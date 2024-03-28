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Киноафиша Сериалы На подъеме

На подъеме (2024 - …)

Big Mood 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты

О чем сериал

Дерзкая история двух лучших подруг в жанре черной комедии. Главные героини сериала «На подъеме» — Мэгги (Никола Кохлан, «Бриджертоны») и Эдди (Лидия Уэст, «Годы») — дружат уже десять лет, успели вместе пройти огонь и воду, но всё меняется, когда груз недомолвок и взаимных обид накапливается, а у одной из них обостряется биполярное расстройство. Смогут ли девушки пройти через личные и рабочие конфликты рука об руку или им предстоит разойтись? Режиссером выступила Ребекка Эшер («Призраки», «Выскочка»), а среди актерского состава есть Аквели Роач («Волк»), Эймон Фэррен («Ведьмак») и Сэлли Филлипс («Дневник Бриджит Джонс»).

На подъеме - трейлер первого сезона
На подъеме  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Никола Кохлан
Никола Кохлан
Лидия Уэст
Лидия Уэст
Аквели Роач
Имон Фэррен
Имон Фэррен
Дэвид Мумени
Дэвид Мумени
Макс Беннетт
Макс Беннетт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
На подъеме - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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