант - «Джессика Джонс»

В 2015 году Теннант начал сниматься в телесериале «Джессика Джонс» по комиксам вселенной Marvel. Актер исполняет роль Килгрейва - суперзлодея, который способен манипулировать сознанием людей и становится главным врагом Джессики (Кристен Риттер). В свою очередь она после короткой карьеры супергероини пытается устроиться в нормальной повседневной жизни и начинает карьеру частного детектива. Она много пьет и пребывает в одиночестве, потому что страдает от посттравматического стрессового расстройства. Однажды к Джессике приходит супружеская пара, у которой похитили дочь, и детектив начинает поиски девушки - но расследование снова приводит ее к Килгрейву, и Джессика понимает, что противостояние еще не окончено.


Дэвид Теннант - Личная жизнь

В 2011 году актер женился на английской актрисе Джорджии Моффет. У пары родилось трое детей: Оливия, Уилфред и Дорис. Кроме того, Теннант усыновил внебрачного сына Моффет Тайлера.

Интересные факты о Дэвиде Теннанте
  • Настоящая фамилия актера — Макдональд. Свой псевдоним он выбрал по фамилии Нила Теннанта из поп-группы Pet Shop Boys;
  • В 2006 году британская газета для гомосексуалистов The Pink Paper выбрала Теннанта как «самого сексуального мужчину в мире», за него проголосовало большинство читателей;
  • В этом же году читатели журнала «Доктор Кто» проголосовали за Теннанта как за лучшего исполнителя главной роли за все время существования сериала.
Фильмография Дэвида Теннанта
Мой шумный дом: фильм
Мой шумный дом: фильм
анимация, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Испания / Мексика
7.0
Две королевы
Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.0
Логово Монстра
Логово Монстра
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.0
Фердинанд
Фердинанд
анимация 2017, США
8.0
Бесит быть нормальным
Бесит быть нормальным
биография, драма 2017, Великобритания
6.0
Взлом
Взлом
триллер 2016, США
5.0
Шекспир жив
Шекспир жив
спектакль 2016, Великобритания
7.0
Почтальон Пэт
Почтальон Пэт
семейный, анимация 2014, Великобритания
5.0
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Фотографии Дэвида Теннанта Все фотографии
Дэвид Теннант Дэвид Теннант Дэвид Теннант Дэвид Теннант
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Дэвид Теннант: Доктор Кто, Казанова и суперзлодей Харизматичный и обаятельный актер Дэвид Теннант настолько мастерски перевоплощается, что даже отрицательные герои в его исполнении попадают в копилку ваших любимых персонажей. Обладатель нетипичной внешности Теннант любит гримасничать: что только не вытворяют его герои! Совсем скоро мы увидим Дэвида в амплуа маньяка в триллере «Логово монстра». Перед премьерой мы вспоминаем знаковые образы артиста.
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14 апреля 2018 14:05
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