Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Дэвид Джонссон Фрэй
David Jonsson Fray
Киноафиша
Персоны
Дэвид Джонссон Фрэй
Дэвид Джонссон Фрэй
David Jonsson Fray
Дата рождения
4 сентября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Custom House, Великобритания
Популярные фильмы
7.4
Чужой: Ромул
(2024)
7.3
Долгая прогулка
(2025)
Билеты
7.2
Улица ржи
(2023)
Фильмография Дэвид Джонссон Фрэй
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
2020
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
7.3
Долгая прогулка
The Long Walk
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.4
Чужой: Ромул
Alien: Romulus
ужасы, фантастика
2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Улица ржи
Rye Lane
комедия, драма, мелодрама
2023, США
Индустрия
драма
2020, Великобритания/США
Скандал!
Scandalous!
драма
, США
Новости о Дэвид Джонссон Фрэй
Безупречный оммаж оригиналу: появились первые отзывы о «Чужом: Ромул»
Ксеноморфы атакуют новые жертвы в трейлере «Чужого: Ромул»
Ксеноморфы атакуют Кейли Спейни в трейлере «Чужого: Ромул»
Этот фильм 2025 года в прокате собрал лишь 43 миллиона, но неожиданно оказался в топе просматриваемых: а ведь критики сразу оценили его
Вторая часть «Лихих» вышла, но первая же серия обернулась провалом: этот ляп со следователем трудно объяснить логически
«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667