Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Любовь истекает кровью
7.3
Любовь истекает кровью - trailer #2
Киноафиша Фильмы Любовь истекает кровью
7.3

Любовь истекает кровью

, 2024
Love Lies Bleeding
Великобритания, США / мелодрама, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовь истекает кровью
7.3
Любовь истекает кровью - trailer #2
Любовь истекает кровью  trailer #2

О фильме

1980-е. Лу управляет качалкой в забытой богом американской глуши. Она уже много лет не общается с отцом — местным криминальным авторитетом — и переживает за сестру, чей муж регулярно распускает кулаки. Однажды девушка с первого взгляда влюбляется в культуристку Джеки, которая ненадолго остановилась в их городке по пути на чемпионат в Вегасе. Чувства взаимны, девушки начинают жить вместе, но когда зять Лу в очередной раз переходит всякие границы, это запускает цепочку непредсказуемых событий.

В ролях

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Эд Харрис
Эд Харрис
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Анна Барышников
Анна Барышников
Кит Джардин
Кит Джардин
Режиссер Роуз Гласс
Сценарист Роуз Гласс, Weronika Tofilska
Композитор Клинт Мэнселл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 апреля 2024
Премьера в мире 5 марта 2024
Дата выхода
14 марта 2024 Австралия MA 15+
8 марта 2024 Азербайджан
12 апреля 2024 Андорра
2 мая 2024 Аргентина +16
8 марта 2024 Болгария
3 мая 2024 Великобритания 15
18 июля 2024 Венгрия 18
19 апреля 2024 Вьетнам
18 июля 2024 Германия 16
14 марта 2024 Греция
3 мая 2024 Ирландия 16
15 марта 2024 Исландия
12 апреля 2024 Испания 18
12 сентября 2024 Италия
15 марта 2024 Канада R
8 марта 2024 Кыргызстан
27 сентября 2024 Латвия A16
20 сентября 2024 Литва N18
1 мая 2024 Мексика C
8 марта 2024 Молдавия
11 апреля 2024 Нидерланды 16
4 апреля 2024 Новая Зеландия R16
29 июля 2024 Польша
7 марта 2024 Португалия M/16
5 июля 2024 Румыния N/A
15 марта 2024 США R
8 марта 2024 Таджикистан
21 марта 2024 Таиланд 18
8 марта 2024 Узбекистан
18 апреля 2024 Украина
12 июня 2024 Франция
1 августа 2024 Хорватия 15
18 июля 2024 Чехия
25 апреля 2024 Швейцария
27 сентября 2024 Эстония
10 июля 2024 Южная Корея 19
29 августа 2025 Япония
Сборы в мире $12 792 360
Производство A24, Film4, Escape Plan Productions
Другие названия
Love Lies Bleeding, Amor, Mentiras y Sangre, Amor em Sangue, Armastus ja valed, D'amour et de sang, Kivérző szerelem, Ljubav i krvoproliće, Love Lies Bleeding - O Amor Sangra, Mīlestība, meli un asinis, Sangre en los labios, Yêu Cuồng Loạn, Ματωμένος δεσμός, Любов, брехня та кровопролиття, Любовь истекает кровью, Љубав и крвопролиће, 愛はステロイド, 流血之爱, 爱在流血中, 爱的谎言在流血, 血爱成河

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовь истекает кровью - trailer #2
Любовь истекает кровью Trailer #2
Любовь истекает кровью - trailer
Любовь истекает кровью Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Совпадение? Не думаем: первые кадры «Бэтмена 2» подтвердили тревожный прогноз по фильму
Только выросшие в СССР пройдут тест на 5/5: хорошо ли вы помните фильмы с Евгением Леоновым
После этой теории «Интерстеллар» уже невозможно смотреть как раньше: связь с «Марсианином» прибила к стулу фанатов Si-Fi
3 детектива на смену «Первому отделу» и «Невскому»: все уже вышли целиком, так что можно глянуть залпом
«По полям, по полям, синий трактор едет к нам»: но почему именно синий, а не желтый или красный? Тут замешаны Хрущев и советские суеверия
Джон Уик встречает Тарантино в «Фарго»: «Нормал» с Солом Гудманом и Серсеей – идеальный боевик для фанатов жанра (проблема есть лишь одна)
Ждали «Соло прокачку 3» в ближайшие годы? Увы: создатели «Поднятия уровня» перестали молчать о 3 сезоне (оказалось – очень зря)
Над «мылом для домохозяек» с Жарковым-Казановой всхлипывают даже суровые мужики: Шибанов снял тут своего сына (но заметили не все)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше