Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
|13 февраля 2025
|Австралия
|MA 15+
|10 апреля 2025
|Гонконг
|I
|7 марта 2025
|Литва
|N16
|28 ноября 2024
|Нидерланды
|9
|6 ноября 2024
|Сербия
|o.A.
|24 октября 2024
|Таиланд
|13 декабря 2024
|Тайвань
|12 марта 2025
|Франция
|26 сентября 2024
|Хорватия
|12 декабря 2025
|Япония
|G
В Великобритании Би-би-си показала документальный фильм Black Box Diaries (2025) в качестве второго эпизода 29-го сезона их многолетнего документального цикла Storyville (1997); фильм впервые был показан 4 февраля 2025 года в рамках сезона 2025 года.