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12 стульев, 1971

1971 / Россия
9.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Волею судьбы в городе Старгороде встречаются мелкий чинуша Ипполит Матвеевич Воробьянинов и “сын турецкоподданного”, авантюрист по имени Остап Бендер. Вскоре Бендер выясняет, что бывший предводитель дворянства Воробьянинов на самом деле разыскивает мебельный гарнитур своей покойной тещи: перед смертью старушка рассказала зятю о спрятанных в стульях бриллиантах и жемчугах стоимостью в баснословные 150 тысяч рублей.

Так Воробьянинов и Бендер отправляются на поиски фамильных драгоценностей. По пути они побывают в Москве, доплывут на пароходе до Чебоксар, сыграют в шахматы в Васюках, будут танцевать лезгинку на Военно-Грузинской дороге и попадут в самые невероятные и курьезные ситуации. Конкуренцию героям составит приходской священник отец Федор, который узнал тайну стульев из исповеди тещи Воробьянинова.

Комедию “12 стульев” снял Леонид Гайдай, давно мечтавший экранизировать сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Кису Воробьянинова сыграл легендарный Сергей Филиппов, а роль Остапа Бендера досталась малоизвестному на тот момент театральному актеру Арчилу Гомиашвили.

  • Гайдай неоднократно откладывал свою задумку снять “12 стульев”, в том числе из-за того, что в конце 1960-х годов начались съемки экранизации еще одного произведения Ильфа и Петрова “Золотой теленок”. Позже обнаружилось, что “12 стульев” будет снимать Георгий Данелия, но тот отдал право на съемки Гадаю.
  • На главную роль претендовали более 200 артистов, включая Владимира Высоцкого, Андрея Миронова, Алексея Баталова, Валентина Гафта, Евгения Евстигнеева, Михаила Козакова, Никиты Михалкова, Фрунзика Мкртчяна и Муслима Магомаева.
  • Съемки фильма начались с Высоцким в роли “великого комбинатора”, но вскоре актер пропал – предполалось, что из-за запоя. Высоцкого заменили Александром Белявским, но после того, как была отснята четверть материала, кадры с Белявским не понравились ни Гайдаю, ни руководству. В итоге было принято решение взять на роль главного героя Арчила Гомиашвили, который играл Бендера в постановке “Золотой теленок” в тбилисском театре.
  • Остапа Бендера озвучил Юрий Саранцев.
  • Кису Воробьянинова могли сыграть Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Юрий Никулин.
  • Достать самый главный реквизит для фильма – стулья – оказалось непросто. Настоящий гамбсовский гарнитур в Москве нашелся только один, и хозяйка наотрез отказалась его продавать. В итоге стулья пришлось делать на заказ в Арабских Эмиратах, поскольку ни одна советская фабрика не взялась за их изготовление. Четыре стула, оставшиеся целыми, после выхода фильма “поселились” у Леонида Гайдая в кабинете.
  • На роль мадам Грицацуевой Гайдай планировал взять Нонну Мордюкову или Галину Волчек, но в итоге работа досталась жене звукооператора звукооператора Владимира Крачковского Наталье, студентке ВГИКа, однажды случайно оказавшейся на площадке у Гайдая. По легенде, увидев Наталью Леонидовну, режиссер воскликнул “Вот она, мечта поэта!”.
  • Сам Гайдай сыграл в фильме архивариуса Варфоломея Коробейникова, роль которого должен был исполнить Эраст Гарин. Перед съемками Гарин заболел, а когда поправился, Гайдай дал ему роль театрального критика.
  • Роль Лизы могла достаться Наталье Гурзо. А Наталья Варлей, которая в итоге и сыграла Лизавету, изначально пробовалась на роль Эллочки-людоедки.
  • На роль святого отца Федора Вострикова Михаила Пуговкина утвердили практически без проб. Михаил Иванович долго советовался со своей глубоко верующей матерью Натальей Пуговкиной, поскольку образом алчного священнослужителя боялся оскорбить ее чувства.
  • И Георгий Вицин, и Савелий Крамаров появились в двух фильмах “12 стульев”. В картине Гайдая Вицин исполнил роль монтера Мечникова, а Крамаров – одноглазого шахматиста. В ленте Марка Захарова артисты сыграли гробовых дел мастера Безенчука и слесаря Полесова соответственно.

Во время революции и последовавшего за ней краткого периода военного коммунизма многие прятали свои ценности как можно надежнее. И вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший Старгородский предводитель дворянства и светский лев, а ныне - скромный делопроизводитель ЗАГСа, узнает от умирающей тещи, что некогда она спрятала свои бриллианты и жемчуга в общей сложности на 150 тысяч золотых рублей под обивку одного из двенадцати стульев гостинного гарнитура работы известного мастера Гамбса. Бросив все, Воробьянинов бросается на поиски стульев, в чем ему, конечно же, небескорыстно, берется помочь молодой авантюрист, "великий комбинатор" Остап Бендер. Найти следы разрозненного гарнитура непросто. Не облегчает положения и то, что перед смертью теща Воробьянинова открыла тайну сокровищ и своему исповеднику отцу Федору, всю жизнь мечтавшему о собственном свечном заводике в Самаре...

9.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 1971
Премьера в России 21 июня 1971
Премьера в мире 21 июня 1971
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Арчил Гомиашвили
Арчил Гомиашвили
Сергей Филиппов
Сергей Филиппов
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Наталья Крачковская
Наталья Крачковская
Наталья Воробьева
Все актеры и съемочная группа
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