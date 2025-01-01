Меню
Дэвид Джонссон Фрэй David Jonsson Fray
Дэвид Джонссон Фрэй

David Jonsson Fray

Дата рождения
4 сентября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Custom House, Великобритания

Популярные фильмы

Чужой: Ромул 7.4
Чужой: Ромул (2024)
Долгая прогулка 7.3
Долгая прогулка (2025)
Улица ржи 7.2
Улица ржи (2023)

Фильмография Дэвид Джонссон Фрэй

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 4 Сериалы 1 Актер 5
Долгая прогулка 7.3
Долгая прогулка The Long Walk
ужасы 2025, США
Чужой: Ромул 7.4
Чужой: Ромул Alien: Romulus
ужасы, фантастика 2024, Великобритания / США
Улица ржи 7.2
Улица ржи Rye Lane
комедия, драма, мелодрама 2023, США
Индустрия
Индустрия
драма 2020, Великобритания/США
Скандал! Scandalous!
драма , США
Новости о Дэвид Джонссон Фрэй
Безупречный оммаж оригиналу: появились первые отзывы о «Чужом: Ромул»
Ксеноморфы атакуют новые жертвы в трейлере «Чужого: Ромул»
Ксеноморфы атакуют Кейли Спейни в трейлере «Чужого: Ромул»
