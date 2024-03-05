1980-е. Лу управляет качалкой в забытой богом американской глуши. Она уже много лет не общается с отцом — местным криминальным авторитетом — и переживает за сестру, чей муж регулярно распускает кулаки. Однажды девушка с первого взгляда влюбляется в культуристку Джеки, которая ненадолго остановилась в их городке по пути на чемпионат в Вегасе. Чувства взаимны, девушки начинают жить вместе, но когда зять Лу в очередной раз переходит всякие границы, это запускает цепочку непредсказуемых событий.
|14 марта 2024
|Австралия
|MA 15+
|8 марта 2024
|Азербайджан
|12 апреля 2024
|Андорра
|2 мая 2024
|Аргентина
|+16
|8 марта 2024
|Болгария
|3 мая 2024
|Великобритания
|15
|18 июля 2024
|Венгрия
|18
|19 апреля 2024
|Вьетнам
|18 июля 2024
|Германия
|16
|14 марта 2024
|Греция
|3 мая 2024
|Ирландия
|16
|15 марта 2024
|Исландия
|12 апреля 2024
|Испания
|18
|12 сентября 2024
|Италия
|15 марта 2024
|Канада
|R
|8 марта 2024
|Кыргызстан
|27 сентября 2024
|Латвия
|A16
|20 сентября 2024
|Литва
|N18
|1 мая 2024
|Мексика
|C
|8 марта 2024
|Молдавия
|11 апреля 2024
|Нидерланды
|16
|4 апреля 2024
|Новая Зеландия
|R16
|29 июля 2024
|Польша
|7 марта 2024
|Португалия
|M/16
|5 июля 2024
|Румыния
|N/A
|15 марта 2024
|США
|R
|8 марта 2024
|Таджикистан
|21 марта 2024
|Таиланд
|18
|8 марта 2024
|Узбекистан
|18 апреля 2024
|Украина
|12 июня 2024
|Франция
|1 августа 2024
|Хорватия
|15
|18 июля 2024
|Чехия
|25 апреля 2024
|Швейцария
|27 сентября 2024
|Эстония
|10 июля 2024
|Южная Корея
|19
|29 августа 2025
|Япония
Эд Харрис поначалу надевал очень длинные накладные пряди волос в шутку, но Роуз Гласс решила оставить их в фильме.