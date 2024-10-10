Сериал рассказывает историю Рианнон, обычной девушки по соседству, которая живет тихой жизнью со своим парнем и маленькой собачкой. Днем её работа офис-менеджера унизительна и не приносит удовлетворения. Вечером она покорно слушает, как подруги обсуждают планы на свадьбы и детей. Рианнон никогда не жалуется, с улыбкой переживая всё это, сохраняя спокойствие и блестящее остроумие. Она стала мастером в том, чтобы держать себя в руках. Быть нормальной. Но за этой маской скрывается дремлющая мощь и давно похороненная тайна, которую Рианнон мечтает забыть. Когда случайная встреча с незнакомцем приводит к шокирующему акту насилия, маска Рианнон полностью спадает, и ей приходится столкнуться с тёмной стороной, которую она так долго скрывала. Девушка, которую все игнорировали, возможно, сможет уйти от наказания за убийство.