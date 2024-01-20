Оповещения от Киноафиши
Дневники черного ящика

Дневники черного ящика

Black Box Diaries 18+
Страна Япония / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 января 2025
Премьера в мире 20 января 2024
Дата выхода
13 февраля 2025 Австралия MA 15+
10 апреля 2025 Гонконг I
7 марта 2025 Литва N16
28 ноября 2024 Нидерланды 9
6 ноября 2024 Сербия o.A.
24 октября 2024 Таиланд
13 декабря 2024 Тайвань
12 марта 2025 Франция
26 сентября 2024 Хорватия
12 декабря 2025 Япония G
Сборы в мире $233 951
Производство Cineric Creative, Hanashi Films, Spark Features
Другие названия
Burakku bokkusu daiarîzu, Black Box Diaries, Diários da Caixa Preta, Dzienniki Black Box, Musta kasti päevikud, Quatro Paredes, Дневники черного ящика, ブラック・ボックス・ダイアリーズ, 黑箱日記, 黑箱日记, 黑箱日誌
Режиссер
Shiori Ito
В ролях
Shiori Ito
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Интересные факты

В Великобритании Би-би-си показала документальный фильм Black Box Diaries (2025) в качестве второго эпизода 29-го сезона их многолетнего документального цикла Storyville (1997); фильм впервые был показан 4 февраля 2025 года в рамках сезона 2025 года.

Цитаты
Shiori Itô В Голливуде есть известный продюсер, и многие женщины рассказали, что он с ними сделал. Так что теперь появился хештег #MeToo. Кажется, люди по всему миру начали говорить об этом.
