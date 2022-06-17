12 стульев, 1971

Волею судьбы в городе Старгороде встречаются мелкий чинуша Ипполит Матвеевич Воробьянинов и “сын турецкоподданного”, авантюрист по имени Остап Бендер. Вскоре Бендер выясняет, что бывший предводитель дворянства Воробьянинов на самом деле разыскивает мебельный гарнитур своей покойной тещи: перед смертью старушка рассказала зятю о спрятанных в стульях бриллиантах и жемчугах стоимостью в баснословные 150 тысяч рублей.
Так Воробьянинов и Бендер отправляются на поиски фамильных драгоценностей. По пути они побывают в Москве, доплывут на пароходе до Чебоксар, сыграют в шахматы в Васюках, будут танцевать лезгинку на Военно-Грузинской дороге и попадут в самые невероятные и курьезные ситуации. Конкуренцию героям составит приходской священник отец Федор, который узнал тайну стульев из исповеди тещи Воробьянинова.
Комедию “12 стульев” снял Леонид Гайдай, давно мечтавший экранизировать сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Кису Воробьянинова сыграл легендарный Сергей Филиппов, а роль Остапа Бендера досталась малоизвестному на тот момент театральному актеру Арчилу Гомиашвили.
Во время революции и последовавшего за ней краткого периода военного коммунизма многие прятали свои ценности как можно надежнее. И вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший Старгородский предводитель дворянства и светский лев, а ныне - скромный делопроизводитель ЗАГСа, узнает от умирающей тещи, что некогда она спрятала свои бриллианты и жемчуга в общей сложности на 150 тысяч золотых рублей под обивку одного из двенадцати стульев гостинного гарнитура работы известного мастера Гамбса. Бросив все, Воробьянинов бросается на поиски стульев, в чем ему, конечно же, небескорыстно, берется помочь молодой авантюрист, "великий комбинатор" Остап Бендер. Найти следы разрозненного гарнитура непросто. Не облегчает положения и то, что перед смертью теща Воробьянинова открыла тайну сокровищ и своему исповеднику отцу Федору, всю жизнь мечтавшему о собственном свечном заводике в Самаре...