В центре событий оказывается молодой человек по имени Майкл. У него в жизни есть все, что требуется для полного счастья. Майкл живет в собственном доме, ездит на хорошем автомобиле, а его возлюбленная только что приняла его предложение руки и сердца. Все меняется, когда главный герой неожиданно оказывается в будущем. Там он выясняет, что его избранница в скором времени погибнет. Однако у Майкла есть возможность изменить ход событий. Для этого ему потребуется собрать команду людей с суперспособностями.