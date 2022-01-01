Это история графа Александра Ростова, который попал под опалу во время политических преобразований в Москве в 1922 году. Ростов отказался признавать большевистский режим. Представители коммунистической партии готовы спасти ему жизнь. Однако героя приговаривают к пожизненному домашнему аресту. Ростову не разрешается покидать номер в столичной гостинице «Метрополь» до самой кончины. Но Ростов не из тех, кто будет лежать на кровати и бездействовать. Даже в ограниченном пространстве он находит, чем себя занять.