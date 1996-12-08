Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Мариса Абела
Marisa Abela
Мариса Абела
Marisa Abela
Дата рождения
8 декабря 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Брайтон, Англия, Великобритания
Рост
165 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Индустрия
(2020)
7.0
Черный чемодан – двойная игра
(2025)
6.5
Обратно во мрак
(2024)
Фильмография Мариса Абела
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2022
2020
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актриса
7
7
Черный чемодан – двойная игра
Black Bag
триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Обратно во мрак
Back to Black
биография
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
6.3
Шпион, которого не было
Rogue Agent
драма, триллер
2022, Великобритания / Германия / США
Смотреть трейлер
6.4
Сама любовь
She Is Love
драма
2022, США
Смотреть трейлер
6.4
Кобра
драма, боевик
2020, Великобритания
7.4
Индустрия
драма
2020, Великобритания/США
Горец
Highlander
боевик, фэнтези, фантастика
, США
Новости о Мариса Абела
Эми Уайнхаус становится звездой в трейлере байопика «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Вышел трейлер байопика об Эми Уайнхаус Back to Black
Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус
