Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марианн Жан-Батист
Марианн Жан-Батист
Marianne Jean-Baptiste
О персоне
Фильмография
Новости
Марианн Жан-Батист
Marianne Jean-Baptiste
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
155 см
Биография Марианн Жан-Батист
Родилась 26 апреля 1967 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Марианн Жан-Батист
Морской монстр
приключения, анимация, фэнтези
2022, США
7.0
Охота на Санту
комедия
2020, Великобритания / США / Канада
6.0
Маленькое красное платье
ужасы
2018, Великобритания
5.0
Мальчики-налетчики
боевик
2010, США
7.0
Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика
2008, США
7.0
Шпионские игры
триллер, боевик, драма
2001, США / Великобритания
7.0
Клетка
триллер, криминал, фэнтези, драма, ужасы
2000, США / Германия
6.0
28 дней
драма
2000, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Маленькая девочка и бесстрашные моряки отправляются на край света в трейлере мультфильма «Морской монстр»
Работая над образом чудищ, создатели вдохновлялись фантастическими зверьми, изображенными на картах XVI и XVII веков.
Написать
31 марта 2022 15:49
Марианн Жан-Батист присоединится к Мэлу Гибсону в черной рождественской комедии «Толстяк»
Фильм про зарвавшегося Санту уже в активном производстве.
Написать
5 февраля 2020 09:41
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"