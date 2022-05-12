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Изабелла Росселлини – Фильмы

- Изабелла Росселлини - «Синий бархат»

- Изабелла Росселлини - «Смерть ей к лицу»

Изабелла Росселлини - Личная жизнь

Изабелла Росселлини родилась 18 июня 1952 года в семье актрисы Ингрид Бергман и режиссера Роберто Росселлини. У нее есть сестра-близнец Изотта, вместе с которой после развода родителей Изабелла переехала к отцу. С детства у будущей актрисы были проблемы со спиной - у нее развился сколиоз. Она собиралась стать тележурналистом, и закончила Нью-Йоркский колледж Финча, но вскоре благодаря своей внешности начала пробовать себя в модельном бизнесе и сниматься для модных журналов.



Изабелла Росселлини – Фильмы

Актерская карьера Росселлини началась, когда ей было 24 года - она сыграла эпизодическую роль в фильме «Дело времени» (1976). В 1985 году она снялась в картине Тэйлора Хэтфорда «Белые ночи» вместе с Михаилом Барышниковым. Известность актрисе принес фильм Дэвида Линча «Синий бархат», позже она появилась у Линча в картине «Дикие сердцем» в 1990 году.

1987 год ознаменовался для актрисы ее главным провалом – ролью в фильме «Крутые ребята не танцуют» Нормана Мейера. Многие критики называют эту картину худшей в карьере Росселлини. Два года спустя актриса появляется в фильме Джоела Шумахера «Родственники» - мелодраме о Ларри и Марии, притворившихся любовниками на свадьбе общих знакомых, чтобы заставить своих спутников ревновать.

В 90-е Росселлини активно продолжает сниматься и появляется в двух-трех фильмах в год. За это время, в числе прочих, появляются фильмы «Оставленный багаж» Йерунда Крабе, «Самозванцы» Стэнли Туччи и сериал Стива Бэррона «Великий Мерлин».

В 2002 году Росселлини сыграла Джозефину в сериале «Наполеон», снятом Ивом Симоно. Ее партнерами по картине стали Жерар Депардье, Кристиан Клавье и Джон Малкович, сериал был удостоен премии «Эмми».

Следующим мини-сериалом в карьере Росселлини стал «Волшебник Земноморья» по одноименной саге Урсулы де Гуин, где актриса сыграла Верховную жрицу Тар. В 2008 году Росселлини появилась в романтической комедии «Случайный муж» Гриффина Данна с Умой Турман в главной роли.



Изабелла Росселлини - «Синий бархат»

Один из самых знаменитых фильмов с участием Изабеллы Росселлини. Остросюжетный фильм с элементами детективной истории рассказывает о молодом мужчине по имени Джефри (Кайл Маклахлен), который возвращается в свой родной городок и находит в поле отрезанное человеческое ухо. Вместе с дочерью полицейского Сэнди (Лора Дерн) он начинает собственное расследование, и обнаруживает, что в городе есть преступная группировка. Встретив загадочную Дороти (Изабелла Росселлини), он вступает с ней связь, несмотря на то, что сам испытывает чувства и к Сэнди, а сама Дороти является подружкой жестокого наркоторговца.



Изабелла Росселлини - «Смерть ей к лицу»

В 1992 году выходит черная комедия «Смерть ей к лицу», где Росселлини снялась в компании Мерил Стрип и Брюса Уиллиса. По сюжету две стареющие красавицы Мэдлин и Хелен борются за одного мужчину – Эрнеста, и Мэдлин, стремясь выглядеть лучше соперницы, покупает эликсир молодости. В результате ссор и скандалов обе женщины получают травмы, несовместимые с жизнью, но продолжают двигаться, потому что под действием эликсира смерть не страшна. Картину снял Роберт Земекис.



Изабелла Росселлини - Личная жизнь

В 1979 году Росселлини вышла замуж за знаменитого режиссера Мартина Скорсезе, которому на тот момент было 37 лет. Муж препятствовал ее занятиям журналистикой и модельным бизнесом, в результате чего актриса ушла от него к своему партнеру по съемкам Джонатану Уайдмену, от которого впоследствии родила дочь. В 1986 году на съемках «Синего бархата» у Росселлини завязался роман с Дэвидом Линчем, который так же внезапно закончился в 1990 году. Позднее у актрисы был роман с Гэри Олдманом, с которым познакомилась на съемках «Бессмертной возлюбленной», но этот союз не просуществовал долго из-за проблем Олдмена с алкоголем. В 40 лет Росселлини усыновила еще одного ребенка.