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Кэтрин Паркинсон
Кэтрин Паркинсон
Katherine Parkinson
О персоне
Фильмография
Кэтрин Паркинсон
Katherine Parkinson
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Дата рождения
9 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Хаунслоу, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Кэтрин Паркинсон
Родилась 9 марта 1978 года. Хаунслоу, Англия, Великобритания.
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Фильмография Кэтрин Паркинсон
Убийственный ланч Пола Дуда
боевик, комедия, триллер
2021, Великобритания
6.0
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, мелодрама, исторический
2018, США
7.0
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