12 стульев, 1971

Волею судьбы в городе Старгороде встречаются мелкий чинуша Ипполит Матвеевич Воробьянинов и “сын турецкоподданного”, авантюрист по имени Остап Бендер. Вскоре Бендер выясняет, что бывший предводитель дворянства Воробьянинов на самом деле разыскивает мебельный гарнитур своей покойной тещи: перед смертью старушка рассказала зятю о спрятанных в стульях бриллиантах и жемчугах стоимостью в баснословные 150 тысяч рублей.

Так Воробьянинов и Бендер отправляются на поиски фамильных драгоценностей. По пути они побывают в Москве, доплывут на пароходе до Чебоксар, сыграют в шахматы в Васюках, будут танцевать лезгинку на Военно-Грузинской дороге и попадут в самые невероятные и курьезные ситуации. Конкуренцию героям составит приходской священник отец Федор, который узнал тайну стульев из исповеди тещи Воробьянинова.

Комедию “12 стульев” снял Леонид Гайдай, давно мечтавший экранизировать сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Кису Воробьянинова сыграл легендарный Сергей Филиппов, а роль Остапа Бендера досталась малоизвестному на тот момент театральному актеру Арчилу Гомиашвили.