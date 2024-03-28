Дерзкая история двух лучших подруг в жанре черной комедии. Главные героини сериала «На подъеме» — Мэгги (Никола Кохлан, «Бриджертоны») и Эдди (Лидия Уэст, «Годы») — дружат уже десять лет, успели вместе пройти огонь и воду, но всё меняется, когда груз недомолвок и взаимных обид накапливается, а у одной из них обостряется биполярное расстройство. Смогут ли девушки пройти через личные и рабочие конфликты рука об руку или им предстоит разойтись? Режиссером выступила Ребекка Эшер («Призраки», «Выскочка»), а среди актерского состава есть Аквели Роач («Волк»), Эймон Фэррен («Ведьмак») и Сэлли Филлипс («Дневник Бриджит Джонс»).