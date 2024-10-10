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Киноафиша Сериалы Дорогуша

Дорогуша (2024 - …)

Sweetpea 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает историю Рианнон, обычной девушки по соседству, которая живет тихой жизнью со своим парнем и маленькой собачкой. Днем её работа офис-менеджера унизительна и не приносит удовлетворения. Вечером она покорно слушает, как подруги обсуждают планы на свадьбы и детей. Рианнон никогда не жалуется, с улыбкой переживая всё это, сохраняя спокойствие и блестящее остроумие. Она стала мастером в том, чтобы держать себя в руках. Быть нормальной. Но за этой маской скрывается дремлющая мощь и давно похороненная тайна, которую Рианнон мечтает забыть. Когда случайная встреча с незнакомцем приводит к шокирующему акту насилия, маска Рианнон полностью спадает, и ей приходится столкнуться с тёмной стороной, которую она так долго скрывала. Девушка, которую все игнорировали, возможно, сможет уйти от наказания за убийство.

Дорогуша - трейлер первого сезона
Дорогуша  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Элла Пернелл
Элла Пернелл
Леа Харви
Леа Харви
Calam Lynch
Дино Келли
Николь Лекки
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.2 IMDb
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Сезоны
Дорогуша - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Каждый эпизод британского сериала «Дорогуша», как и оригинальный роман, начинается со списка людей, которых главная героиня мечтает убить. Среди них — босс, который видит в ней лишь вешалку для своей куртки; мать, исчезнувшая без объяснений; школьная задира Джулия, сломавшая ей жизнь. После травли в подростковом возрасте Рианнон словно растворяется в мире, становясь фоновым NPC, которого никто не замечает. Единственной поддержкой для нее остаются отец и крошечный чихуахуа…
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Ferensy 27 ноября 2024, 12:49
-... Ты как рак или... как измение климата, или... как Джокер. Да! Мир был бы лучшим местом без тебя.
или в оригинале
- ... You're like cancer.… Читать дальше…
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Новости о сериале
Элла Пернелл стремится быть замеченной в трейлере мини-сериала «Дорогуша»
Элла Пернелл стремится быть замеченной в трейлере мини-сериала «Дорогуша»
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