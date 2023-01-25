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Постер к сериалу Экстраординарная
Постер к сериалу Экстраординарная
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Киноафиша Сериалы Экстраординарная

Экстраординарная (2023 - …)

Extraordinary
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Экстраординарная» – это научно-фантастическая комедия о недалеком будущем, в котором все взрослые люди обладают сверхсилами. Десятилетие назад странное природное явление раскрыло удивительные способности в каждом, кому исполнилось 18. Кто-то умеет летать, кто-то – управлять стихиями, а кто-то практически неуязвим. Без дара по необъяснимой причине остается только девушка Джен. Сейчас ей 25 лет, но она все еще не выяснила, на что она способна. В мире «особенных» по-настоящему особенным становится «обычный» человек.

В ролях
В ролях
Робби Ги
Робби Ги
Пьер Бергман
Джон Макмиллан
Джон Макмиллан
Абрахам Попула
Шиван МакСуини
Майрид Тайерс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Экстраординарная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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