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Изабелла Росселлини

Isabella Rossellini
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини Isabella Rossellini
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Дата рождения
18 июня 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Муж и жена Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Мать и дочь Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
Отец и дочь
Биография Изабеллы Росселлини

Содердание: 
Изабелла Росселлини – Фильмы
  - Изабелла Росселлини - «Синий бархат»
  - Изабелла Росселлини - «Смерть ей к лицу»
Изабелла Росселлини - Личная жизнь

Изабелла Росселлини родилась 18 июня 1952 года в семье актрисы Ингрид Бергман и режиссера Роберто Росселлини. У нее есть сестра-близнец Изотта, вместе с которой после развода родителей Изабелла переехала к отцу. С детства у будущей актрисы были проблемы со спиной - у нее развился сколиоз. Она собиралась стать тележурналистом, и закончила Нью-Йоркский колледж Финча, но вскоре благодаря своей внешности начала пробовать себя в модельном бизнесе и сниматься для модных журналов. 


Изабелла Росселлини – Фильмы

Актерская карьера Росселлини началась, когда ей было 24 года - она сыграла эпизодическую роль в фильме «Дело времени» (1976). В 1985 году она снялась в картине Тэйлора Хэтфорда «Белые ночи» вместе с Михаилом Барышниковым. Известность актрисе принес фильм Дэвида Линча «Синий бархат», позже она появилась у Линча в картине «Дикие сердцем» в 1990 году.

1987 год ознаменовался для актрисы ее главным провалом – ролью в фильме «Крутые ребята не танцуют» Нормана Мейера. Многие критики называют эту картину худшей в карьере Росселлини. Два года спустя актриса появляется в фильме Джоела Шумахера «Родственники» - мелодраме о Ларри и Марии, притворившихся любовниками на свадьбе общих знакомых, чтобы заставить своих спутников ревновать.

В 90-е Росселлини активно продолжает сниматься и появляется в двух-трех фильмах в год. За это время, в числе прочих, появляются фильмы «Оставленный багаж» Йерунда Крабе, «Самозванцы» Стэнли Туччи и сериал Стива Бэррона «Великий Мерлин».

В 2002 году Росселлини сыграла Джозефину в сериале «Наполеон», снятом Ивом Симоно. Ее партнерами по картине стали Жерар Депардье, Кристиан Клавье и Джон Малкович, сериал был удостоен премии «Эмми».

Следующим мини-сериалом в карьере Росселлини стал «Волшебник Земноморья» по одноименной саге Урсулы де Гуин, где актриса сыграла Верховную жрицу Тар. В 2008 году Росселлини появилась в романтической комедии «Случайный муж» Гриффина Данна с Умой Турман в главной роли.


Изабелла Росселлини - «Синий бархат»

Один из самых знаменитых фильмов с участием Изабеллы Росселлини. Остросюжетный фильм с элементами детективной истории рассказывает о молодом мужчине по имени Джефри (Кайл Маклахлен), который возвращается в свой родной городок и находит в поле отрезанное человеческое ухо. Вместе с дочерью полицейского Сэнди (Лора Дерн) он начинает собственное расследование, и обнаруживает, что в городе есть преступная группировка. Встретив загадочную Дороти (Изабелла Росселлини), он вступает с ней связь, несмотря на то, что сам испытывает чувства и к Сэнди, а сама Дороти является подружкой жестокого наркоторговца.


Изабелла Росселлини - «Смерть ей к лицу»
В 1992 году выходит черная комедия «Смерть ей к лицу», где Росселлини снялась в компании Мерил Стрип и Брюса Уиллиса. По сюжету две стареющие красавицы Мэдлин и Хелен борются за одного мужчину – Эрнеста, и Мэдлин, стремясь выглядеть лучше соперницы, покупает эликсир молодости. В результате ссор и скандалов обе женщины получают травмы, несовместимые с жизнью, но продолжают двигаться, потому что под действием эликсира смерть не страшна. Картину снял Роберт Земекис.


Изабелла Росселлини - Личная жизнь

В 1979 году Росселлини вышла замуж за знаменитого режиссера Мартина Скорсезе, которому на тот момент было 37 лет. Муж препятствовал ее занятиям журналистикой и модельным бизнесом, в результате чего актриса ушла от него к своему партнеру по съемкам Джонатану Уайдмену, от которого впоследствии родила дочь. В 1986 году на съемках «Синего бархата» у Росселлини завязался роман с Дэвидом Линчем, который так же внезапно закончился в 1990 году. Позднее у актрисы был роман с Гэри Олдманом, с которым познакомилась на съемках «Бессмертной возлюбленной», но этот союз не просуществовал долго из-за проблем Олдмена с алкоголем. В 40 лет Росселлини усыновила еще одного ребенка.

Интересные факты о Изабелле Росселлини

Росселлини выпустила три книги собственного авторства: мемуары «Немного меня», книгу о фотографии «Глядя на меня» и роман о собственном отце «Вспоминая Роберто Росселлини».

Актриса ведет активную общественную деятельность в поддержку диких животных. В рамках нее она сняла два мини-сериала о размножении «Соблазни меня» и «Зеленое порно».

Фильмография Изабеллы Росселлини
Астронавт
Астронавт
приключения, драма, фантастика 2022, США
0.0
Химера
драма 2022, Италия
0.0
Марсель – ракушка в ботинках
Марсель – ракушка в ботинках
комедия 2021, США
8.0
Помпеи: Город грехов
Помпеи: Город грехов
документальный, драма, исторический 2021, Италия
5.0
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.0
Вита и Вирджиния
Вита и Вирджиния
драма, мелодрама, биография 2018, Великобритания / Ирландия
6.0
Смерть шейха
Смерть шейха
драма 2017, США
0.0
Джой
Джой
драма 2015, США
7.0
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Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи и Изабелла Росселлини сыграют в триллере «Конклав» Фильм будет посвящен интригам и аферам в стане ватиканского духовенства.
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12 мая 2022 11:15
Звезда «Короны» Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини снимутся в новом фильме Аличе Рорвахер Картина, получившая название «Химера», расскажет о теневой стороне археологических раскопок на юге Италии.
Написать
15 февраля 2022 10:47
Календарь «Киноафиши» 12-18 июня: день рождения Капитана Америки, «Индиана Джонс», первый в истории туалет на большом экране и другие интересные даты Середина июня изобилует интересными, необычными и попросту забавными датами: на этой неделе вспоминаем премьеры «Бэтмена», «Трансформеров» и «Индианы Джонса»,
Написать
12 июня 2017 13:57
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Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе Martin Scorsese
Муж и жена Ингрид Бергман
Ингрид Бергман Ingrid Bergman
Мать и дочь Роберто Росселлини
Роберто Росселлини Roberto Rossellini
Отец и дочь
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