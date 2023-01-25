Сериал «Экстраординарная» – это научно-фантастическая комедия о недалеком будущем, в котором все взрослые люди обладают сверхсилами. Десятилетие назад странное природное явление раскрыло удивительные способности в каждом, кому исполнилось 18. Кто-то умеет летать, кто-то – управлять стихиями, а кто-то практически неуязвим. Без дара по необъяснимой причине остается только девушка Джен. Сейчас ей 25 лет, но она все еще не выяснила, на что она способна. В мире «особенных» по-настоящему особенным становится «обычный» человек.