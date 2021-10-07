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Анна Максвелл Мартин
Анна Максвелл Мартин
Anna Maxwell Martin
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Анна Максвелл Мартин
Anna Maxwell Martin
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Дата рождения
10 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Беверли, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Анны Максвелл Мартин
Родилась 10 мая 1977 года. Беверли, Англия, Великобритания.
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Фильмография Анны Максвелл Мартин
Герцог
биография, комедия, драма
2020, Великобритания
6.0
Король Лир
спектакль
2014, Великобритания
8.0
Алан Партридж: Альфа-отец
комедия
2013, Великобритания
6.0
Джейн Остин
биография, драма, мелодрама
2007, США / Великобритания / Ирландия
7.0
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В центре сюжета окажется британский разведчик Ким Филби, тайно работающий на КГБ.
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7 октября 2021 12:20
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