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6.6
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Клад
6.6
Клад
, 2023
Hoard
Великобритания / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
6.6
В ролях
Tim Bowie
Pete
James Cooper
Jeremy
Ceara Coveney
Sarah Rose Denton
Джозеф Куинн
Саманта Спайро
Хейли Сквайрс
Cynthia
Кэти Тайсон
Lily-Beau Leach
Young Maria
Deba Hekmat
Laraib
Alexis Tuttle
Mrs. Norwood
Саулюс Каяускас
Paramedic
Режиссер
Luna Carmoon
Сценарист
Luna Carmoon
Композитор
Джим Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 июня 2024
Премьера в мире
1 сентября 2023
Дата выхода
17 мая 2024
Великобритания
18
17 мая 2024
Ирландия
14 марта 2024
Литва
N13
12 июня 2025
Нидерланды
16
6 сентября 2024
США
11 июня 2025
Франция
Сборы в мире
$88 244
Производство
Anti-Worlds, Erebus Pictures, BBC Film
Другие названия
Hoard, Crasse, Kincs, Los excesos, Skarby, Μην πετάξεις τίποτα, Клад, Kaupikai
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Обновлено 29 июля 2026
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