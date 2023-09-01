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Постер фильма Клад
6.6
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6.6

Клад

, 2023
Hoard
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Клад
6.6

В ролях

Tim Bowie
Pete
James Cooper
Jeremy
Ceara Coveney
Sarah Rose Denton
Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Саманта Спайро
Саманта Спайро
Хейли Сквайрс
Хейли Сквайрс
Cynthia
Кэти Тайсон
Lily-Beau Leach
Young Maria
Deba Hekmat
Laraib
Alexis Tuttle
Mrs. Norwood
Саулюс Каяускас
Paramedic
Режиссер Luna Carmoon
Сценарист Luna Carmoon
Композитор Джим Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 июня 2024
Премьера в мире 1 сентября 2023
Дата выхода
17 мая 2024 Великобритания 18
17 мая 2024 Ирландия
14 марта 2024 Литва N13
12 июня 2025 Нидерланды 16
6 сентября 2024 США
11 июня 2025 Франция
Сборы в мире $88 244
Производство Anti-Worlds, Erebus Pictures, BBC Film
Другие названия
Hoard, Crasse, Kincs, Los excesos, Skarby, Μην πετάξεις τίποτα, Клад, Kaupikai

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 29 июля 2026

Отзывы о фильме

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