Планета обезьян: Новое царство
– Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.
Снято хорошо ,но восторга не вызывает .
думал фигня и сколько уже можно снимать на эту тему, но было интересно смотреть
второй раз пересматривать бы не стал, а вот 70х годов возможно, осталось хорошее впечатление ))
