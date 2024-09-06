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Постер фильма Горькая правда
Постер фильма Горькая правда
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Горькая правда

Горькая правда

Hard Truths 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Картина представляет собой проницательное, интимное, трагикомичное, жестокое и, в то же время, сострадательное исследование режиссером современного мира, сильных и слабых сторон в человеческой личности, а также семейной жизни со всеми ее трудностями и проблемами.
Горькая правда - trailer
Горькая правда  trailer
Страна Испания / Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 февраля 2025
Премьера в мире 6 сентября 2024
Дата выхода
6 марта 2025 Австралия M
31 января 2025 Великобритания 15
13 марта 2025 Греция
13 марта 2025 Дания
31 января 2025 Ирландия 15A
28 февраля 2025 Испания
29 мая 2025 Италия
7 марта 2025 Литва N13
6 марта 2025 Нидерланды AL
13 марта 2025 Новая Зеландия M
13 июня 2025 Норвегия 15
10 января 2025 США R
10 июля 2025 Сербия o.A.
21 февраля 2025 Турция
21 марта 2025 Финляндия
2 апреля 2025 Франция
26 июня 2025 Хорватия
10 июля 2025 Черногория o.A.
11 апреля 2025 Швеция
20 августа 2025 Южная Корея
Сборы в мире $2 767 800
Производство Creativity Media, Film4, The MediaPro Studio
Другие названия
Hard Truths, Bolne istine, Mi única familia, Acı Gerçekler, Deux sœurs, Keserű igazságok, Kovia totuuksia, Mi única familia (Hard Truths), Niewygodna prawda, Svære sandheder, Verdades Difíceis, Суровая правда, 媽的碎念日記
Режиссер
Майк Ли
В ролях
Феличита Рамундо
Марианн Жан-Батист
Марианн Жан-Батист
Мишель Остин
Тувэйн Барретт
Bryony Miller
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
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Горькая правда - trailer
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