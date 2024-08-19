Меню
Субстанция - дублированный тизер-трейлер
Киноафиша Трейлеры Субстанция. Дублированный тизер-трейлер

Субстанция. Дублированный тизер-трейлер

🥱 2
Дата публикации: 29 июля 2024
Субстанция – Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс  осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...
Антон Морозов 19 августа 2024, 10:51
Выглядит интересно
19 августа 2024, 10:51 Ответить
19 сентября 2024, 19:38
Котегорически рекомендую перед фильмом нечего не кушать . Иначе поплохеет ))
19 сентября 2024, 19:38 Ответить
a9030863666 19 сентября 2024, 21:04
Оценка
Это конечно фильм на любителя. Безумно сумасшедший, драйвовый и захватывающий. Много подтекста и смыслов, обнаженки и крови. Он и чудовищный и смешной одновременно. Такие фильмы выходят редко. Пересказывать смысла нет. Надо смотреть!
19 сентября 2024, 21:04 Ответить
Киноафиша.инфо 20 сентября 2024, 18:58
в ответ на сообщение a9030863666 от 19 сентября 2024, 21:04
20 сентября 2024, 18:58 Ответить
Алекс Бутт 20 сентября 2024, 19:41
Хммм ну такое .... начало типа дюна но потом сплошные длинные сцены попы грудинка пятки лахматость очень крупные планы ощущения что режиссёр сценарист и оператор озабочены...
20 сентября 2024, 19:41 Ответить
Марина Сивкова 21 сентября 2024, 21:26
Оценка
Самый ужасный фильм, который я вообще смотрела. Однозначно не советую смотреть
21 сентября 2024, 21:26 Ответить
User 22 сентября 2024, 16:38
Оценка
Крутой фильм! На одном дыхании!!!😛👍
22 сентября 2024, 16:38 Ответить
Мария Галавура 23 сентября 2024, 19:21
Оценка
Ни на что непохожая картинка. Крутой визуал и аудио поддержка. Мало текста, но много смысла. Как обычно бывает с фильмами "не для всех", кому то "фу", но а кому то восхитительно)!
23 сентября 2024, 19:21 Ответить
User 23 сентября 2024, 22:49
Оценка
Ужасный фильм, зря потраченное время, бредятина полнейшая, как Деми Мур на это подписалась
23 сентября 2024, 22:49 Ответить
Mohamed Ahmed 25 сентября 2024, 21:20
Оценка
Хороший фильм
25 сентября 2024, 21:20 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:58
в ответ на сообщение Mohamed Ahmed от 25 сентября 2024, 21:20
26 сентября 2024, 18:58 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:59
в ответ на сообщение User от 23 сентября 2024, 22:49
User 27 сентября 2024, 15:57
Оценка
Отвратительный фильм, особенно ближе к концу, неприяные ощущения после фильма🫠\
Да, трейлер сняли прикольно, но такое себе…
27 сентября 2024, 15:57 Ответить
Киноафиша.инфо 27 сентября 2024, 19:04
в ответ на сообщение User от 27 сентября 2024, 15:57
Ольга Куприна 27 сентября 2024, 22:10
Оценка
Определенно лучшая роль Деми Мур 😂 Фильм бомбический, из красивых картинок красотки переходит в омерзительные кадры монстра. Незаезженный сюжет, непревзойденная игра актеров и глубинный смысл, 10 из 10 👏🏼
27 сентября 2024, 22:10 Ответить
Максим Нежданов 28 сентября 2024, 00:41
Оценка
По-настоящему хороший фильм в этом жанре. \
Давно не испытывал таких эмоций в кинотеатре.\
Если хотите испытать ужас, вроде того, что испытывали в детстве, смотря свои первые хорорры, то вы по адресу.\
\
P.S. Но много эротики (в целом не минус)
28 сентября 2024, 00:41 Ответить
Эля 28 сентября 2024, 02:12
Оценка
Фильм не страшный,просто супер отвратный. Под конец фильма обнаружили,что половины зала уже нет ,потому что они были возмущены фильмом
28 сентября 2024, 02:12 Ответить
Владимир Шабанов 28 сентября 2024, 23:15
в ответ на сообщение Марина Сивкова от 21 сентября 2024, 21:26
Оценка
Жесть конечно😝
28 сентября 2024, 23:15 Ответить
Владимир Шабанов 28 сентября 2024, 23:16
Оценка
Фильм видимо только для подростков 😝
Зря потраченные деньги и время
28 сентября 2024, 23:16 Ответить
Владимир Шабанов 28 сентября 2024, 23:18
Оценка
Ужасный фильм))) хотелось встать и уйти
28 сентября 2024, 23:18 Ответить
gnumeric 28 сентября 2024, 23:41
Оценка
Откуда эти звёзды?!! Начиналось интересно, но эта гадость в конце, просто удивляет. Что за шизофреник снял это??
28 сентября 2024, 23:41 Ответить
Алексей Макаров 29 сентября 2024, 09:36
Оценка
Ужасный фильм! Не тратьте свое время. Ушли не досмотрев до конца.
29 сентября 2024, 09:36 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2024, 18:59
в ответ на сообщение Алексей Макаров от 29 сентября 2024, 09:36
Наталья Хачатурян (Миняйло) 30 сентября 2024, 02:57
Оценка
Мне понравился фильм ,но в конце было лишнее, стоит посмотреть и перед этим не читать отзывы.
30 сентября 2024, 02:57 Ответить
Максим Рубанов 30 сентября 2024, 10:44
Оценка
Тупой и мерзкий фильм, деградация кинематографа набирает обороты
30 сентября 2024, 10:44 Ответить
Egor Kovalenko 30 сентября 2024, 14:00
в ответ на сообщение Марина Сивкова от 21 сентября 2024, 21:26
Оценка
Замечательный фильм!!!)))
30 сентября 2024, 14:00 Ответить
Egor Kovalenko 30 сентября 2024, 14:02
Оценка
Просто взрыв башни!! Замечательный фильм(⁠^⁠^⁠)
30 сентября 2024, 14:02 Ответить
1 октября 2024, 08:27
В принципе фильм неплохой, но конец не очень впечатлил!
1 октября 2024, 08:27 Ответить
valuhasultanova 2 октября 2024, 21:03
Оценка
Ужс не ужасный. Пустая трата времени
2 октября 2024, 21:03 Ответить
Иван Пупыркин 3 октября 2024, 21:38
Оценка
ХУДШИЙ ФИЛЬМ лет за 10 который я смотрел. Никакое количество отсылок не перекроет уродства и корявости.
3 октября 2024, 21:38 Ответить
belkadura 4 октября 2024, 13:12
Оценка
Немножко концовка смазана у фильма и некоторые нелогичные моменты, а так, очень даже смотрибельное, яркое кино.
Давление на зрителя происходит с разных сторон. И музыкой, и визуалом, и сценами, которые должны вызвать отвращение...
Не все досидели до конца.. Что удивительно, сдриснули молодые девки и их кавалеры, из породы тех, кто носит за пассией её женскую сумочку) 😏
Мне чем-то это фильм напомнил "Треугольник печали", правда в Треугольнике фильм наполнен более качественной едкой сатирой. В отзывах к фильму там так же пуканы дымят тех, кому сложно с Чебурашки переключится на другую реальность)
4 октября 2024, 13:12 Ответить
Киноафиша.инфо 4 октября 2024, 18:55
в ответ на сообщение Иван Пупыркин от 3 октября 2024, 21:38
Киноафиша.инфо 4 октября 2024, 18:55
в ответ на сообщение belkadura от 4 октября 2024, 13:12
User 5 октября 2024, 12:49
Оценка
Бред , но интересно
5 октября 2024, 12:49 Ответить
Михаил Иванин 6 октября 2024, 01:15
Не советую,берегите свое време!!!полное гавно!
6 октября 2024, 01:15 Ответить
ola-94.08 6 октября 2024, 22:56
Фильм мерзкий ну и деприссивный, пошли, ожидали чего то большего. Начало более менее…а дальше можно вставать и уходить.
6 октября 2024, 22:56 Ответить
User 7 октября 2024, 21:24
в ответ на сообщение Egor Kovalenko от 30 сентября 2024, 14:02
Оценка
Лечиться не пробовал
7 октября 2024, 21:24 Ответить
Людмила Жевлова 8 октября 2024, 07:29
Начиналось всё отлично, драйв, изнанка телевидения, но чем дальше тем смешней. Но последние 20-30 минут, такого бреда я давно не видела. Только что Деми в образе столетней бабки не могла шевелится, но через 3 минуты бодро выделывает такое🤣. А сцены с новогодним шоу, господи это просто бред какой-то. Просто авторы не знали как выкрутититься из того чего они напридумывали. Это даже не детский сад. Испанский стыд.
8 октября 2024, 07:29 Ответить
pekann 8 октября 2024, 22:56
Оценка
Как реанимационная медсестра, которая видела последствия пластических операций, рекомендую фильм всем, кто задумывается над тем, чтобы сделать операцию на здоровом теле ради эстетики без показаний.
Тем, кто боится телесности и думает, что внутри человека ромашки и бабочки, смотреть не рекомендую. Просто знайте, что операция ради эстетики - это всегда риск, превышающий пользу. Идти на него или нет - личное дело каждого.
8 октября 2024, 22:56 Ответить
User 9 октября 2024, 10:59
Фильм ужас, но не всмысле плохой, а просто мерзость, типо многоножки или того фильма с человеком-моржом. В своём жанре - хорошо, честно, хотелось уйти, чтобы просто не видеть его, но чем всё закончится - хотелось увидеть, но концовка оказалось такой себе. В фильме есть подтекст и посыл, для \"общего культурного развития\" глянуть можно, но потом лучше забыть. Задаешься лишь вопросом что в голове было, чтоб такое снять )
9 октября 2024, 10:59 Ответить
Диана Вагановна 9 октября 2024, 11:16
Оценка
Фильм точно не похож ни на один другой.
Интересная подача необычный формат в целом если хочется чего то не обычного стоит посмотреть . оконцовка не аппетитная 🙃
9 октября 2024, 11:16 Ответить
Киноафиша.инфо 9 октября 2024, 17:53
в ответ на сообщение Диана Вагановна от 9 октября 2024, 11:16
Антон Никитин 12 октября 2024, 21:18
Несмотря на трешовую концовку фильм достаточно неплохой. Не рекомендую смотреть на ночь очень впечатлительным людям.
12 октября 2024, 21:18 Ответить
Гульназка Насибуллина 12 октября 2024, 23:44
Оценка
Не рекомендую. Первая половина фильма вроде как интересная, но концовка это просто...бред! Могли бы и доработать! Деми Мур прекрасна) Глубинный смысл фильма можно уловить, но финал всё затмевает. Немного жаль потраченного времени.Ожидали большего.
12 октября 2024, 23:44 Ответить
Киноафиша.инфо 13 октября 2024, 12:20
в ответ на сообщение Гульназка Насибуллина от 12 октября 2024, 23:44
Киноафиша.инфо 13 октября 2024, 12:22
в ответ на сообщение User от 9 октября 2024, 10:59
kpanov19210921950 13 октября 2024, 23:55
Оценка
Отвратительный фильм. Худший в карьере Деми Мур. Малобюджетное варево психически не здорового сценариста и режиссера. К нам попал из за малобюджетности. Настоятельно не рекомендую. Зря потраченное время.
13 октября 2024, 23:55 Ответить
kpanov19210921950 13 октября 2024, 23:58
в ответ на сообщение Марина Сивкова от 21 сентября 2024, 21:26
Оценка
Поддерживаю. Деми Мур очень жалко. Сниматься в такой гадости , это уже дно.
13 октября 2024, 23:58 Ответить
kpanov19210921950 14 октября 2024, 00:00
в ответ на сообщение Эля от 28 сентября 2024, 02:12
Оценка
Фильм диверсия. Интересно кто его пропустил. Позорище для Деми.
14 октября 2024, 00:00 Ответить
Ангелинка Мандаринка 14 октября 2024, 19:43
Оценка
Ходили 14.10.2024 с подругами
Начало впечатлило а вот под конец больше смеялись
Не страшно от слово совсем
Больше мерзкий
14 октября 2024, 19:43 Ответить
Nikita Stepanov 17 октября 2024, 07:37
Оценка
Стильный, красивый и в то же время очень жуткий фильм, который держится на идеальном балансе 👍 \
Про то как ради красоты люди готовы пойти на любую мерзость.
17 октября 2024, 07:37 Ответить
Роман Захаров 19 октября 2024, 19:56
в ответ на сообщение Эля от 28 сентября 2024, 02:12
У нас из зала никто не уходил, а в конце все сидели с дебильными улыбками. Реально физически было плохо. Фильма великолепен
19 октября 2024, 19:56 Ответить
Роман Захаров 19 октября 2024, 19:58
в ответ на сообщение Гульназка Насибуллина от 12 октября 2024, 23:44
Ну да, это же не про Емелю смотреть. И постоянно нарушается повествование. Неудобно
19 октября 2024, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 19 октября 2024, 20:46
в ответ на сообщение Роман Захаров от 19 октября 2024, 19:58
Вадим Братчиков 22 октября 2024, 08:41
Оценка
Пустая трата времени
22 октября 2024, 08:41 Ответить
User 24 октября 2024, 14:43
Оценка
Необычный) советую
24 октября 2024, 14:43 Ответить
Киноафиша.инфо 24 октября 2024, 19:12
в ответ на сообщение User от 24 октября 2024, 14:43
Зума Милл 25 октября 2024, 04:33
Ребята фильма бомба! Подходит для вск семьи! Советую посмотреть, ведь фильм очень интересный!
Советую взять собой еду, м кушать под него!
5 звёзд!!!!!
25 октября 2024, 04:33 Ответить
Киноафиша.инфо 25 октября 2024, 19:03
в ответ на сообщение Зума Милл от 25 октября 2024, 04:33
Олеся Москвина 25 октября 2024, 22:45
По 15 лет ребят пускают или там всё категорично?
25 октября 2024, 22:45 Ответить
Вася Усов 26 октября 2024, 05:34
Оценка
Отличный фильм
26 октября 2024, 05:34 Ответить
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:18
в ответ на сообщение Вася Усов от 26 октября 2024, 05:34
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:18
в ответ на сообщение Олеся Москвина от 25 октября 2024, 22:45
Анжелика Мажаева 26 октября 2024, 19:24
Оценка
Ожидала чего угодно, но не этого. Пересматривать не хочу. Сниться будет долго
26 октября 2024, 19:24 Ответить
Костя Сутербин 26 октября 2024, 22:52
Оценка
Самое бесполезная трата денег и времени 👎🏻
26 октября 2024, 22:52 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2024, 19:27
в ответ на сообщение Анжелика Мажаева от 26 октября 2024, 19:24
Perfect blue 29 октября 2024, 14:53
Оценка
Очень хочу посмотреть, потому что многих он шокирует. Но меня после Антихриста мало, что отталкивает, кроме уж совсем богопротивных фильмов
29 октября 2024, 14:53 Ответить
dracheva_alesya 29 октября 2024, 18:43
Оценка
Если вы являетесь фанатом хорроров, то особо не впечатлит. Идея смахивающая на Дориана Грея, мерзких моментов нет (в Пиле местами более поинтереснее), спецэффекты как в Нечто 82 г. и в Кэрри.
29 октября 2024, 18:43 Ответить
User 30 октября 2024, 01:00
Оценка
Это самый ужасный фильм котоый вы можете посмотреть или найти где либо……..
30 октября 2024, 01:00 Ответить
alex653 30 октября 2024, 04:23
Оценка
Фильм снимал патологоанатом.
30 октября 2024, 04:23 Ответить
User 30 октября 2024, 08:31
Оценка
ну так себе
30 октября 2024, 08:31 Ответить
User 30 октября 2024, 08:31
Оценка
фу
30 октября 2024, 08:31 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2024, 19:31
в ответ на сообщение dracheva_alesya от 29 октября 2024, 18:43
Киноафиша.инфо 30 октября 2024, 19:32
в ответ на сообщение User от 30 октября 2024, 01:00
Ирина Петровна 1 ноября 2024, 15:49
Оценка
Тот самый фильм, где неожиданный конец совсем не вишенка на торте. Ощущение, что первую часть фильма писал один сценарист, а вторую другой, смешав перед этим коктейль из сильнодействующих препаратов.
Мерзкий фильм. Деми Мур наверное не видела сценария второй части фильма, иначе наверняка отказалась бы в нём сниматься.
1 ноября 2024, 15:49 Ответить
Киноафиша.инфо 1 ноября 2024, 19:02
в ответ на сообщение Ирина Петровна от 1 ноября 2024, 15:49
Маша Бупсеньшмiтц 1 ноября 2024, 22:25
Оценка
👍👍👍
1 ноября 2024, 22:25 Ответить
Lll Lll 2 ноября 2024, 18:41
Оценка
По началу смотрелось без особых эмоций. "Фильм как фильм". Позже стала надоедать глупость главных героинь, буквально каждые пару минут с другом делали замечания по этому поводу. Сцены были простые, с символизмом на уровне детских мультфильмов. К концу фильма стала складываться первая оценка у обоих - 5/10. Однако концовка смогла вывести фильм на 6/10. При том, что до этого за 2 месяца и 50 фильмов оценку ниже 7/10 у меня получил лишь один фильм. Однозначно не рекомендую, если только вы не любите смотреть на кровяку с трешем.
2 ноября 2024, 18:41 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2024, 19:08
в ответ на сообщение Lll Lll от 2 ноября 2024, 18:41
Анна Третьякова 2 ноября 2024, 20:17
Оценка
Классный фильм
2 ноября 2024, 20:17 Ответить
murka 5 ноября 2024, 01:25
Оценка
необычный фильм, кто ругает- не нужно воспринимать всерьез, это фильм пародия, насмешка, гротеск) мне зашел
5 ноября 2024, 01:25 Ответить
cxzbx5873 5 ноября 2024, 13:46
Оценка
Максимально необычный фильм, подойдёт не для всех, концовка вообще бомба😁 Рекомендую к просмотру
5 ноября 2024, 13:46 Ответить
User 7 ноября 2024, 20:01
Оценка
Самое ужасное как там ели креветки, написано что ужастик но это не так
7 ноября 2024, 20:01 Ответить
avtoleg2012 9 ноября 2024, 18:38
Оценка
2/3 фильма радовалась необычному и интересному сюжету, но потом что-то пошло не так....над оконцовкой надо было поработать! Нелепый и абсурдные финал....
9 ноября 2024, 18:38 Ответить
Есения Глухова 11 ноября 2024, 00:50
Очень смешно
11 ноября 2024, 00:50 Ответить
atriahin.v 11 ноября 2024, 17:50
Оценка
Шыт
11 ноября 2024, 17:50 Ответить
User 13 ноября 2024, 16:34
Оценка
кринж, зря потратили время и деньги
13 ноября 2024, 16:34 Ответить
Киноафиша.инфо 13 ноября 2024, 18:58
в ответ на сообщение User от 13 ноября 2024, 16:34
Оксана Pankova 24 ноября 2024, 14:12
в ответ на сообщение Марина Сивкова от 21 сентября 2024, 21:26
Согласна полностью. Кто пишет хорошие отзывы !? Либо я чего то не понимаю? Сюжетная линия ненормальная,бред...мерзости столько.
ВООБЩЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!Пожалели,что потратили время и деньги. Потому что даже этих денег жалко на него.
24 ноября 2024, 14:12 Ответить
User 26 ноября 2024, 22:49
Оценка
Пожалуйста, не тратьте свои деньги и время на это. Фильм еще более мерзкий чем человеческая многожка, если вы не любитель всякой мерзости и нечего другого вам от фильма не надо, не ходите
26 ноября 2024, 22:49 Ответить
Serwell Serwell 28 ноября 2024, 19:55
Оценка
супер!!!
28 ноября 2024, 19:55 Ответить
Serwell Serwell 28 ноября 2024, 19:55
Оценка
отлично!!
28 ноября 2024, 19:55 Ответить
sapozhnikov11021989 29 ноября 2024, 16:44
Оценка
После Ужасающего 3, это лучшее что я видел. Франшиза Пилы научила снимать качественное кино. Кто поймет тот поймет, остальные мимо
29 ноября 2024, 16:44 Ответить
Киноафиша.инфо 29 ноября 2024, 19:09
в ответ на сообщение sapozhnikov11021989 от 29 ноября 2024, 16:44
intimissimiya 30 ноября 2024, 12:58
Оценка
Давно не видела подобного бреда. \
Из разряда ужастиков 90-х. \
Мерзкие сцены …
30 ноября 2024, 12:58 Ответить
Ольга Карташова 1 декабря 2024, 12:19
Оценка
Деми Мур великолепна, впрочем как всегда, отличный фильм с глубоким психологическим раскладом - необходимо жить в кайф в любом возрасте и получать от этого удовольствие, ведь в каждом возрасте есть свои прелести
1 декабря 2024, 12:19 Ответить
Киноафиша.инфо 1 декабря 2024, 19:20
в ответ на сообщение Ольга Карташова от 1 декабря 2024, 12:19
Киноафиша.инфо 1 декабря 2024, 19:21
в ответ на сообщение intimissimiya от 30 ноября 2024, 12:58
User 2 декабря 2024, 23:37
Оценка
Полный бред
2 декабря 2024, 23:37 Ответить
Евгений Васильев 3 декабря 2024, 15:09
Оценка
Муть. Даже не думайте идти
3 декабря 2024, 15:09 Ответить
Comon 9 декабря 2024, 17:56
Оценка
Не успел в свое время написать отзыв, а фильм стоит того! Один из лучших и одновременно неоднозначных фильмов года, очень необычный, хотя сюжет вообщем то является почти классическим, но какая новая интерпретация, и какое исполнение. Дэми Мур конечно, но особенно - Марго Коули - супер роли, супер перевоплощения. Куча моментов и вопросов которые победят людей задуматься
9 декабря 2024, 17:56 Ответить
vasya.arsenyev 11 февраля 2025, 01:30
Оценка
лучший фильм года, просто супер
11 февраля 2025, 01:30 Ответить
Андрей 11 марта 2025, 10:06
Оценка
8 баллов из 10ти!
фильм интересный, но не приятный, сюжет был предсказуем, как только появилась молодая копия...
я для себя увидел главной темой фильма - пластическая хирургия.
в фильме, конечно сильно утрировано - чудо-юдо в конце больше похоже на мутанта из "Нечто", но в целом, напоминает некоторых барышень , с 10 сантиметровыми губами, накаченным лицом и силиконовым телом
актёры все очень крутые и здорово сыграли
пересматривать точно не буду ))
11 марта 2025, 10:06 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:39
в ответ на сообщение Андрей от 11 марта 2025, 10:06
7.0 Субстанция
Субстанция ужасы, 2024, США / Франция / Великобритания
