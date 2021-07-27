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Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Lennie James
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Ленни Джеймс
Lennie James
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Дата рождения
11 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Ленни Джеймса
Родился 11 октября 1965 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Ленни Джеймса
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер
2017, США
7.0
Джеймс Браун. Путь наверх
мюзикл, драма, биография
2014, США
7.0
Зной
боевик, триллер, драма
2013, США
4.0
Напролом
триллер, фантастика, боевик
2012, США / Франция
6.0
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.0
Вне закона
криминал, боевик
2007, Великобритания
6.0
Сахара
боевик, комедия, приключения
2005, Великобритания / США / Испания / Германия
5.0
Круглосуточные тусовщики
драма, комедия
2002, Великобритания / Франция / Нидерланды
6.0
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