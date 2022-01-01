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Киноафиша Сериалы A Gentleman in Moscow

A Gentleman in Moscow ( - …)

A Gentleman in Moscow
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Paramount+
О чем сериал

Это история графа Александра Ростова, который попал под опалу во время политических преобразований в Москве в 1922 году. Ростов отказался признавать большевистский режим. Представители коммунистической партии готовы спасти ему жизнь. Однако героя приговаривают к пожизненному домашнему аресту. Ростову не разрешается покидать номер в столичной гостинице «Метрополь» до самой кончины. Но Ростов не из тех, кто будет лежать на кровати и бездействовать. Даже в ограниченном пространстве он находит, чем себя занять.

В ролях
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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