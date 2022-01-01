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Киноафиша Сериалы Один день

Один день ( - …)

One Day
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Один день» – это британская комедийно-драматическая экранизация одноименного романа Дэвида Николса. Эмма Морли и Декстер Мэйхью – выпускники одного и того же университета. Они знакомятся в Эдинбурге 15 июля 1988 года на своем выпускном вечере и сразу понимают, что между ними пробежала искра. Но судьба разводит их разными путями уже на следующий день. Только вот выясняется, что у нее на эту парочку довольно специфический план: им придется вновь встречаться каждый последующий год, но лишь 15 июля.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Амбика Мод Emma Morley
Лео Вудалл Dexter Mayhew
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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