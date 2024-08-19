Субстанция
– Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...
Да, трейлер сняли прикольно, но такое себе…
Давно не испытывал таких эмоций в кинотеатре.\
Если хотите испытать ужас, вроде того, что испытывали в детстве, смотря свои первые хорорры, то вы по адресу.\
\
P.S. Но много эротики (в целом не минус)
Зря потраченные деньги и время
Давление на зрителя происходит с разных сторон. И музыкой, и визуалом, и сценами, которые должны вызвать отвращение...
Не все досидели до конца.. Что удивительно, сдриснули молодые девки и их кавалеры, из породы тех, кто носит за пассией её женскую сумочку) 😏
Мне чем-то это фильм напомнил "Треугольник печали", правда в Треугольнике фильм наполнен более качественной едкой сатирой. В отзывах к фильму там так же пуканы дымят тех, кому сложно с Чебурашки переключится на другую реальность)
Тем, кто боится телесности и думает, что внутри человека ромашки и бабочки, смотреть не рекомендую. Просто знайте, что операция ради эстетики - это всегда риск, превышающий пользу. Идти на него или нет - личное дело каждого.
Интересная подача необычный формат в целом если хочется чего то не обычного стоит посмотреть . оконцовка не аппетитная 🙃
Начало впечатлило а вот под конец больше смеялись
Не страшно от слово совсем
Больше мерзкий
Про то как ради красоты люди готовы пойти на любую мерзость.
Советую взять собой еду, м кушать под него!
5 звёзд!!!!!
Мерзкий фильм. Деми Мур наверное не видела сценария второй части фильма, иначе наверняка отказалась бы в нём сниматься.
ВООБЩЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!Пожалели,что потратили время и деньги. Потому что даже этих денег жалко на него.
Из разряда ужастиков 90-х. \
Мерзкие сцены …
фильм интересный, но не приятный, сюжет был предсказуем, как только появилась молодая копия...
я для себя увидел главной темой фильма - пластическая хирургия.
в фильме, конечно сильно утрировано - чудо-юдо в конце больше похоже на мутанта из "Нечто", но в целом, напоминает некоторых барышень , с 10 сантиметровыми губами, накаченным лицом и силиконовым телом
актёры все очень крутые и здорово сыграли
пересматривать точно не буду ))
Авторизация по e-mail