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Фильмы и сериалы с Деми Мур

- Деми Мур – «Привидение»

- Деми Мур - «Солдат Джейн»

Личная жизнь Деми Мур

Деми Мур – американская актриса, родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико. Деми выросла в неблагополучной семье. Мать актрисы родила ее в возрасте 18 лет, а отец, наркоман со стажем, оставил ее незадолго до рождения дочери. Вскоре после ухода мужа из семьи мать Деми второй раз вышла замуж за работника рекламной сферы Дэна Гайнса. Родители Мур злоупотребляли алкоголем, устраивали пьяные дебоши, часто переезжали и даже попадали в тюрьму. В 16 лет будущая актриса бросила школу, уехала из родного дома и начала работать в модельном агентстве. Девушка жила по соседству с актрисой Настасьей Кински, которая уговорила ее записаться на актерские курсы и попробовать себя в этой сфере.



Фильмы и сериалы с Деми Мур

Кинодебют Мур состоялся с фильмом «Выборы» (1981), а первой значимой ролью стала роль в телесериале «Главный госпиталь», в котором она была задействована с 1982 по 1983 год. Первая популярность пришла к актрисе благодаря картине «По поводу того, что случилось вчера ночью…» (1986), где также снимались Роб Лоу и Джеймс Белуши. За этим последовали работы над картинами «Сумасшедшее лето» (1986), «Уиздом» (1986), «Седьмое знамение» (1988), Детективное агентство «Лунный свет» (1989) и «Мы — не ангелы» (1989).



Деми Мур – «Привидение»

Мировую славу начинающая актриса получила благодаря ведущей роли в драме «Привидение» (1990), где ее партнером стал Патрик Суэйзи. Этот фильм на сегодняшний день входит в список самых культовых лент. За свою роль Деми Мур получила премию «Сатурн» и номинацию на «Золотой глобус». В прокате картина заработала 506 миллионов долларов при бюджете в 22 миллионов.

После успеха «Приведения» Деми стала одной из самых востребованных актрис Голливуда, с ее участием постоянно выходили новые ленты. Так, она сыграла в картинах «Одни неприятности» (1991), «Смертельные мысли» (1991), «Несколько хороших парней» (1992), «Непристойное предложение» (1993), «Разоблачение» (1994) и «Алая буква» (1995), везде получив центральные роли. В 1996 году Деми появилась в главной роли в драме «Стриптиз», и, несмотря на то что сама лента была прохладно встречена критиками, девушка получила ошеломительный по тем временам гонорар в 12,5 миллионов долларов.



Деми Мур - «Солдат Джейн»

Многие зрители помнят актрису по центральной роли в драме Ридли Скотта «Солдат Джейн» (1997), где Деми сразила всех наповал побритой налысо головой. В фильме звезда Голливуда предстала в образе женщины, которая служит в спецвойсках и преодолевает множество связанных с этим трудностей. Хоть фильм и является широко известным, за него актриса была награждена «Золотой малиной» в 1998 году, кроме того, он даже не окупил затраты на производство.

Следующие несколько лет Деми не была занята съемками в кино и вернулась на экраны лишь в 2003 году с фильмом «Ангелы Чарли: полный вперед», где сыграла антагониста главных героинь. В фильме Мур появилась в бикини, продемонстрировав идеальную форму, которой добилась благодаря косметологической хирургии. Также актрису можно увидеть в лентах Бобби» (2006), «Без изъяна» (2007) и «Кто Вы, Мистер Брукс?» (2007). В 2009 году она сыграла одного из главных персонажей в комедийной драме «Семейка Джонсов» вместе с Дэвидом Духовны и Эмбер Херд. В 2011 году ей досталась одна из центральных ролей в экономическом триллере «Предел риска». Актриса также работала над лентами «Очень хорошие девочки» (2013) и «Очень плохие девчонки» (2017).



Личная жизнь Деми Мур

В 17 лет Деми Мур уже вышла замуж за рок-певца Фредди Мура, который был старше нее на 12 лет, частично сделав такой шаг, чтобы уйти из неблагополучной семьи. Четыре года спустя их брак распался, так как Мур постоянно ревновала его к фанаткам и коллегам.

В 1987 году актриса вышла замуж за Брюса Уиллиса. Они прожили в счастливом браке 12 лет, за это время появились на свет три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллулу Бель Уиллис. В 2000 году супруги официально расторгли брак, после чего Мур начала встречаться с молодыми мужчинами: на ее счету романы с Оуэном Уилсоном, Тоби Магуайром и Колином Фарреллом.

В 2003 году у актрисы начались отношения с актером Эштоном Кутчером, а два года спустя они поженились. В силу 15-летней разницы в возрасте у супругов возникало много недопониманий: Эштон очень хотел детей, а Деми не хотела рисковать своей фигурой, также он не принимал ее религию, каббалу, к которой актрису приобщила Мадонна. В итоге спустя несколько лет Кутчер был пойман на измене с 22-летней девушкой, а в 2011 году Деми подала на развод. После развода здоровье Мур существенно ухудшилось, так как она подсела на алкоголь, таблетки и довела себя до анорексии, и даже ее собственные дочери подали на нее в суд, чтобы оградить себя от ее чрезмерного внимания.

В 2013 году стало известно о связи Деми с актером Мартином Хендерсоном, а в августе 2016 стало известно, что звезда встречается с 56-летним принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II. Ходят слухи о ее отношениях с Ником Джонасом.