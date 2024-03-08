Оповещения от Киноафиши
Аполлон-13: выживание

Аполлон-13: выживание

Apollo 13: Survival 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 4 сентября 2024
Премьера в мире 8 марта 2024
Производство Fee Fie Foe Films, Insight Film
Другие названия
Apollo 13: Survival, Apolo 13: Supervivencia, Apollo 13 - Überleben, Apollo 13: En historie om overlevelse, Apollo 13: Hayatta Kalma Mücadelesi, Apollo 13: Meghiúsult holdraszállás, Apollo 13: Sobrevivendo no Espaço, Apollo 13: Sống Sót, Apollo 13: Strandade i rymden, Apollo 13: Strandet i rummet, Apollo 13: una storia di sopravvivenza, Apollo 13: Walka o przetrwanie, Аполлон-13: Виживання, Аполлон-13: Выживание, アポロ13号: 極限からの生還, 阿波羅13號：生還實錄
Режиссер
Пит Миддлтон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Тот момент, когда индикатор "Miles From Earth" начинает уменьшаться — когда лунный модуль Aquarius находится на максимальном удалении от Земли и начинает свой обратный путь — приходится практически ровно на середину фильма.

Кадры из фильма
