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Киноафиша Сериалы Суперген

Суперген (2024 - …)

Supacell 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодой человек по имени Майкл. У него в жизни есть все, что требуется для полного счастья. Майкл живет в собственном доме, ездит на хорошем автомобиле, а его возлюбленная только что приняла его предложение руки и сердца. Все меняется, когда главный герой неожиданно оказывается в будущем. Там он выясняет, что его избранница в скором времени погибнет. Однако у Майкла есть возможность изменить ход событий. Для этого ему потребуется собрать команду людей с суперспособностями.

Суперген - трейлер первого сезона
Суперген  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Эделайо Эдедайо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Суперген»

Episode 1
Сезон 2 Серия 1
20 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Суперген - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 1 эпизод
 
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