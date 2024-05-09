Меню
Планета обезьян: Новое царство - трейлер
Планета обезьян: Новое царство. Трейлер

Дата публикации: 3 ноября 2023
Планета обезьян: Новое царство – Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.
Милана Фенилова 9 мая 2024, 13:26
Оценка
Если вы очень любите обезьян и слушать весь фильм коверканую речь ,то идите .
Снято хорошо ,но восторга не вызывает .
9 мая 2024, 13:26 Ответить
Кирилл Семенов 9 мая 2024, 13:49
в ответ на сообщение Милана Фенилова от 9 мая 2024, 13:26
Было бы куда идти....
9 мая 2024, 13:49 Ответить
Арнал Erkinbekov 10 мая 2024, 19:44
Оценка
Очень зрелище, и кто видел предидущие фильми тому будет хорошо 😍😍😸
10 мая 2024, 19:44 Ответить
Акидахон Акбарова 17 мая 2024, 18:49
Оценка
Рекомендую
17 мая 2024, 18:49 Ответить
User 19 мая 2024, 22:55
Оценка
Отличный фильм, всем советую, а в фильмах поверьте я разбираюсь!
19 мая 2024, 22:55 Ответить
Comon 21 мая 2024, 21:10
Оценка
Вполне качественный очередной перезапуск франшизы, явно будет парочка продолжений с этими героями. Комп графика конечно очень хороша, но к концу фильма уже как то устаёшь от этого полчища обезьян. Я понимаю, сабж, но людей очень мало, и редкие людишки воспринимаются как то с надеждой даже. Слава богу в конце мы видим что все ответные удары ещё предстоят и все ещё успеют не раз друг другу напортачить, что несомненно радует, потому что ну кудаж хороший сюжет без этого
21 мая 2024, 21:10 Ответить
Киноафиша.инфо 22 мая 2024, 18:35
в ответ на сообщение Comon от 21 мая 2024, 21:10
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
22 мая 2024, 18:35 Ответить
Rye Rihehxux 22 мая 2024, 19:24
Оценка
Годиться !!
22 мая 2024, 19:24 Ответить
User 23 мая 2024, 01:11
Оценка
Фильм интересный, стоит посмотреть. ГраФика классная
23 мая 2024, 01:11 Ответить
Римма Шигапова 3 июня 2024, 08:54
Оценка
Один раз посмотреть можно
3 июня 2024, 08:54 Ответить
Дмитрий Калмыков 3 июня 2024, 10:58
Оценка
Шикарный фильм и отличное продолжение прошлой трилогии. Серьёзно это реально шедевр, особенно в наше время, когда в каждом фильме пихают всë одно и тоже.
3 июня 2024, 10:58 Ответить
Алексей Безроднов 3 июня 2024, 18:12
Оценка
Однозначно рекомендую посмотреть
3 июня 2024, 18:12 Ответить
Сергей Лемешенко 6 июня 2024, 14:43
в ответ на сообщение User от 19 мая 2024, 22:55
конг и годзила2 фильм был в кинотеатре незнаешь?
6 июня 2024, 14:43 Ответить
Станислав Ян 6 июня 2024, 15:35
Оценка
неплохо, но масштаба не хватает. слишком много обезьян... лучше бы показали как живут дикие племена людей.... уровень падения. как они используют заброшенные человеческие сооружения....
6 июня 2024, 15:35 Ответить
Андрей 15 июня 2024, 21:32
Оценка
8 баллов из 10ти!
думал фигня и сколько уже можно снимать на эту тему, но было интересно смотреть
второй раз пересматривать бы не стал, а вот 70х годов возможно, осталось хорошее впечатление ))
15 июня 2024, 21:32 Ответить
aigul.nkama 13 августа 2024, 19:46
Оценка
В алмаз синема нет в прокате этого фильма. Не вводите в заблуждение людей, уберите с рекламы!!!
13 августа 2024, 19:46 Ответить
